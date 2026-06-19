Роналду тянет Португалию вниз. Мартинес боится посадить Криштиану в запас

вчера, 20:00

Португалия может провалить ЧМ -2026.

«Нет никакого смысла убирать с поля лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где нужны голы», — сказал Роберто Мартинес, отвечая на вопрос, почему он решил оставить Криштиану Роналду в составе.

Технически, Мартинес прав. Роналду забил больше голов, чем кто-либо другой на планете, но, например, Ромарио занимает четвертое место в этом списке, и никто же не предлагает ему выходить в стартовом составе сборной Бразилии.

Учитывая, что у Португалии есть игроки из ПСЖ , а также наличие Бруну Фернандеша, который недавно побил рекорд АПЛ по ассистам, принадлежавший Тьерри Анри и Кевину Де Брюйне, подопечные Роберто Мартинеса подошли к чемпионату мира 2026 года в качестве одного из фаворитов.

Но все эти прогнозы сопровождались оговоркой, которая подтвердилась даже после первой игры – только если Роналду не будет мешать. Возраст берет свое.

Накануне матча с ДР Конго Лионель Месси оформил хет-трик. После этого любые шансы на то, что Роналду не окажется в стартовом составе, испарились. Криштиану не захотел бы остаться в запасе, но лучше бы остался.

Статистика

Роналду коснулся мяча 25 раз в матче Португалии против ДР Конго, завершившемся вничью 1:1, — это наименьшее количество касаний среди всех игроков стартового состава сборной Португалии. Можно утверждать, что нападающий, естественно, будет касаться мяча реже, чем полузащитники и защитники, но Йоан Висса коснулся мяча 35 раз. Рафаэль Леау, вышедший на замену на 72-й минуте, коснулся мяча 14 раз.

Роналду нанес больше всего ударов, но ни один из них не попал в створ ворот. Франсишку Консейсау, вышедший на замену в перерыве, совершил столько же касаний мяча в штрафной, сколько и Криштиану. Когда Роналду промахнулся мимо ворот в одном из моментов, Бруну Фернандеш закрыл лицо руками. И всё это при том, что когда Португалии нужен был гол, Мартинес отказался от привычной схемы игры, заменив Витинью на Гонсалу Рамуша, вместо того чтобы убрать с поля неэффективного Роналду.

Критика

Неудивительно, что Роналду подвергся резкой критике со стороны мировых СМИ . Даже Губерниев не выдержал.

Одним из известных экспертов, раскритиковавших Криштиану, был Тьерри Анри. Он указал на эгоизм Роналду и сказал, что для португальца собственные голы важнее команды.

Одно очень важно. Команде нужно забивать, а не вам. Вы сами видели реакцию Бруну. Криштиану Роналду оказывался в такой ситуации много раз. Если сделать рывок, можно увести за собой защитника. Но Роналду сам хочет забить, он помешал Бруну Фернандешу. Если бы Криштиану начал движение вперед, то увел бы за собой защитника, и можно было бы отдать пас именно на Бруну, который смог бы забить гол с близкого расстояния

Крис Саттон, комментировавший игру для BBC, сказал, что Мартинес «боялся» заменить Криштиану.

Это позор со стороны Мартинеса. Возможно, это и сработает, но неужели мы все смотрим совсем другую игру? Он боится его заменить. Он не тренер. Возможно, он и забьет победный гол, но сегодняшняя игра для него уже прошла мимо.

Кевин-Принс Боатенг даже заявил, что Роналду должен сесть в запас сборной и дать возможность проявить себя молодым игрокам.

Могу я быть честным? Если бы Роналду был настоящим командным игроком, он бы отошел на второй план и позволил молодым игрокам проявить себя. Потому что без него Португалия играет лучше. Когда он находится в центре внимания, на партнеров оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас. Я это понимаю, я это осознаю. Но если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, я считаю, что Роналду должен уйти в отставку. Пусть играют остальные, а он выйдет на поле в последние 15-20 минут. Но если Португалия хочет пройти далеко, то Роналду должен сесть в запас. Пусть играют другие, а он выходит на поле в последние 15-20 минут.

Уэйн Руни встал на защиту своего бывшего товарища по команде, предположив, что его низкая результативность не является признаком лени.

Криштиану Роналду очень часто находится в офсайде, но это не лень, а на самом деле очень умный ход. Это значит, что футболистам Конго постоянно приходится его искать. И когда это происходит, он автоматически создает пространство для своих товарищей по команде.

Сам Криштиану написал в соцсетях:

Начало было не таким, как мы хотели, но это еще далеко не конец. Нужно поднять голову и сосредоточиться на следующей игре.

По всей видимости, он уверен, что снова выйдет играть в стартовом составе.

Дров в костер подкинула и сестра Криштиану. Катя Авейру лайкнула пост, в котором критиковали Бруну Фернандеша. Там хавбека назвали игроком, который хорошо играет в клубе, но не в сборной. А потом фанаты Роналду атаковали соцсети Бруну, там появилось много комментариев, которые призывают Фернандеша чаще пасовать на Криштиану. И эти комментарии лайкают поклонники Роналду, что создает ложное впечатление их правоты.

Что тут скажешь… Хуже не придумать для сборной Португалии. Сыграли только один матч, а уже столько поводом расшатать раздевалку. 23 июня игра с Узбекистаном. Вероятно, Криштиану выпустят снова с первых минут, иначе Мартинесу в «Аль-Наср» не попасть. Но сможет ли он забить? Сможет ли он играть в командный футбол?