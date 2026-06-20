«Ливерпуль» нашёл футболиста на ЧМ-2026. Готовят трансфер за 120 миллионов евро

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Нужен правый вингер.

«Ливерпуль» нашёл вингера после ухода Салаха

У нового тренера «Ливерпуля» Ираолы репутация мастера работы с молодежью. Андони воспитал Семеньо, Керкежа, Забарного и Хёйсена – все ушли в большие клубы за огромные деньги. В «Борнмуте» есть 19-летнетний Райан из сборной Бразилии, он тоже уйдет. Также к трансферу готовится лучший молодой игрок первого тура ЧМ -2026 – ивуариец Ян Диоманде. Он играет за «Лейпциг», где куратором является Клопп. Понятно желание «Ливерпуля» прислушаться к мнению Юргена: немец одобрил кандидатуру Диоманде. Впрочем, Ян слишком хорош в 19 лет, чтобы скауты клуба АПЛ о нём не слышали.

А вот ценник – проблема. В ФИФА обещают исправить ситуацию: пять процентов от суммы сделки будут платить самому футболисту, но это не повлияет на спекуляции. Когда Диоманде переходил из «Леганеса» в «Лейпциг» всего год назад, то его потенциал оценили в 20 миллионов евро. С учетом, что испанцы заманили парня свободным агентом после невзрачных выступлений вингера в академиях из США , прошлогодняя сделка тоже пример спекуляций. Малоизвестный вингер, который провел всего шесть поединков в основе «Леганеса», обошелся в 20 миллионов евро, но очень ярко заиграл в Бундеслиге.

Спустя год «Лейпциг» отказал «Ливерпулю» после официального запроса в размере 100 миллионов евро. Не все звезды «быков» становятся лидерами в новых командах, но за игроков немцев постоянно платят много денег. Защитника Гвардиола отдали в «Манчестер Сити», форвард Шешко играет в МЮ , хавбек Собослаи – в «Ливерпуле», Симонс выбрал «Тоттенхэм», а Ольмо – «Барселону». Трансферный рекорд «Лейпцига» побьет 19-летний Диоманде, ведь за него могут отдать около 130 миллионов евро с бонусами. Откуда этот парень взялся и почему «Ливерпуль» готов заплатить за трансфер безумные деньги?

Диоманде играет в футбол в память о сестре

Яну важно, чтобы люди знали, кто в него сразу поверил – сестра Роксана. Дети выросли в нищете. В крошечном доме Диоманде жили 25 человек. Мама хотела смотреть сериалы, а все остальные – фильмы. Ян просыпался ночью, шел к телевизору и на минимальной громкости смотрел футбол. Ему подарили поддельную майку МЮ без номера. Будущий футболист маркером добавил надпись Роналду и седьмой номер. Ян играл на голой земле в родном Абиджане, а взрослые окрестили его Роберто Карлосом из-за сильного удара. Диоманде – один из немногих по-настоящему двуногих игроков высокого уровня.

Ян правша, но без промедления сильно бьет левой ногой по мячу. В девять лет он остался без родителей и семьи, переехал в футбольную академию на границе с Ганой. Дети недоедали, воровали в магазине картошку. Ян любит вареную картошку с маслом, она напоминает ему о прошлом. Дома Диоманде играет в футбол в резиновых тапочках, а когда ему подарили бутсы, то мальчик в них спал. Сестра Роксана была единственной, кто верил, что Диоманде переедет в Европу, повторит путь кумира Роналду и станет звездой. Походы по магазинам, покупка домов и автомобилей – традиционные мечты бедных детей.

В 15 лет Диоманде забрали в США . Он был единственным в классе, кто не говорил по-английски. Ян звонил сестре Роксане и с удивлением рассказывал, что в Америке дети спорят с учителями и не боятся, что их ударят. Диоманде удивило, что школьники в США курили, он боялся тренеров и не нарушал режим. Агенты возили Диоманде по Европе, и все клубы им отказали. В «Кристал Пэлас» его финты увидели Эзе и Олисе. Они подошли к мальчику и похвалили, но «орлы» не подписали юниора. Диоманде недооценили, даже резервные команды клубов МЛС отказались предложить полноценный контракт.

Учебная виза истекла, Яна выгнали из США . Он плакал с Роксаной, считая, что футбольная карьера закончилась, не начавшись. Неожиданно позвонили из «Леганеса», но он не смог насладиться моментом, ведь сообщили об убийстве сестры. Диоманде пишет, что не плакал из-за шока, но сразу стал другим человеком. Ян злился на себя и родных, что не уберегли, и на непойманного убийцу. Роксане было лишь 15 лет. Она пошла на вечеринку, где ей что-то подмешали в напиток. Диоманде говорит, что не знает правды. Полицейские не помогли, у следствия страшная версия – насильник ошибся с дозой снотворного.

Ян переключился в режим зрелого футболиста

«Ливерпулю» важно найти сильного психолога и помочь Диоманде сохранить психическое здоровье. У Яна испортились отношения с семьей. Им нужны только деньги, а смерть Роксаны близкие встретили бездушно и без сочувствия. Теперь у Диоманде невероятно сильный психологический стимул играть красиво и успешно. Ему плевать на деньги, он учится быть дисциплинированным. В Германии начал приходить на тренировки раньше всех, за что получил прозвище «Немец». Ян попал в сборную, где раньше играли Дрогба, братья Туре и Жервиньо. Дальше будет трансфер в «Ливерпуль». Мечты Яна сбываются.

Но единственное место, где он сейчас счастлив, – футбольное поле, ведь именно там бежит вперед в память о сестре Роксане. Она верила в брата, когда соседские дети насмехались после неудачи Диоманде в США . Теперь цель его карьеры – доказать всем, что Роксана была права. В 19 лет футболисты редко настолько глубоко рефлексируют. Жаль, что Ян пережил страшную трагедию. Жаль его сестру, в мире много безнаказанных убийц. Но теперь у игрока есть цель. Всегда видно, когда футболист получает удовольствие на поле. Диоманде наслаждается резким прогрессом, вингер проскочил много уровней за год.

Это опасно для юниора, надо быть готовым справиться с первым кризисом. И нужны голы, чтобы Яна оценили на ЧМ -2026, где есть юный Ямаль. Травма мешает Ламину играть в основе, но он получит возможность собрать финты. Диоманде уже показал дриблинг против сборной Эквадора. Он подготовил почву для победного гола Диалло: Амад вышел на замену против уставшей обороны, которую вымотал вингер «Лейпцига». Пять созданных моментов и четыре успешные обводки – классическая игра Диоманде на флангах. Широкоплечий вингер не просто танцует с мячом, у него есть тактическая гибкость.

Ираола хочет работать с Диоманде, ведь цель тренера – вернуть «Ливерпулю» радость в атаке. Есть Исак с голевым чутьем и Вирц с пасом. Нужны бегунки. Подписали 22-летнего воспитанника «Реала» Муньоса, но это конкурент для Гакпо. Есть юный Рио Нгумоха, но Ираоле нужен человек с чуть большим опытом на взрослом уровне. Диоманде сыграл за «Лейпциг» в 36 матчах, создав 23 гола. Вечером у Яна игра с Германией, где на флангах Киммих и Браун, будущие напарники по «Баварии». У Диоманде интеллектуальный футбол – мгновенно прибавил в клубах топ-5, но впереди много сложнейших экзаменов.