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Важное событие у Батракова, у Гонду родится сын. Лучшее из Сети

вчера, 20:30
Батраков
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:35, ред.
Ну то, что Мостовой забыл носки одеть, не беда... Я ещё удивлён, что он пиджак в трусы не заправил.

А товарищу Батракову передайте, что пьяного фотографа лучше не нанимать: за такие безобразные пропорции жениха я бы этому "дипломированному фототехнику" глаз на *опу натянул.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 23:22
Ламин Ямаль показал свою подругу на ЧМ-2026. А нам показали её спину.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:21
Ждём Мостового в Спартаке вместо Барко
m93k6wt39x2x
m93k6wt39x2x
вчера в 23:12
Кокорин рожу наел на средиземноморской кухне.
Гость
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