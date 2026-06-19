С четырьмя путёвками в плей-офф определились. Мексика восхищает

сегодня, 10:23

В двух квартетах предельно понятное расслоение перед последним туром.

Мексика – первый участник плей-офф

«Трёхцветные» вообще отлично начали домашний мундиаль – уверенно разобрались ЮАР , добыв «сухую» победу. Теперь записали себе в актив ещё один «сухарь». Поединок со сборной Южной Кореи был принципиально важен – это один из прямых конкурентов за выход, который так же взял три очка в первом туре. В победе чехов над ЮАР на тот момент не было сомнений, так что осечка с корейцами могла поставить Мексику в невыгодное положение. То же самое касалось «азиатских тигров».

Несмотря на это, команды пошли в размен ударами, так что игра смотрелась. В первом тайме Сон Хын-Мин оторвался от защитников, открываясь под заброс – удар не получился, да и сам футболист оказался в офсайде. Мексиканцы почти сразу ответили забросом на Киньонеса – тот выиграл позицию, Ким Сын Гю среагировал. Ближе к перерыву у корейцев также выходили на ударную позицию Соль Ён У и Ли Чжэ Сон – оба раза мимо. Такой сценарий сохранялся что до гола, что после – и тем обиднее, что забили мексиканцы за счёт ошибки соперника. Ким Сын Гю неудачно вышел на мяч и столкнулся с партнёром, а Ромо подоспел на отскок.

Этот мяч в итоге стал единственным в матче. Сборная Мексики уже две игры к ряду не пропускает, заранее гарантировала себе выход в плей-офф – просто шикарный сценарий для «трёхцветных».

Корейцы проиграли – но почти решили вопрос с выходом из группы

По всем канонам поражение должно было усложнить Южной Корее жизнь – но у нас же необычный Чемпионат мира, где и Португалия спотыкается на Конго, и Испания разбивается о Кабо-Верде.

ЮАР изначально была аутсайдером квартета, в первом же матче, по сути, сложила свои полномочия на мундиале – проиграла Мексике, а двое игроков основы (Темба Зване и Яя Ситхоле) схватили удаления. Чехии достался обескровленный андердог, на котором можно было отыграться за неудачу в первом туре и нагнать кого-то из пары Мексика – Южная Корея.

Чехи быстро повели в счёте, легко вскрыв оборону африканцев, но это сыграло против них. ЮАР не ощущал никакого давления, бил со всех позиций – что-то да залетит, а Чехия в первом тайме больше не организовала опасных атак. Уже в концовке первого тайма африканцы едва не воспользовались подарком (Коварж отбил мяч прямо на Масеко).

После ещё 35 невнятных минут Чехия доигралась – ЮАР нашла пенальти и вырвала ничью. Как итог, перед заключительным туром в активе Чехии всего один балл, а для Южной Кореи вопрос выхода в плей-офф практически решён. Африканцы – всё тот же андердог, которого надо обыгрывать, что «азиатским тиграм» под силу. Даже если те повторят свой фокус, чехи завершают этап матчем против хозяев турнира, которые к тому же на мотивации после двух «сухих» побед.

Канада деклассировала хозяев прошлого ЧМ

«Кленовые листья» оказались в трудном положении – в первом же матче поделили очки с Боснией и Герцеговиной, им к тому же пришлось отыгрываться. Вторая игра сложилась на порядок лучше. Катар всё же не претендент на борьбу за плей-офф, так что было где разгуляться. Подопечные Джесси Марша провели эталонный матч, забив по три мяча в первом и втором таймах.

Перформанс выдал Джонатан Дэвид. У канадского форварда тяжело складывается карьера. В «Генте» и «Лилле» у него были отличные условия для развития, плюс отсутствовало давление. Во Франции нападающий выдал свой лучший сезон в профессиональной карьере – записал себе в актив 24 мяча, стал третьим бомбардиром Лиги 1, уступив только Ляказетту и Мбаппе. Прошлым летом всё же получил повышение, перейдя в «Юве», но там статистика довольно скромная – шесть мячей, четыре голевые за 35 матчей чемпионата. Хет-трик за сборную на Чемпионате мира должен придать уверенности – для Канады он лидер атаки, способный сделать результат.

В группе тоже всё ясно – осталось определить лидера

Есть железобетонные аутсайдеры – Катар и Босния и Герцеговина. А есть фавориты на выход в плей-офф – Канада и Швейцария. У первых отличный подбор игроков, плюс статус одной из стран-хозяек ЧМ , домашние стены дают эмоциональный импульс. Что касается Швейцарии, это до сих пор крепкая неуступчивая команда, которая была и в более напряжённой ситуации – на прошлом ЧМ , например, боролась за вторую путёвку с сербами. «Красные крестоносцы» при Мурате Якине – прагматичная сборная, о которую разбиваются любая удаль и спортивная наглость. И вот в первом туре этот дуэт потерял очки (швейцарцы с Катаром, Канада с боснийцами), а во втором оформили разгром.

У Швейцарии, в отличие от «клиновых листьев» игра пошла не сразу – первый тайм прошёл без голов, счёт открыли только на 74-й минуте, зато после этого методично наказывали соперника. До окончания основного времени отличились ещё дважды, а на гол боснийцев ответил Джака, реализовав 11-метровый. Якин после встречи отмечал:

«Мы заслужили победу – многое сложилось удачно: тактика, замены, командная игра. Мы довольны результатом. Я оцениваю происходящее на поле, мы отбрасываем всё остальное. Мы проявили терпение и забили в нужный момент».

Теперь боснийцы и Катар в трёх очках от конкурентов – при этом разница мячей не позволяет надеяться на чудо. Канада же и Швейцария разыграют первую строчку в заключительном туре. Вопросов по распределению путёвок в плей-офф от этой группы практически не осталось.