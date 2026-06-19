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Роналду тянет Португалию вниз. Мартинес боится посадить Криштиану в запас

вчера, 20:00
Криштиану Роналду

Португалия может провалить ЧМ-2026.

«Нет никакого смысла убирать с поля лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где нужны голы», — сказал Роберто Мартинес, отвечая на вопрос, почему он решил оставить Криштиану Роналду в составе.

Технически, Мартинес прав. Роналду забил больше голов, чем кто-либо другой на планете, но, например, Ромарио занимает четвертое место в этом списке, и никто же не предлагает ему выходить в стартовом составе сборной Бразилии.

Учитывая, что у Португалии есть игроки из ПСЖ, а также наличие Бруну Фернандеша, который недавно побил рекорд АПЛ по ассистам, принадлежавший Тьерри Анри и Кевину Де Брюйне, подопечные Роберто Мартинеса подошли к чемпионату мира 2026 года в качестве одного из фаворитов.

Но все эти прогнозы сопровождались оговоркой, которая подтвердилась даже после первой игры – только если Роналду не будет мешать. Возраст берет свое.

Накануне матча с ДР Конго Лионель Месси оформил хет-трик. После этого любые шансы на то, что Роналду не окажется в стартовом составе, испарились. Криштиану не захотел бы остаться в запасе, но лучше бы остался.

Статистика

Роналду коснулся мяча 25 раз в матче Португалии против ДР Конго, завершившемся вничью 1:1, — это наименьшее количество касаний среди всех игроков стартового состава сборной Португалии. Можно утверждать, что нападающий, естественно, будет касаться мяча реже, чем полузащитники и защитники, но Йоан Висса коснулся мяча 35 раз. Рафаэль Леау, вышедший на замену на 72-й минуте, коснулся мяча 14 раз.

Роналду нанес больше всего ударов, но ни один из них не попал в створ ворот. Франсишку Консейсау, вышедший на замену в перерыве, совершил столько же касаний мяча в штрафной, сколько и Криштиану. Когда Роналду промахнулся мимо ворот в одном из моментов, Бруну Фернандеш закрыл лицо руками. И всё это при том, что когда Португалии нужен был гол, Мартинес отказался от привычной схемы игры, заменив Витинью на Гонсалу Рамуша, вместо того чтобы убрать с поля неэффективного Роналду.

Критика

Неудивительно, что Роналду подвергся резкой критике со стороны мировых СМИ. Даже Губерниев не выдержал.

Одним из известных экспертов, раскритиковавших Криштиану, был Тьерри Анри. Он указал на эгоизм Роналду и сказал, что для португальца собственные голы важнее команды.

Одно очень важно. Команде нужно забивать, а не вам. Вы сами видели реакцию Бруну. Криштиану Роналду оказывался в такой ситуации много раз. Если сделать рывок, можно увести за собой защитника. Но Роналду сам хочет забить, он помешал Бруну Фернандешу. Если бы Криштиану начал движение вперед, то увел бы за собой защитника, и можно было бы отдать пас именно на Бруну, который смог бы забить гол с близкого расстояния

Крис Саттон, комментировавший игру для BBC, сказал, что Мартинес «боялся» заменить Криштиану.

Это позор со стороны Мартинеса. Возможно, это и сработает, но неужели мы все смотрим совсем другую игру? Он боится его заменить. Он не тренер. Возможно, он и забьет победный гол, но сегодняшняя игра для него уже прошла мимо.

Кевин-Принс Боатенг даже заявил, что Роналду должен сесть в запас сборной и дать возможность проявить себя молодым игрокам.

Могу я быть честным? Если бы Роналду был настоящим командным игроком, он бы отошел на второй план и позволил молодым игрокам проявить себя. Потому что без него Португалия играет лучше. Когда он находится в центре внимания, на партнеров оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас. Я это понимаю, я это осознаю. Но если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, я считаю, что Роналду должен уйти в отставку. Пусть играют остальные, а он выйдет на поле в последние 15-20 минут. Но если Португалия хочет пройти далеко, то Роналду должен сесть в запас. Пусть играют другие, а он выходит на поле в последние 15-20 минут.

Уэйн Руни встал на защиту своего бывшего товарища по команде, предположив, что его низкая результативность не является признаком лени.

Криштиану Роналду очень часто находится в офсайде, но это не лень, а на самом деле очень умный ход. Это значит, что футболистам Конго постоянно приходится его искать. И когда это происходит, он автоматически создает пространство для своих товарищей по команде.

Сам Криштиану написал в соцсетях:

Начало было не таким, как мы хотели, но это еще далеко не конец. Нужно поднять голову и сосредоточиться на следующей игре.

По всей видимости, он уверен, что снова выйдет играть в стартовом составе.

Дров в костер подкинула и сестра Криштиану. Катя Авейру лайкнула пост, в котором критиковали Бруну Фернандеша. Там хавбека назвали игроком, который хорошо играет в клубе, но не в сборной. А потом фанаты Роналду атаковали соцсети Бруну, там появилось много комментариев, которые призывают Фернандеша чаще пасовать на Криштиану. И эти комментарии лайкают поклонники Роналду, что создает ложное впечатление их правоты.

Что тут скажешь… Хуже не придумать для сборной Португалии. Сыграли только один матч, а уже столько поводом расшатать раздевалку. 23 июня игра с Узбекистаном. Вероятно, Криштиану выпустят снова с первых минут, иначе Мартинесу в «Аль-Наср» не попасть. Но сможет ли он забить? Сможет ли он играть в командный футбол?

