Почеттино дали обидное прозвище. Тренер научил сборную США играть в футбол

сегодня, 18:00

Американцев не узнать.

У Почеттино два любопытных прозвища

Почеттино прозвали Расселом Кроу: после смены прически тренер стал похож на актера, который сыграл в фильме «Гладиатор». А в испаноязычных странах Маурисио придумали обидное, но остроумное прозвище. Теперь он – Малинче. Это наложница конкистадора Эрнана Кортеса, который уничтожил государство ацтеков. Малинче помогла европейцам оккупировать территорию современной Мексики. Бывшая рабыня родила от Кортеса сына Мартина, а сама после крещения получила имя Марина. Хорошо, что Почеттино не называют Мариной, но прозвище Малинче тоже с понятным подтекстом: аргентинец пришел к американцам и научил их играть в футбол.

Сборная США впервые с победы над Англией на ЧМ -1950 получила настолько восторженные оценки. Американская команда полностью отказалась от принципов их версии соккера. У Почеттино играют легионеры из Европы, многие из которых с юности учились в школах заокеанских клубов. Схему перестроили на три центральных защитника, как любит аргентинец. Маурисио внимательно изучил футбол в США и пришел к выводу, что американцы совсем не понимают футбол, ведь в США в спорте привыкли награждать неудачников. С детства юных футболистов учат драться за мяч без цели, тактики и стратегии. Из МЛС нельзя вылететь, нет футбольной системы лиг.

Нигде больше в мире на юношеском уровне нет трех десятков замен в первом тайме, а в США такое бывает. Даже в Канаде над детьми так не издеваются, а у американцев десятки глупых замен – обычная практика. Их тренеры ужасно низкого уровня и не понимают суть футбола. В матчах MLS Next – юношеская лига, ищут талантов для фаворитов элитного дивизиона. Раньше были важнее студенческие команды, а теперь крутые футболисты не учатся в колледжах, в этом больше нет смысла. Звезды юношеских лиг заключают профессиональные контракты с клубами. Старшие ребята выступают в лиге MLS Next Pro, чемпионате резервных команд – там класс повыше.

Дальше они играют рядом с Месси и другими ветеранами или отправляются сразу в Европу. Опыт был давно, но сборную США тренировали средние менеджеры Брэдли, Клинсманн, Арена и Берхалтер. Качество игры огорчало. Американцы выходили в плей-офф на чемпионатах мира, но редко работали грамотно. А теперь у команды появился Маурисио «Малинче» Почеттино. «Предатель» выдал секреты древней футбольной цивилизации. Оказалось, что если выполнять установки нормального наставника, то Парагвай и Австралия не справятся с атаками американцев. Впереди много работы и возможна глупая неудача в плей-офф, но команда слышит тренера.

Сборную США усилил курьез в аэропорту

Нападающий Балогун сделал дубль в стартовом матче против Парагвая. Он по забавной случайности стал гражданином США . Родители Балогуна из Нигерии. Они полетели в Нью-Йорк в отпуск, а жили в Лондоне. У семьи были обратные билеты в Европу, но работники аэропорта в США не пустили беременную женщину на рейс. Маму Балогуна заставили родить в Нью-Йорке, из-за чего у Фоларина появилось гражданство США . Мальчик вырос в Лондоне, он – воспитанник «Арсенала» и нападающий юношеских сборных Англии. Лишь когда стало понятно, что в первом составе «Трёх львов» Балогуна не ждут, форвард согласился дебютировать в основе сборной США .

У Пулишича похожая история странствий с детства. У Кристиана хорватские корни, американский и хорватский паспорта, он играл за академии клубов в Англии, США и Германии. Но Пулисик, как его фамилию произносят на родине – американец, а не англичанин, как Балогун. Кристиан сразу выбрал сборную США , а не ждал приглашения хорватов. Тот факт, что многие футболисты из основы Почеттино играют за океаном, хорошо описывает состояние американского соккера на нынешнем этапе. В США много денег и детей, которые выбирают спорт. Но важно отметить стагнацию системы. Футболисты не прогрессируют в их академиях, ведь их некому учить.

Ни один сильный тренер из Европы не бросит Хорватию, не говоря о Франции, чтобы работать в школе клуба МЛС . Менталитет, который получают американские футболисты, не позволял им побеждать красиво. Они умели только драться, не понимая азы футбольной тактики. Также игроки привыкли к унижению вечными заменами и выходами на десять минут. А обратные замены бьют по детской психике. Игроков ломают и приучают, что проигрывать нормально. В американском соккере развернули конвейер, но он не такой грамотный, как во Франции, Испании и Англии. Сборную США могли спасти только дети с европейской футбольной школой, что и произошло.

Почеттино помогают технические новшества

Аргентинец – неплохой тренер. Маурисио выходил в финал Лиги чемпионов с его любимым «Тоттенхэмом». «Шпоры» драматично выбили в полуфинале «Аякс». В финале «Ливерпуль» забрал кубок благодаря рациональной игре, но «Тоттенхэм» был в главном европейском финале. В ПСЖ Почеттино не отработал так круто, как Луис Энрике, но аргентинца пригласили в Париж, то есть его считали элитным наставником. А когда Маурисио выбрал сборную США , многие справедливо ждали неудачи, ведь аргентинец связался с футболистами, которые часто подводили публику. Оказалось, им не хватало именно тренера, который следит за трендами и технологиями.

Один из секретов сборной США – в штабе Почеттино пользуются услугами IT-компании из Аргентины, которая проводит аналитику для клубов из Испании. Все сборные собирают статистику во время матчей. На игроках есть датчики, а рядом со скамейками стоят мониторы. Тренеры ЧМ -2026 видят картинку с тактических камер, которая снимает всё поле. Для профессионального анализа телевизионный продукт не подходит. Аргентинцы дали Почеттино программу, которая сообщает о выходе любого из важных параметров за пределы нормы. Маурисио видит, когда футболист сбавил или сломалась тактическая структура, он сразу вносит коррективы.