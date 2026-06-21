Немцы в плей-офф ЧМ впервые за 12 лет. Джокер Ундав принёс волевую победу

сегодня, 09:04

Дениз оформил дубль.

Кот-д’Ивуар создал немцам проблемы

Сборная Кот-д’Ивуара – победитель Кубка Африки в 2024 году. В ее составе много футболистов с опытом выступлений в европейских клубах. «Слоны» прекрасно готовы физически, в силовой борьбе они побеждали немцев. Пока хватало сил на плотный индивидуальный прессинг, ивуарийцы играли интереснее немцев. Их ветеран Кессье, бывший футболист «Милана» и «Барселоны», добил мяч в сетку ворот Нойера. Стартовый план Нагельсманна точно не сработал. Диоманде перешел на левый фланг и часто обводил Киммиха. После прострела 19-летнего Яна был создан голевой момент.

Схема «3-1-6» немцев не сработала против переключений ивуарийцев между «4-4-2» и «4-3-3». Опорнику Павловичу не хватало рядом ещё одного хавбека, Нагельсманн уступал коллеге Фаэ. Длинные передачи защитника Шлоттербека, как и комбинации низом между Киммихом и Сане, не привели к голам в ворота бывшего голкипера молодежной сборной Франции Фофана. Африканцы понравились, хотя их тоже настраивает молодой тренер. Эмерс Фаэ был ассистентом на Кубке Африки. Ивуарийцы стали третьими в группе, их французский тренер Гассе подал в отставку.

Фаэ назначили временным наставником, но его команда в итоге не покинула Кубок Африки, а вышла в плей-офф с третьей строчки. Дальше была одна победа «Слонов» за другой. В финале Кубка Африки команда Фаэ обыграла нигерийцев, после чего его назначили постоянным наставником. Теперь 42-летний Эмерс – участник чемпионата мира. Фаэ родился в Нанте, играл за одноименный клуб и юношеские сборные Франции. Потом вспомнил родину предков, но сам не был чемпионом Африки как футболист, хотя выиграл кубок как тренер. Теперь Фаэ мог остановить сборную Германии.

Мог, но у Нагельсманна есть Ундав. Немецкий Варди дебютировал в высшей лиге Бельгии в 25 лет, до этого Дениз играл только в низших дивизионах. Ундав сразу забил два мяча «Андерлехту» за «Юнион». «Брайтон» заметил игрока, но в АПЛ Дениз не заиграл. Зато в «Штутгарте» оказался на своем месте. Ундав стал главным джокером Нагельсманна, у форварда 3 гола и 2 ассиста на чемпионате мира после выходов на замену. Дениз помог разбить Кюрасао, а теперь на его счету дубль в ворота Кот-д’Ивуара. При этом нельзя сказать, что победа Германии – справедливый результат матча.

Германия заслужила полезную взбучку

Отдаем должное Нагельсманну. Германия впервые за 12 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. На ЧМ -2018 и ЧМ -2022 немцы вылетали на групповом этапе. Теперь у них две победы, Юлиан справился с задачей. Но тренер допустил много ошибок, которые пытался исправить заменами, выпустив на поле Рюдигера, Амири и Ундава. Именно Амири сделал феноменальный навес на Дениза, когда немцы сравняли счет. После этого группа атаки ивуарийцев могла сыграть лучше. Тьерри Анри разозлился на Адингра, который запорол контратаку – вингер не пробил в касание.

Диоманде тоже мог сыграть активнее, но немцы поменяли местами Киммиха и Брауна. Молодой защитник начал контролировать проходы вингера африканцев, за которого «Ливерпуль» может заплатить 130 миллионов евро. Ян и его напарники заставили немцев перестраиваться, адаптироваться и отыгрываться. У африканцев есть глубина состава, на скамейке не только брат Дуэ из ПСЖ . У ивуарийцев были атаки на ворота рекордсмена Нойера, и не было ощущения, что немцы наиграли на уверенную победу. Равенство на многих отрезках – победа Фаэ и неудача Нагельсманна.

У сборной Германии много стандартных установок, а творческий потенциал раскрывает только джокер Ундав. Не хватает диких футболистов, которые ломают структуру игры соперника и заставляют нескольких защитников следить за одним человеком. Хаверц сам убегает из центра атаки в поисках мяча, а не уводит опекунов. Если бы Амири не сделал прекрасный навес на Ундава, то немцы легко могли проиграть 0:1, они не нагнетали в концовке матча и не создали серию очевидных моментов в концовке поединка. Вратарь Фофана не стал главным героем матча с Германией.

Нагельсманн переоценивает свой класс

Ивуарийцы заслужили ничью, возможно, даже победу. Нагельсманн не был готов к тактике соперника. Юлиана полезно покритиковать за упрямство. Молодой тренер думал, что хватит базовой тактики, и это большое заблуждение для подобного уровня. Удивляет, что штаб Нагельсманна, оценив ивуарийцев в прошлых матчах, посчитал соперника командой среднего уровня. «Слоны» смелые и не обороняются числом, неплохо занимая позиции в схеме «4-4-2» без мяча. Африканцы могли выиграть 2:1, ведь Пепе организовал ту самую контратаку, о которой говорит Тьерри Анри.

Немцы не проявили уважения к сопернику, у которого прекрасный состав. 20-летний Инао из «Трабзонспора» впервые вышел в основе и сразу был хорош. Диалло против Эквадора забил победный гол после появления со скамейки, а теперь Амад в основе. Нагельсманн тоже похвастался резервистами, но лучше бы Юлиана наказали за высокомерие. Немцы могли победить в стиле Нидерландов против Швеции, но тренер Германии слишком молодой и упрямый, чтобы уважать соперника и подстроиться сразу. Нагельсманн – самый юный тренер ЧМ -2026, он на месяц моложе Месси.