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:46
Обнял, брвт, хотт кто-то тут не спит
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:32
забивал..... когда был молод и физически тянул уровень.
теперь уже 10 матчей подряд не может забить гола в рамках ЧМ и ЧЕ.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:22
так то он забил больше всех голов за сборную в отборе, лучшего форварда не брать на ЧМ? )
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:20
в следующем матче Роналду забьет два и все статьи в интернете пойдут в другую сторону )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:52
Как то так)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:48
Кстати, не соглашусь, конкретно в этом матче он играл норм центр форварда, у Португалии есть звёзды, но не команды, пасы почти все поперек поля, Да Роналду не молод, чтобы протащить мяч через пол поля на дриблинге, но центр форвард он годный, но любой форвард такого плана не будет забивать на сухом пайке
Nenash
Nenash
вчера в 22:46, ред.
Опять начинают воду в ступе толочь.. Ничего не изменится, даже если он сядет на лавку.. Морально он будет давить на всех.. На тренера, на запасных.. Камеры будут направлены на него, а не на команду.. Так было в МЮ.. Он не поменяется.. Единственный вариант - не звать его в сборную.. Впереди ЧМ-30, который пройдёт в том числе и в Португалии.. И готовить сборную к этому нужно было еще вчера, на отборах к этому ЧМ.. Но федерации пофиг.. Её интересует только реклама на его имени, которая возможна только когда он на поле.. Всё зависит от того, кто придёт тренером.. Хватит ли у него яиц сделать то, о чём все говорят.. Думаю нет.. Это будет одним из условий его назначения.. Балласт будет в сборной пока его "не вынесут".. Сейчас все пожимают плоды его истерик и лояльного отношения к ним.. В любом случае третье интервью Моргану не за горами.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:34, ред.
с Роналду все в порядке. только что стал чемпионом Саудовской Аравии.
проблема в тренерах сб Португалии!!!
эти тренера, которые продолжают вызывать КР7 в сборную.
его уже после ЧМ-2022 в Катаре можно было отцеплять.
но...если же тренер сб. Португалии считает, что форвард Криштиану Роналду сильнее тех, кто есть, то это его, тренера, задача встроить КР7 в состав.
Мартинес слабый тренер.
понятно. мы хотим видит лучшей игры от португальской команды.
и раздули из одного матча сенсацию на ровном месте))) подождем. успеем критиковать после 3 туров.
плох сейчас Роналду, непонятно.
потому что была плоха вся сборная Португалии, все игроки.
Роналду центр форвард, а это самая зависимая позиция на поле.
до Роналду и мяч не доходил вовсе)))))
DXTK
DXTK ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:26
У Роналду всю его карьеру была такая тактика или стоять в штрафной или падать в штрафной..........от сюда и прозвища замыкатель и пеналда.......

PS Роналду еще на ЧМ 30 обещался поехать, так что Мартинесу или кто его сменит терпения, как и всем .
DXTK
DXTK
вчера в 21:20
Нужно было после ЧМ 22 не Сантуша увольнять, который не побоялся сделать то что нужно......... а Пеналду пенками выкидывать, особенно после того как он пытался переписать на себя мяч партнера по сборной мол по гелевым волосам коснулся............ но португальская фередрация просто зарабатывает на имени Рона и все,........ плевать на результаты....... кубка Лиги Нации им достаточно........

А то что он два крупных турнира вообще пассажиром ходит ЧМ 22 и Евро 24......всем все равно. На ЧМ 26 даже в матче с Конго.......Португалия играла левым флангом где был Роналду.......это тактику выбрал Мартинес, понимая что играет во вред команде, но ради персональной статистики одного игрока...........

PSМартинес просто марионетка.......может быть в контракте у него бонусы взял Роналду на ЧМ получил бабки.........даже в случаи увольнения получит неустойку.....
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:11
Роналду стоило уважать свою сборную , если он не тянет , куда он лезет? Уважай свою сборную дай дорогу молодым игрокам. Я понимаю шоу И так далее , но это чересчур некрасиво. Рону лишь бы засветиться на камеру.
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:08
Это было видно ещё в 2016 году, когда Португалия вышла из группы на Евро с ТРЕТЬЕГО места. Там Криш так и пытался исполнять, брал всё на себя, бил пенальти и промахивался.
Вышли благодаря новому формату. И в плей-офф в основное время без побед. То есть не тянул еще тогда. А лига наций - турнир второго сорта, и отношение к этому турниру товарищеское.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:08
А что остается делать Мартинесу? Кто он такой чтобы принимать решение, там слово за Роналду , он выбирает себе партнеров, кого ставить в основу, а кого нет, за Роналду толпа , 41 лет Природу не обманешь он уже через силу играет, он просто стоит у штрафной и ждет мяча, удачно поставить голову, или замкнуть передачу он может , но и на крайняк пеньку использовать. Мартинеса немножко жалко , если он усадит его на лавочку , начнет Роналду истерить , слезы и тд, а Мартинесу скандал ненужен, наверное у Мартинеса в голове мысль Слава Богу что это последний чм у Роналду и он уйдет, и будет он сам лидером , Мартинес в сборной ничего не решает , на первом Роналду. Если вылетят из чм , фаны будут обвинять Мартинеса, а не Роналду. Какая вина Мартинеса если он не главный.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:04
Португалия не может раскрыть полностью свой потенциал. Сейчас у них отличное поколение игроков, многие на пике, но одному известному, богатому нужно забивать голы, он всегда должен быть в центре внимания.
Но тренеру действительно не хватает смелости убрать его из состава.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:57
Это все видят и уже давно....
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