«Ливерпуль» нашёл футболиста на ЧМ-2026. Готовят трансфер за 120 миллионов евро

Нужен правый вингер.
«Ливерпуль» нашёл вингера после ухода Салаха
У нового тренера «Ливерпуля» Ираолы репутация мастера работы с молодежью. Андони воспитал Семеньо, Керкежа, Забарного и Хёйсена – все ушли в большие клубы за огромные деньги. В «Борнмуте» есть 19-летнетний Райан из сборной Бразилии, он тоже уйдет. Также к трансферу готовится лучший молодой игрок первого тура ЧМ-2026 – ивуариец Ян Диоманде. Он играет за «Лейпциг», где куратором является Клопп. Понятно желание «Ливерпуля» прислушаться к мнению Юргена: немец одобрил кандидатуру Диоманде. Впрочем, Ян слишком хорош в 19 лет, чтобы скауты клуба АПЛ о нём не слышали.
А вот ценник – проблема. В ФИФА обещают исправить ситуацию: пять процентов от суммы сделки будут платить самому футболисту, но это не повлияет на спекуляции. Когда Диоманде переходил из «Леганеса» в «Лейпциг» всего год назад, то его потенциал оценили в 20 миллионов евро. С учетом, что испанцы заманили парня свободным агентом после невзрачных выступлений вингера в академиях из США, прошлогодняя сделка тоже пример спекуляций. Малоизвестный вингер, который провел всего шесть поединков в основе «Леганеса», обошелся в 20 миллионов евро, но очень ярко заиграл в Бундеслиге.
Спустя год «Лейпциг» отказал «Ливерпулю» после официального запроса в размере 100 миллионов евро. Не все звезды «быков» становятся лидерами в новых командах, но за игроков немцев постоянно платят много денег. Защитника Гвардиола отдали в «Манчестер Сити», форвард Шешко играет в МЮ, хавбек Собослаи – в «Ливерпуле», Симонс выбрал «Тоттенхэм», а Ольмо – «Барселону». Трансферный рекорд «Лейпцига» побьет 19-летний Диоманде, ведь за него могут отдать около 130 миллионов евро с бонусами. Откуда этот парень взялся и почему «Ливерпуль» готов заплатить за трансфер безумные деньги?
Диоманде играет в футбол в память о сестре
Яну важно, чтобы люди знали, кто в него сразу поверил – сестра Роксана. Дети выросли в нищете. В крошечном доме Диоманде жили 25 человек. Мама хотела смотреть сериалы, а все остальные – фильмы. Ян просыпался ночью, шел к телевизору и на минимальной громкости смотрел футбол. Ему подарили поддельную майку МЮ без номера. Будущий футболист маркером добавил надпись Роналду и седьмой номер. Ян играл на голой земле в родном Абиджане, а взрослые окрестили его Роберто Карлосом из-за сильного удара. Диоманде – один из немногих по-настоящему двуногих игроков высокого уровня.
Ян правша, но без промедления сильно бьет левой ногой по мячу. В девять лет он остался без родителей и семьи, переехал в футбольную академию на границе с Ганой. Дети недоедали, воровали в магазине картошку. Ян любит вареную картошку с маслом, она напоминает ему о прошлом. Дома Диоманде играет в футбол в резиновых тапочках, а когда ему подарили бутсы, то мальчик в них спал. Сестра Роксана была единственной, кто верил, что Диоманде переедет в Европу, повторит путь кумира Роналду и станет звездой. Походы по магазинам, покупка домов и автомобилей – традиционные мечты бедных детей.
В 15 лет Диоманде забрали в США. Он был единственным в классе, кто не говорил по-английски. Ян звонил сестре Роксане и с удивлением рассказывал, что в Америке дети спорят с учителями и не боятся, что их ударят. Диоманде удивило, что школьники в США курили, он боялся тренеров и не нарушал режим. Агенты возили Диоманде по Европе, и все клубы им отказали. В «Кристал Пэлас» его финты увидели Эзе и Олисе. Они подошли к мальчику и похвалили, но «орлы» не подписали юниора. Диоманде недооценили, даже резервные команды клубов МЛС отказались предложить полноценный контракт.
