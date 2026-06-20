Бразилия оборонялась против Гаити на ЧМ-2026. Фанаты снова недовольны

сегодня, 10:09

Футбольный разгром с подтекстом.

Бразилия опять уступила призракам прошлого

Команда Анчелотти выходила на поле не только против Марокко и Гаити. «Селесао» также играют против Кафу, Жилберто Силвы, Роналдиньо и Роналдо, призраков чемпионского прошлого. И постоянно им проигрывают. Хотя Бразилия разгромила Гаити 3:0, забив все голы до перерыва, второй тайм озадачил требовательную публику. И зрители не придираются, ведь параллельно с уколами бразильцы хвалят Анчелотти за перестроения: Карло использовал «ромб» в центре поля, выпустил Данило справа, а в центре атаки появился Кунья.

По стилю бразильцы сильнее напоминали Аргентину из матча против Алжира из-за количества вертикальных решений по ходу решающего первого тайма. Но есть большая разница. Пакета забрасывал мячи на Рафинью и Винисиуса, но сборная Гаити сыграла очень высоко в обороне, упростив задачу. До матча многие отмечали, что у этой бразильской сборной есть проблемы со взломом компактного соперника, вроде марокканцев. Против Гаити было легко: Рафинья и Эндрик забивали из офсайдов, а Кунья и Винисиус отличились по всем правилам.

Нападающий МЮ сделал дубль, хотя в первом случае ему помог защитник сборной Гаити неудачной попыткой выбить мяч. Крайний форвард «Реала» Винисиус, как и Рафинья, повторяли в матче против Гаити подход Диаса и Олисе из «Баварии». Когда Кейн уходит в центр поля, как умеет универсальный Кунья – он не чистая «девятка», в отличие от Тьяго, вингеры бразильцев выходят на ударные позиции, как когда-то Мане и Салах в «Ливерпуле» с бразильским форвардом Фирмино. Анчелотти перестроил свою команду, но пока не до конца.

Требовательные фанаты опираются на факты

Бывают зрители, которые просто не любят конкретных игроков. В матче против Гаити опорник Каземиро не был в центре внимания из-за игрового рисунка двух команд. Аутсайдер любит работать с мячом и действовать флангами. Каземиро, безусловно, медленный, но на него нападают по инерции. В матче против Гаити хавбек не стал обузой, как против Марокко. А вот критика подхода всей команды во втором тайме против аутсайдера группы обоснована. Факты говорят в пользу гипотезы, что сборная Гаити не так плоха, как её результаты.

Благодаря второму тайму проигравшая сторона улучшила о себе впечатление. Они обыграли Бразилию после перерыва по ударам 2:7, у фаворита ни одного удара в створ после перерыва. Фанаты в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу увидели, что скромный соперник сравнялся с командой Анчелотти по пасам после перерыва и подавал угловые, которых не было у фаворита. Гаитяне заставили Каземиро, Маркиньоса и Дугласа отбирать мяч, люди забыли об успехах первого тайма. Да, у Винисиуса есть гол и пас, у Куньи — дубль, но бразильцам тоже приходилось обороняться.

Обратите внимание на статистику всего матча. Бразильцы пробежали меньше гаитян. Команда Анчелотти сыграла медленно. Не было персональных рывков на огромной скорости, а по дистанции быстрых спринтов гаитяне лучше. Разумеется, фаворит отдал больше передач, но по количеству навесов с флангов и суммарной оценке угроз – последний пункт в таблице выше, бразильцы проиграли Гаити. Есть о чём подумать. Рафинья сыграл невзрачно и получил травму. Он не забивает за сборную столько, как раньше травмированный Неймар.

Сборная Гаити прекратила борьбу за плей-офф

Они первыми выбыли из гонки за трофей. Результат не удивляет, ведь сборная Гаити – крайне редкий гость на чемпионатах мира. Они уступили шотландцам с разницей в один мяч, а против «селесао» могли сыграть компактно, закрыто и низко. Теоретически имели шансы получить второе минимальное поражение, но гаитянский футбол другой. Они не представили «автобус», а сыграли с модной высокой линией защиты. Это – стратегическая ошибка, за которую сборная Гаити немедленно и дорого заплатила.

Но их публика довольна 13 ударов по воротам шотландцев и 7 ударов с Бразилией. Важно понимать, насколько футбол — отрада для гаитян. И заодно это социальный лифт для тех, кто вынужден был бежать из острова, но вспомнил о корнях. На ЧМ -2026 несколько таких сборных. Например, на днях сборная ДР Конго сыграла вничью с Португалией. В лагере для беженцев несчастных конголезцы радовались голу так, как немцы не радовались разгрому сборной Бразилии со счетом 7:1 в полуфинале ЧМ -2014.

Гаитяне вызывают симпатию, ведь о них врут. Расисты в США выдумали, будто беженцы из Гаити воровали и ели в штате Огайо домашних кошек и собак. Фактчекеры проверили этот бред – не было ни одного подобного случая. Гаитяне тяжело работают за рубежом, ведь на родине голод. Их сборной запретили в 2021 году домашние матчи после убийства президента. Бандиты захватили значительную часть острова. Семьям футболистов небезопасно жить в стране, где могут похитить с целью выкупа.

Футбол дарит радость обездоленным гаитянам

Чтобы понять, насколько гаитяне обездоленные, хватает одного факта. В 2004 году чемпионская сборная Бразилии сыграла на Гаити «Матч мира». Фаворит победил 0:6, а Роналдиньо сделал хет-трик. Некоторые футболисты и тренеры нынешней сборной Гаити не видели тот матч: у одних не было электричества, у других — телевизора. Спустя 22 года лучше не стало. Только 40 % гаитян с электричеством дома, хотя у многих нет денег, чтобы им пользоваться. Доступ к питьевой воде тоже ограничен.

Миротворцы ООН привезли на остров холеру, которая вернулась после 2022 года. Гаитяне голодают, когда бандиты мешают поставкам гуманитарной помощи. Некоторые футболисты сборной никогда не были на родине предков. Зато они слышали о «Матче мира», который напомнил о красоте футбола. Спустя два десятилетия скромная сборная достойно дралась против ослабленных «селесао» на ЧМ -2026. Пожелаем гаитянам мира и прогресса, хотя они от них далеки – остров в плену вооруженных банд.

Бразильцам легче. Они думают о футболе и вспомнили, что гаитяне недавно уступили сборной Кюрасао 1:5. «Селесао» не повторили результат команды, которую немцы разбили 1:7. Справедливая критика бразильцев, которым не хватает выносливости и класса, не мешает отметить смелость гаитян. Игроки и тренеры – молодцы. Сыграли наивно, за что поплатились, но без подлости и унылого футбола. Сборной Гаити нет среди разочарований турнира. Алиссон дважды спас, аутсайдер наиграл на гол престижа.