Ямаль обошёл Месси, но не Сычёва. Ламин забил первый гол на мундиалях

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Лидер рейтинга – Пеле.

Теперь в истории чемпионатов мира восемь голеадоров моложе девятнадцати лет. Речь о невероятно редком событии, хотя чемпионатам мира почти сто лет. Ямаль вошел в короткий список, опередив другого вундеркинда из школы «Барселоны» Месси. В рейтинге много известных фамилий, в том числе бывший форвард сборной России. Расскажем о самых юных снайперах на мундиалях и их дебютных успехах.

Лионель Месси – 18 лет 357 дней

Аргентинец забил первый из шестнадцати голов на чемпионатах мира в ворота сборной Сербии и Черногории. Тренер Пекерман включил в заявку на ЧМ -2006 юного вингера «Барселоны», а Месси отблагодарит наставника национальным рекордом. Но Лионель тогда был слишком юным. Он забил гол в день разгрома 6:0. Аргентина заняла первое место в группе, прошла Мексику в стартовом раунде плей-офф, но дальше проиграла в серии пенальти хозяевам немцам. Месси смотрел решающий матч со скамейки. Тевес и Креспо не забили Леманну по ходу матча, а Айяла и Камбьяссо промахнулись в серии пенальти.

Ламин Ямаль – 18 лет 343 дня

Ямаль выглядит более зрелым, чем Месси в его возрасте. У Ламина бурная личная жизнь: много разных девушек, скандальные вечеринки, где его развлекали люди с карликовостью и прочие шалости. Испанец добился успеха, он выиграл Евро-2024 со сборной Испании. Его команда намного сыграннее Аргентины версии ЧМ -2006. После ничьей с Кабо-Верде испанцы не огорчили тренера де ла Фуэнте в 65-й день рождения, а обыграли сборную Саудовской Аравии. Первый гол забил именно Ямаль, вингер закрыл на дальней штанге прострел с левого фланга от Ойарсабаля. С Ламином в основе испанцы сыграли намного грамотнее и победили.

Дмитрий Сычёв – 18 лет 231 день

Ямаль и Месси ниже Сычёва в списке. Но разница по дням небольшая, примерно три месяца. Юный омич Дмитрий забил в ворота бельгийцев на ЧМ -2002, но тот исторический гол ничего не изменил для сборной России. «Красные дьяволы» обыграли команду Олега Романцева со счетом 3:2. Сычев отличился в концовке матча, но положение в группе не исправил. ЧМ -2002 получился для России скандальным и запомнился массовыми беспорядками в Москве после поражения от Японии. Буйные фанаты убили школьника, напав на него с ножом, в больницу попали 49 человек. Погромщики сожгли и разнесли 16 автомобилей и разбили две сотни витрин.

Николае Ковач – 18 лет 197 дней

Ямаль родился в 2007 году, а юный снайпер Ковач появился на свет почти на сто лет раньше. Ковач родился в Австро-Венгерской империи в 1911 году, а когда вырос, то играл за сборную Румынии. Николае был сыном венгра и румынки, стал всего одним из пяти футболистов, которые сыграли на всех трех довоенных чемпионатах мира. Румыния не блистала в Уругвае, Италии и Франции, зато нападающий команды Ковач забил в 18 лет в ворота сборной Перу на своем первом кубке мира в Уругвае. Примечательно, что младший брат Николае – Штефан, стал великим тренером. Румын тренировал «Аякс» после Михелса и дважды выиграл Кубок чемпионов.

Майкл Оуэн – 18 лет 190 дней

Оуэн – один из двух обладателей «Золотого мяча» в списке. Майклу выдали награду авансом после голов за «Ливерпуль», но еще на ЧМ -98 невысокий форвард запомнился футбольной публике. Юный Оуэн был хорош – быстрый и меткий, аргентинские защитники его во Франции не поймали. Но первый гол на чемпионатах мира Майкл забил до знаменитого матча плей-офф между Англией и Аргентиной. Оуэн огорчил сборную Румынии, хотя британцы проиграли команде Хаджи и Петреску. Посмотрим, сколько сможет забить на ЧМ -2026 Ямаль, а Оуэн на ЧМ -1998 отличился дважды. Также англичанин реализовал пенальти в проигранной серии против Аргентины.

Гави – 18 лет 110 дней

Ямаль не самый юный автор гола на чемпионатах мира в составе сборной Испании. Пабло Паэс Гавира забил в Катаре в возрасте 18 лет 110 дней. Напарник Ламина по «Барселоне» – запасной футболист де ла Фуэнте на новом чемпионате мира, но его удар в игре против Коста-Рики попал в историю. Тот матч испанцы выиграли 7:0, а Гави побил рекорд Сеска, став самым молодым испанским дебютантом на ЧМ . А первый гол позволил хавбеку оставить Ямаля без национального рекорда. Ламин шутил по этому поводу, когда готовился к мундиалю. Вингер хочет забить более одного гола за игру, чтобы вписать имя в историю сборной Испании на чемпионатах мира.

Мануэль Росас – 18 лет 93 дня

На первом чемпионате мира в Уругвае отличились два восемнадцатилетних футболиста. Но румын Ковач был нападающим, а мексиканец Росас – защитником. Мануэль зашел с ноги на мундиаль. Сначала он стал первым в истории, кто забил в свои ворота на чемпионатах мира. А в другом матче против Аргентины Росас в 18 лет и 93 дня отобрал мяч у опытных напарников и реализовал пенальти. Удивительная история, ведь в том поединке защитник Мануэль сделал дубль. Несмотря на поражение от Аргентины 3:6, Росас попал в историю футбола. Лишь недавно через 96 лет его рекорд самого юного дебютанта сборной Мексики побил полузащитник Хильберто Мора.

Пеле – 17 лет 239 дней