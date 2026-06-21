Любимцы публики на ЧМ-2026. Японцы снова очаровали футбольный мир

сегодня, 13:14

Классные игроки, фанаты и тренер.

У японцев идеальный публичный образ

Сборная Японии – техничная команда, которая играет в качественный и динамичный футбол, действуя первым номером. Мориясу – опытный тренер и улыбчивый человек. Менеджер сборной плачет во время исполнения гимна Японии. И Хадзимэ сиял от счастья, сделав селфи с Кейном. Японец мило засмущался, когда понял, что их с Харри снимают, а видео попадет в интернет. Кейн не узнал Мориясу, ведь они не поздоровались. Харри подумал, что к нему подошел за селфи обычный фанат. К слову, о зрителях и их поведении.

На чемпионате мира японцы снова выделились, ведь продолжают убирать трибуны от мусора после матчей. У них идеальный публичный образ, но японки в комментариях напомнили, что многие люди ведут себя на публике и за закрытыми дверями по-разному. Женщины подчеркивают, что дома японского мужчину не заставишь вынести мусор, проводить ребенка на школьный автобус и погулять с собакой, а на чемпионатах мира все – уборщики года. Забавные комментарии сочетаются с именной рэперской цепью хавбека Доана.

Игрок «Айнтрахта» приехал в сборную с толстенным украшением на шее. Цепь состоит из драгоценных камней, которыми выложены буквы его имени и фамилии. Ритсу Доан заказал украшение у Алекса Мосса, ювелира из Нью-Йорка, который делает цепи для спортсменов и артистов из США . Так что показная скромность японцев – культурная особенность. Речь о миллионерах, которые тоже умеют быть ленивыми и непослушными. Японские футболисты – звезды в стране, где люди сходят с ума по кумирам, они разбалованы любовью.

Даже тренер Мориясу, хотя у него идеальный публичный образ, бывал резким и грубым. Некоторые репортеры из Японии задают каверзные вопросы, а Хадзимэ мастерски отвечает им в стиле персонажей Такеши Китано. Тренер без проблем хамит, когда считает это уместным. А для всего мира он душка после селфи с Кейном. Мориясу пишет записки футболистам во время матчей, а против Нидерландов игрокам показывали огромные таблички с цифрами. Японцы легко разгадывали те ребусы и дважды сравнивали счет против голландцев.

У команды Мориясу нет кубкового характера

Главный тренер сборной Японии работает с августа 2018 года. На его счету есть успешные серии, например, 11 подряд побед в прошлом. А ничья с Нидерландами стала частью другого личного рекорда. Японцы не проигрывают европейским сборным в 10 поединках подряд, причем у них 8 побед и 2 ничьи. Звучит неправдоподобно, но Мориясу обыграл Сербию, Германию, Испанию, вылетел по пенальти от Хорватии, то есть в основное время там была ничья. Также сборная Японии снова побеждала немцев, обыгрывала Турцию, Шотландию, Англию и Исландию.

Впечатляющий список. У многих европейских сборных нет серии побед над Испанией, Германией и Англией за последние годы. Разумеется, товарищеские матчи не так важны, как официальные, но Куман на себе ощутил, как японцы пользуются слабостями мощных соперников. Рональд отметил, что зря перешел на пятерку защитников, подарив Мориясу возможность сыграть в традиционном для Японии агрессивном стиле. Азиаты умеют взламывать плотную оборону, что ещё раз показали сегодня утром против сборной Туниса. Японцы легко разгромили аутсайдера.

Футбольные детали матча не так важны, игра была проходной. Японцы набили разницу мячей, а в последнем туре им надо обыграть разозленную разгромом от голландцев Швецию. А вот команда Кумана встретит вялый Тунис, которому грех не забить. Скорее всего, японцы будут вторыми в группе. И это важно, ведь пока им светит поединок против Бразилии. А вот если окажутся третьими после поражения от шведов, то вариантов больше. И без вариантов команду Мориясу можно упрекнуть в неумении играть в матчах на выбывание. Япония пока без трофеев.

Они проиграли финал Кубка Азии в 2019 году скромному Катару, а спустя четыре года вылетели от Ирана в четвертьфинале. Мориясу хорош тактически, но у его команды нет чемпионского характера, чтобы претендовать на прорыв, как у Хорватии на ЧМ -2018. Также перед новым мундиалем японцы потеряли капитана Эндо. Футболку хавбека «Ливерпуля» показали в день игры с Нидерландами. Ещё в заявке нет Минамино: напарник Головина по «Монако» порвал кресты и пропускает турнир. Японцам надо показать себя в плей-офф без опытных мастеров.

Японский футбол изменил голландский тренер

Даже если вежливость японцев показная и скрывает темную сторону, скромное поведение привлекает внимание и вызывает глубокую симпатию. Они умеют быть благодарными, что в мире людей – редкость. Тренер Мориясу вежливо попросил дать ему слово после матча со сборной Нидерландов, чтобы отметить вклад в японский футбол голландского тренера:

Меня обучал тренер из Нидерландов – Ханс Офт. Не только меня, многие японские менеджеры работали под руководством голландских специалистов, и тот ценный опыт помог развитию японского футбола. Я ещё раз хочу поблагодарить голландский народ за помощь.

Хансу Офту было приятно услышать теплые слова, ведь тренер много лет работал в Японии. Именно голландец привел «Синих самураев» к первой победе на Кубке Азии в 1992 году, но не попал на ЧМ -94. Зато японцы сыграли через четыре года во Франции, а Хидэтоси Наката запомнился итальянским скаутам. Через несколько лет модный японец оказался в «Роме» и выиграл Серию А в составе команды Капелло. Тот успех вдохновил японских мальчишек. Вместо бейсбола они выбирали футбольные секции. Одним из талантов стал Кейсуке Хонда, экс-игрок ЦСКА .

На старте ЧМ -2026 бывший «армеец» знатно опозорился, комментируя матч против Нидерландов. Хонда не готовился к эфиру, понятия не имел о составах команд – не знал будущего новичка «Реала» Думфриса. Кейсуке удивился паузе на водопой, а оживление у Хонды вызвали только красавицы на трибунах. Но он в прошлом часто выручал сборную Японии голами, футболисту простят конфуз в роли комментатора. А сборной Японии не простят раннюю неудачу в плей-офф, даже если в соперниках будет Бразилия. Фанаты верят в сборную, ставки значительно выросли.

Когда тренер Мориясу был игроком, японский футбол не являлся в полной мере профессиональным. Местная лига потеряла любительский статус лишь в 1993 году, а через пять лет Япония была на чемпионате мира. Речь о талантливых людях, они схватывают на лету. Теперь у Японии другой статус в футболе. Это самая грозная команда Азии. Давление выше, а футболисты готовятся в крепких европейских клубах. В академиях Германии и Нидерландах много японцев, которые не ждут, чтобы голландский тренер приехал к ним, а сами рано переезжают в Европу.

Стратегия работает, японская сборная прибавляет, но им нужен исторический прыжок вверх. Не хватает везения, жребий их не щадит. Со второго места в группе легко нарваться на Бразилию, а дальше победителю пары светит встреча с лучшей командой квартета с Мбаппе и Холандом. Иной путь возможен – если японцы вдруг опередят голландцев в группе, то могут сыграть с прекрасной сборной Марокко. Мориясу много лет готовился к поединкам подобного уровня. Осталось к технике и тактике добавить терпение и победы над фаворитами в плей-офф чемпионата мира.