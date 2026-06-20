Первые неудачники ЧМ-2026. Склоки Португалии и промахи Турции

сегодня, 18:02

Проколы приличных футболистов.

У сборной Турции 62 удара и ни одного гола

В первом туре Турция нанесла 30 ударов по воротам австралийцев и проиграла им 0:2. Монтелла понимал, что против Парагвая надо подтянуть реализацию. У Турции было 32 удара, но снова без голов. Претензий к тренеру и футболистам будет ещё больше, ведь Парагвай сыграл в меньшинстве из-за «правила Престианни». Хавбек «Бенфики» в матче Лиги чемпионов против «Реала» прикрыл рукой рот и обозвал Винисиуса. Бразилец говорит об оскорблении на расовой почве, а в Лиссабоне намекали, что это было грубое гомофобное ругательство.

В любом случае, скандальный инцидент учли: судьи на ЧМ -2026 будут показывать красные карточки, когда футболисты словесно провоцируют соперников, закрыв рот рукой. Бывший игрок «Ньюкасла» Альмирон обозвал турецкого соперника и получил необычное удаление. Сборная Турции пропустила на второй минуте, но у фаворита был целый тайм в большинстве против команды футболиста «Динамо» Касереса. Турки давили на ворота парагвайцев, но 16 из 20 ударов после перерыва прошли мимо ворот, а из четырех выстрелов в створ не все были опасными.

Поражение сборной Турции сложно назвать полностью заслуженным, но без форварда уровня Шукюра им сложно. Хакан живет именно в США , так как в 2015 власти Турции обвинили его в связях с оппонентом Эрдогана, футболист вынужден был покинуть родину. Сначала работал таксистом, а теперь тренирует детей в Калифорнии. Турции не было на мундиале с 2002 года, когда получилось выйти в полуфинал и завоевать третье место именно благодаря игре Шукюра. Выгнали футбольного героя, но замену ему на поле не нашли. Турцию подвела реализация.

Они первыми из зоны УЕФА потеряли шансы на плей-офф. Впереди у Турции матч со сборной США – лидером группы с двумя победами. На американцев не давит ответственность за результат, а туркам не хватит даже победы, поскольку по очным матчам они уступают в группе и Австралии, и Парагваю. Теперь в Анкаре решат, что делать с контрактом Монтеллы? Первый за 24 года чемпионат мира Турция провалила, но при этом создавала моменты, то есть вина футболистов выше вины главного тренера. Винченцо не мог выйти и забить вместо подопечных.

Семья Роналду напала на игроков Португалии

У Криштиану две сестры и они снова заговорили, чем спровоцировали скандал. Эльма и Катя не сильны в футболе, но обе набросились на напарников брата. Семья и персональные фанаты Роналду оскорбляли футболистов сборной Португалии, обвиняя их в низкой результативности Криштиану на ЧМ -2022 и Евро-2024. Всё началось с банального интервью хавбека ПСЖ Невеша после ничьей с ДР Конго. После вопроса о Роналду 21-летний двукратный победитель Лиги чемпионов не сказал ничего криминального или критического:

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается от остальных. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч. Эта ничья нас не сломает. Наоборот – сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов.

Невеш вежливо соврал, что Роналду провел очень сильный матч. Но для поклонников Криштиану фраза «он ничем не отличается от остальных игроков» стала причиной для смертельных угроз Невешу и оскорблений в адрес автора единственного гола в ворота ДР Конго. Полузащитника ПСЖ научил Луис Энрике: в команде все должны быть равны. Особенно когда задача – победа на ЧМ -2026, где есть прекрасные соперники. Но фанаты и семья Роналду пошли в атаку. Они нападают не только на Невеша, но и на его девушку Мадалену.

Спутница Невеша стала популярной после финала Лиги чемпионов, когда попала в объективы камер. Милая девушка мгновенно очаровала публику, а теперь фанаты Роналду пишут ей гадости. Тролли сделали фейковый скриншот якобы комментария Мадалены: «Скажи своему кумиру, чтобы уходил на пенсию, он слишком эгоистичен». Девушка Невеша этого не писала, но Джорджина – невеста Роналду, оставила язвительный ответ: «Вау! Мощное поколение выросло». Спутница Криштиану легко повелась на провокацию.

Бруну Фернандеш лайкнул пост со словами Невеша, и фанаты Роналду его тоже оскорбляют. У тренера Мартинеса хватало и чисто футбольных проблем. У сборной Португалии бесплодное владение мячом, а Роналду тяжело внедрить в схему, где нет великих вингеров, но есть фанаты короткого паса. Теперь у тренера ещё одна беда. Криштиану выложил коллективную фотографию с тренировки с надписью о единстве, но все знают повадки форварда. Фанаты Роналду и его семья не впервые атаковали напарников ветерана.

Чехия разочаровала сильнее скромных неудачников

Сборная Туниса уволила тренера Лямуши и пригласила француза Ренара. Человек, который на ЧМ -2022 обыграл Аргентину со сборной Саудовской Аравии, сыграет против Японии и Нидерландов. Ренар просит игроков из Туниса показать понимание футбола, а не просто бегать за мячом. Сборная Гаити вылетела, но провела достойный второй тайм против Бразилии. Кюрасао, невзирая на разгром от немцев, поборется в других матчах. В первом туре неплохое впечатление оставили даже те, кто начали с поражений.

Например, сборная Узбекистана. Они забили Колумбии и неплохо держались, у Каннаваро приличная команда. Даже сборная ЮАР после поражения от Мексики вырвала ничью у Чехии. Как раз европейцы – лучшие кандидаты в этот список неудачников. Жребий подарил им матчи со средними соперниками, вроде Южной Кореи. У азиатов герой победного матча с Чехией совершил решающую ошибку против Мексики, но у корейцев хотя бы есть позиционный футбол, а чехи играют скучнее, чем Польша на ЧМ -2022.