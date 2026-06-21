Почеттино дали обидное прозвище. Тренер научил сборную США играть в футбол

Американцев не узнать.
У Почеттино два любопытных прозвища
Почеттино прозвали Расселом Кроу: после смены прически тренер стал похож на актера, который сыграл в фильме «Гладиатор». А в испаноязычных странах Маурисио придумали обидное, но остроумное прозвище. Теперь он – Малинче. Это наложница конкистадора Эрнана Кортеса, который уничтожил государство ацтеков. Малинче помогла европейцам оккупировать территорию современной Мексики. Бывшая рабыня родила от Кортеса сына Мартина, а сама после крещения получила имя Марина. Хорошо, что Почеттино не называют Мариной, но прозвище Малинче тоже с понятным подтекстом: аргентинец пришел к американцам и научил их играть в футбол.
Сборная США впервые с победы над Англией на ЧМ-1950 получила настолько восторженные оценки. Американская команда полностью отказалась от принципов их версии соккера. У Почеттино играют легионеры из Европы, многие из которых с юности учились в школах заокеанских клубов. Схему перестроили на три центральных защитника, как любит аргентинец. Маурисио внимательно изучил футбол в США и пришел к выводу, что американцы совсем не понимают футбол, ведь в США в спорте привыкли награждать неудачников. С детства юных футболистов учат драться за мяч без цели, тактики и стратегии. Из МЛС нельзя вылететь, нет футбольной системы лиг.
Нигде больше в мире на юношеском уровне нет трех десятков замен в первом тайме, а в США такое бывает. Даже в Канаде над детьми так не издеваются, а у американцев десятки глупых замен – обычная практика. Их тренеры ужасно низкого уровня и не понимают суть футбола. В матчах MLS Next – юношеская лига, ищут талантов для фаворитов элитного дивизиона. Раньше были важнее студенческие команды, а теперь крутые футболисты не учатся в колледжах, в этом больше нет смысла. Звезды юношеских лиг заключают профессиональные контракты с клубами. Старшие ребята выступают в лиге MLS Next Pro, чемпионате резервных команд – там класс повыше.
Дальше они играют рядом с Месси и другими ветеранами или отправляются сразу в Европу. Опыт был давно, но сборную США тренировали средние менеджеры Брэдли, Клинсманн, Арена и Берхалтер. Качество игры огорчало. Американцы выходили в плей-офф на чемпионатах мира, но редко работали грамотно. А теперь у команды появился Маурисио «Малинче» Почеттино. «Предатель» выдал секреты древней футбольной цивилизации. Оказалось, что если выполнять установки нормального наставника, то Парагвай и Австралия не справятся с атаками американцев. Впереди много работы и возможна глупая неудача в плей-офф, но команда слышит тренера.
Сборную США усилил курьез в аэропорту
Нападающий Балогун сделал дубль в стартовом матче против Парагвая. Он по забавной случайности стал гражданином США. Родители Балогуна из Нигерии. Они полетели в Нью-Йорк в отпуск, а жили в Лондоне. У семьи были обратные билеты в Европу, но работники аэропорта в США не пустили беременную женщину на рейс. Маму Балогуна заставили родить в Нью-Йорке, из-за чего у Фоларина появилось гражданство США. Мальчик вырос в Лондоне, он – воспитанник «Арсенала» и нападающий юношеских сборных Англии. Лишь когда стало понятно, что в первом составе «Трёх львов» Балогуна не ждут, форвард согласился дебютировать в основе сборной США.
У Пулишича похожая история странствий с детства. У Кристиана хорватские корни, американский и хорватский паспорта, он играл за академии клубов в Англии, США и Германии. Но Пулисик, как его фамилию произносят на родине – американец, а не англичанин, как Балогун. Кристиан сразу выбрал сборную США, а не ждал приглашения хорватов. Тот факт, что многие футболисты из основы Почеттино играют за океаном, хорошо описывает состояние американского соккера на нынешнем этапе. В США много денег и детей, которые выбирают спорт. Но важно отметить стагнацию системы. Футболисты не прогрессируют в их академиях, ведь их некому учить.
Ни один сильный тренер из Европы не бросит Хорватию, не говоря о Франции, чтобы работать в школе клуба МЛС. Менталитет, который получают американские футболисты, не позволял им побеждать красиво. Они умели только драться, не понимая азы футбольной тактики. Также игроки привыкли к унижению вечными заменами и выходами на десять минут. А обратные замены бьют по детской психике. Игроков ломают и приучают, что проигрывать нормально. В американском соккере развернули конвейер, но он не такой грамотный, как во Франции, Испании и Англии. Сборную США могли спасти только дети с европейской футбольной школой, что и произошло.
Почеттино помогают технические новшества
Аргентинец – неплохой тренер. Маурисио выходил в финал Лиги чемпионов с его любимым «Тоттенхэмом». «Шпоры» драматично выбили в полуфинале «Аякс». В финале «Ливерпуль» забрал кубок благодаря рациональной игре, но «Тоттенхэм» был в главном европейском финале. В ПСЖ Почеттино не отработал так круто, как Луис Энрике, но аргентинца пригласили в Париж, то есть его считали элитным наставником. А когда Маурисио выбрал сборную США, многие справедливо ждали неудачи, ведь аргентинец связался с футболистами, которые часто подводили публику. Оказалось, им не хватало именно тренера, который следит за трендами и технологиями.
Один из секретов сборной США – в штабе Почеттино пользуются услугами IT-компании из Аргентины, которая проводит аналитику для клубов из Испании. Все сборные собирают статистику во время матчей. На игроках есть датчики, а рядом со скамейками стоят мониторы. Тренеры ЧМ-2026 видят картинку с тактических камер, которая снимает всё поле. Для профессионального анализа телевизионный продукт не подходит. Аргентинцы дали Почеттино программу, которая сообщает о выходе любого из важных параметров за пределы нормы. Маурисио видит, когда футболист сбавил или сломалась тактическая структура, он сразу вносит коррективы.
Почеттино заметно окультурил мужскую сборную США, которая всегда уступала женской по классу. Редкий случайно в футболе, чтобы женский вид настолько опережал мужской по развитию в большой стране. Американки четырежды были чемпионками мира, а мужская сборная США радуется победам над Парагваем и Австралией на ЧМ-2026. С чего-то нужно начинать, они сделали робкие шаги вперед. Почеттино подключил аргентинских айтишников и меняет коллектив морально. В команде нет конфликтов, как были в Катаре, но рано их перехваливать. Двух матчей мало. Результат работы Почеттино можно будет оценить только в плей-офф мундиаля.
Зачем пиарить дураков, которые такие плоские прозвища вешают на гт сборных ?!
В чём мотив ?