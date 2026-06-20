Необычный разгром от Нидерландов. Куман хитро обыграл Поттера

вчера, 22:21

Шведский футбол раскусили.

Вербругген испортил шведам камбэк

Голландцы шикарно провели дебют матча со сборной Швеции и повели в два мяча. Но после рекламной паузы в середине первого тайма команда Грэма Поттера вспомнила, как играла в первом туре, когда победила Тунис 5:1. До перерыва команда Исака и Дьёкереша создала ряд острых моментов. Шведы даже забили гол в ворота голкипера «Брайтона» Вербруггена, но из офсайда. Вратарь «чаек» отразил непростой удар бывшего футболиста его клуба Дьёкереша со штрафного, и ещё несколько раз сыграл грамотно.

Вратарь стал одним из героев первого тайма, ведь именно Барт начал первую голевую атаку. Тренер Поттер впервые в карьере тренера сборной Швеции повторил стартовый состав на матч. Остались знакомые сочетания и схема «3-5-2», но штаб Рональда Кумана прекрасно разобрал подход оппонента. Голландцы убрали из основы одного из лучших футболистов матча против японцев Саммервиля. В основе появился Бробби, который за всю жизнь забил один гол за сборную Нидерландов до сегодняшнего поединка.

Теперь у Бробби один из самых быстрых дублей в истории чемпионатов мира. Голкипер Вербругген под прессингом сделал диагональ вперед, а Бробби скинул мяч на Рейндерса. Хавбек «Манчестер Сити» отдал мяч Гакпо, а Коди начал собирать голевые действия. А дубль Бробби сделал на 16 минуте и 12 секунде матча. Быстрее управился только немец Подольски тоже против шведов на ЧМ -2006. Также быстрые дубли были у бразильца Роналдо с Коста-Рикой и у англичанина Линекера в игре со сборной Польши.

У Бробби спортивная семья с корнями в Гане: его три брата – футболисты, но именно форвард «Сандерланда» является самым успешным. Брайан не подставил Кумана, который выпустил его в основе специально ради активной фланговой игры через Гакпо слева и Думфриса справа. Бробби закрыл передачи опытных напарников и обеспечил Нидерландам комфортное преимущество. Голкипер Вербругген подстраховал в конце первого тайма, не позволив шведам выдумать камбэк, как сумела сборная Японии в первом туре.

Куман провёл прекрасный поединок

Упрямые люди, вроде одного из самых результативных защитников в истории футбола Кумана, редко становятся гибкими тренерами. Эго не позволяло молодому менеджеру принимать мудрые решения. Но с годами Рональд внес коррективы в подход и обжился крутыми ассистентами. И это важно. Например, у Дешама есть аналитики, которые получают статистику не только во время матчей, а на тренировках, коррективы лучшие сборные и клубы мира вносят в прямом эфире. У голландцев тоже есть любовь к технологиям.

Но финальное слово за тренером, и сегодня Куман провел роскошный поединок против очередного достойного соперника. Тренер японцев Хадзимэ не проиграл голландцам. «Оранжевым» после ничьей 2:2 нужна была победа над Швецией. Поттер правильно реагировал после голов Нидерландов, но слишком поздно. Шведам не хватило классической «десятки» в схеме «3-5-2». Форвардов Исака и Дьёкереша некому поддержать, а у Кумана есть группа поддержки: в перерыве тренер вернул на поле вингера Саммервиля.

Игрок «Вест Хэма» поучаствовал в новых голевых атаках голландцев. Дубль сделал Гакпо, который здорово сыграл до перерыва и не успокоился. Шведы не заслужили уступать по ходу матча 4:0, но эффективность голландцев установила на табло такой счет. Хотя соперник был достойным, а тренер Поттер проделал блестящую работу со шведами, которые допускали грубые ошибки в отборах на крупные турниры в последнее время, Куман с помощниками сегодня были ещё лучше. Голландцы знали, чего ждать от сборной Швеции.

Нидерланды – компактная сборная

Единственный явный минус голландцев – есть проблемы с вертикальным расположением игроков без мяча. При этом вертикальные атаки Нидерландам удались. Гол престижа от Эланги не удивил, шведы заслужили сократить разрыв. С тактической проблемой выбора позиций хавбеков без мяча голландцы поработают в ближайшие дни, а пока констатируем, что команда Кумана немного похожа на Марокко. У этих сборных есть яркие фланговые защитники. Де Йонг до замены хорошо управлял игрой в опорной зоне, как у марокканцев юный Буадди.

Бробби, как и Сайбари, порадовал на ЧМ -2026 голами. Разница тоже большая: у марокканцев дефицит вингеров, а голландцы без Роббена собрали коллекцию не таких ярких, но полезных фланговых форвардов. Гакпо сделал дубль и отдал голевую передачу, Саммервиль вышел на замену – у вингера гол плюс пас. На прошлом мундиале марокканцы вышли в полуфинал, а голландцы вылетели после прекрасной перестрелки и серии пенальти от Аргентины. Нидерланды проиграли будущим чемпионам, а на Евро-2024 в полуфинале уступили сборной Англии.

Сегодня голландцы вышли в плей-офф ЧМ -2026, хотя ещё определят итоговое место в группе. Многое зависит от результата матча шведов и японцев в последнем туре. А в игре голландцев многое зависит от внимательности и компактности линий. Для Кумана важно, что он и футболисты сделали выводы после двух пропущенных мячей от Японии. Шведы надеялись забить чаще, но оборона с ван Дейком провела неплохой поединок. Голевые моменты – заслуга соперника, у голландцев было мало тактических командных ошибок с мячом и без мяча.