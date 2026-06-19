20 из 26 футболистов Англии могли играть за другие сборные. В списке даже Кейн

вчера, 15:20

Этой команды могло бы не существовать.

Более половины футболистов сборной Англии на чемпионате мира 2026 года имели право выступать за другую страну.

Эзри Конса

В составе ДР Конго уже есть Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе. Конса мог представлять эту сборную по линии отца, а также мог играть за Анголу по линии матери. Он также имел право на получение португальского гражданства благодаря своим ангольским корням. Были слухи, что Футбольная ассоциация Португалии обращалась к нему с запросами в начале 2020-х годов, но он хотел играть за Англию.

Джаррелл Куанса

Кванса, воспитанник академии «Ливерпуля», мог бы представлять Шотландию, Гану или Барбадос благодаря своим бабушке и дедушке.

Джуд Беллингем

Отец Марк был неплохим нападающим в любительских лигах. Его родители, бабушка и дедушка Джуда, были ирландцами, и однажды он поделился фотографией будущей суперзвезды мадридского «Реала», где тот в детстве был одет в ирландскую форму. Для Джуда этот поезд уже давно ушел… Но, возможно, однажды мы увидим Джоба в составе сборной Ирландии. Братья также могли представлять Кению по материнской линии.

Кобби Майну

Имя полузащитника «Манчестер Юнайтед» имеет ганское происхождение, откуда родом его родители. То же самое можно сказать и о его втором имени – Боатенг.

Эллиот Андерсон

«Эллиот прошел все этапы подготовки в молодежных сборных Шотландии, мы давно следим за его игрой», — заявил журналистам главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк в августе 2023 года. Андерсон представлял Шотландию на уровнях от U16 до U21, но в 2024 году выбрал Англию, где родился и вырос.

Джед Спенс

Уроженец Кенсингтона, отец ямаец, а мать кенийка. Он стал первым футболистом-мусульманином, представляющим Англию.

Нико О'Рейли

Левый защитник имеет ямайские корни по отцовской линии, но он родился и вырос в Манчестере, прошёл путь от юношеской сборной Англии до своего дебюта в основной команде в 2025 году.

Маркус Рэшфорд

Рэшфорд имел право представлять как Ямайку, так и Сент-Китс и Невис. Он родился и вырос в Манчестере, прошел через молодежную систему сборной Англии, начиная с уровня до 16 лет, и в 2016 году Рой Ходжсон продвинул его в основную сборную. Реальных перспектив представлять другую страну у него никогда не было.

Морган Роджерс

Роджерс имел право представлять Ямайку благодаря своему отцу. Нападающий «Астон Виллы» играл Англию во всех возрастных группах, от U15 до U21, прежде чем дебютировать за основную сборную в 2024 году. Его несколько раз связывали с Ямайкой, но он оставался верен Англии на протяжении всего этого времени.

Олли Уоткинс

Взлет Уоткинса – нетипичный. В отличие от большинства нынешних игроков сборной Англии, он никогда не представлял сборную на молодежном уровне. Дебют за взрослую команду состоялся в возрасте 24 лет в 2021 году. Могли переманить в сборную Ямайки, но не получилось.

Нони Мадуэке

Нигерийские корни вингера «Арсенала» очевидны из его полного имени: Чуквунонсо Азука Тристан Мадуэке. Представляя Англию начиная с уровня до 16 лет, он успешно добрался до дебюта во взрослой команде. Ходили слухи, что Нигерия пыталась переманить его, когда он блистал в ПСВ , но он всегда оставался верен Англии.

Рис Джеймс

Джеймс имел право представлять Гренаду по отцовской линии и Доминиканскую Республику по материнской линии. Воспитанник академии «Челси» прошел все основные возрастные группы молодежных сборных Англии, прежде чем стать капитаном команд до 20 и до 21 года. К тому времени, когда он пробился в основной состав «Челси», его международная карьера уже была фактически предопределена.

Тино Ливраменто

Семья отца родом из Португалии, а мать — из Шотландии. Но парень выступал за Англию на юношеском уровне, и переход в другую сборную никогда не казался возможным. Летом он может сменить клуб.

Деклан Райс

Вице-капитан сборной Англии трижды выходил на поле в составе «зеленых» в 2018 году, но это были лишь товарищеские матчи. В следующем году Райс, к всеобщему удивлению, сменил гражданство и стал выступать за Англию. ФИФА разрешила это, поскольку Райс не принимал участия ни в одном официальном международном матче за сборную Ирландии.

«Забить гол было невероятным чувством, но я не собирался праздновать. У меня есть ирландские родственники – бабушка и дедушка, которых уже нет с нами, – было бы неуважительно по отношению к ним, если бы я праздновал», — сказал Райс после того, как забил гол в ворота Ирландии в матче Лиги наций 2024 года.

Эберече Эзе

«Я надеюсь, что он скоро будет играть за Нигерию », — заявил президент Нигерийской футбольной федерации Амажу Пинник об Эзе еще в 2019 году.

Он встретился с ними, но в итоге Эзе передумал.

«Мы считаем, что это лучший вариант. Для меня это огромная возможность, это футбол высочайшего уровня. Я ни о чём не жалею», — объяснил свой выбор футболист «Арсенала».

Энтони Гордон

«Мне это никогда и в голову не приходило», — ответил Гордон на вопрос, рассматривал ли он возможность выступать за Шотландию, это было в 2024 году.

Это ни в коем случае не неуважение к Шотландии, вот и все. С пяти-шести лет я был полностью поглощен идеей играть за Англию. Как я уже сказал, это всего лишь мечта, которая преследовала меня с самого детства, поэтому мне никогда ничего другого в голову не приходило.

Гордон также имел право представлять Ирландию.

Харри Кейн

Ирландские коhни Кейна тянутся от его отца Патрика, который родился в Коннемаре, а затем его родители эмигрировали в Лондон. В детстве Кейн и его брат Чарли были погружены в ирландскую культуру и часто навещали родственников на западе этой страны. Тем не менее, ирландские скауты не смогли разглядеть в нем потенциал. Огромная ошибка. Теперь он может получить «Золотой мяч».

Букайо Сака

«Выбрать Нигерию вместо Англии было бы непростым решением. Вся моя семья живет в Англии уже очень давно, мне было бы очень странно адаптироваться к среде, в которой я никогда не был с детства. Во всех моих документах было указано, что я англичанин. Надеюсь, нигерийцы меня поймут», — сказал Сака, которым интересуется топ-клуб, еще в 2021 году.

Айвен Тоуни