Учебная виза истекла, Яна выгнали из США. Он плакал с Роксаной, считая, что футбольная карьера закончилась, не начавшись. Неожиданно позвонили из «Леганеса», но он не смог насладиться моментом, ведь сообщили об убийстве сестры. Диоманде пишет, что не плакал из-за шока, но сразу стал другим человеком. Ян злился на себя и родных, что не уберегли, и на непойманного убийцу. Роксане было лишь 15 лет. Она пошла на вечеринку, где ей что-то подмешали в напиток. Диоманде говорит, что не знает правды. Полицейские не помогли, у следствия страшная версия – насильник ошибся с дозой снотворного.
Ян переключился в режим зрелого футболиста
«Ливерпулю» важно найти сильного психолога и помочь Диоманде сохранить психическое здоровье. У Яна испортились отношения с семьей. Им нужны только деньги, а смерть Роксаны близкие встретили бездушно и без сочувствия. Теперь у Диоманде невероятно сильный психологический стимул играть красиво и успешно. Ему плевать на деньги, он учится быть дисциплинированным. В Германии начал приходить на тренировки раньше всех, за что получил прозвище «Немец». Ян попал в сборную, где раньше играли Дрогба, братья Туре и Жервиньо. Дальше будет трансфер в «Ливерпуль». Мечты Яна сбываются.
Но единственное место, где он сейчас счастлив, – футбольное поле, ведь именно там бежит вперед в память о сестре Роксане. Она верила в брата, когда соседские дети насмехались после неудачи Диоманде в США. Теперь цель его карьеры – доказать всем, что Роксана была права. В 19 лет футболисты редко настолько глубоко рефлексируют. Жаль, что Ян пережил страшную трагедию. Жаль его сестру, в мире много безнаказанных убийц. Но теперь у игрока есть цель. Всегда видно, когда футболист получает удовольствие на поле. Диоманде наслаждается резким прогрессом, вингер проскочил много уровней за год.
Это опасно для юниора, надо быть готовым справиться с первым кризисом. И нужны голы, чтобы Яна оценили на ЧМ-2026, где есть юный Ямаль. Травма мешает Ламину играть в основе, но он получит возможность собрать финты. Диоманде уже показал дриблинг против сборной Эквадора. Он подготовил почву для победного гола Диалло: Амад вышел на замену против уставшей обороны, которую вымотал вингер «Лейпцига». Пять созданных моментов и четыре успешные обводки – классическая игра Диоманде на флангах. Широкоплечий вингер не просто танцует с мячом, у него есть тактическая гибкость.
Ираола хочет работать с Диоманде, ведь цель тренера – вернуть «Ливерпулю» радость в атаке. Есть Исак с голевым чутьем и Вирц с пасом. Нужны бегунки. Подписали 22-летнего воспитанника «Реала» Муньоса, но это конкурент для Гакпо. Есть юный Рио Нгумоха, но Ираоле нужен человек с чуть большим опытом на взрослом уровне. Диоманде сыграл за «Лейпциг» в 36 матчах, создав 23 гола. Вечером у Яна игра с Германией, где на флангах Киммих и Браун, будущие напарники по «Баварии». У Диоманде интеллектуальный футбол – мгновенно прибавил в клубах топ-5, но впереди много сложнейших экзаменов.
Что Слот накупил игроков теперь второй тренер Ираола также поступает, а ведь в Борнмуте привык работать с тем что есть, а тут испанец решил развенуться...... и это тренер о котором много говорят...... который хочет игрока за 100 лямов при этом Ираола ничего не выиграл.....я понимаю Моуриньо Гвардиола просят.......трофеи есть, но зачем давать тренеру который себя еще никак не показал.......очередной раз Ливерпуль кидает деньги на ветер......потому что предыдущие трансферы себя так и не опрадвали Исак, Вирц...... итог 5 место........это еще хорошо что сейчас расширили участников ЛЧ, а то играли бы с стомелинонными игроками в ЛЕ.......
PS Если Андони так хорошо воспитывает игроков что же он из академии не возьмет игрока и не воспитает его зачем ему понадобился игрок за 120 лямов......???..........с такими тратами от испанца будут ждать титула или как минимум борьбы за второе мето..........и прочие трофеи......