Ямаль обошёл Месси, но не Сычёва. Ламин забил первый гол на мундиалях

Лидер рейтинга – Пеле.
Теперь в истории чемпионатов мира восемь голеадоров моложе девятнадцати лет. Речь о невероятно редком событии, хотя чемпионатам мира почти сто лет. Ямаль вошел в короткий список, опередив другого вундеркинда из школы «Барселоны» Месси. В рейтинге много известных фамилий, в том числе бывший форвард сборной России. Расскажем о самых юных снайперах на мундиалях и их дебютных успехах.
Лионель Месси – 18 лет 357 дней
Аргентинец забил первый из шестнадцати голов на чемпионатах мира в ворота сборной Сербии и Черногории. Тренер Пекерман включил в заявку на ЧМ-2006 юного вингера «Барселоны», а Месси отблагодарит наставника национальным рекордом. Но Лионель тогда был слишком юным. Он забил гол в день разгрома 6:0. Аргентина заняла первое место в группе, прошла Мексику в стартовом раунде плей-офф, но дальше проиграла в серии пенальти хозяевам немцам. Месси смотрел решающий матч со скамейки. Тевес и Креспо не забили Леманну по ходу матча, а Айяла и Камбьяссо промахнулись в серии пенальти.
Ламин Ямаль – 18 лет 343 дня
Ямаль выглядит более зрелым, чем Месси в его возрасте. У Ламина бурная личная жизнь: много разных девушек, скандальные вечеринки, где его развлекали люди с карликовостью и прочие шалости. Испанец добился успеха, он выиграл Евро-2024 со сборной Испании. Его команда намного сыграннее Аргентины версии ЧМ-2006. После ничьей с Кабо-Верде испанцы не огорчили тренера де ла Фуэнте в 65-й день рождения, а обыграли сборную Саудовской Аравии. Первый гол забил именно Ямаль, вингер закрыл на дальней штанге прострел с левого фланга от Ойарсабаля. С Ламином в основе испанцы сыграли намного грамотнее и победили.
Дмитрий Сычёв – 18 лет 231 день
Ямаль и Месси ниже Сычёва в списке. Но разница по дням небольшая, примерно три месяца. Юный омич Дмитрий забил в ворота бельгийцев на ЧМ-2002, но тот исторический гол ничего не изменил для сборной России. «Красные дьяволы» обыграли команду Олега Романцева со счетом 3:2. Сычев отличился в концовке матча, но положение в группе не исправил. ЧМ-2002 получился для России скандальным и запомнился массовыми беспорядками в Москве после поражения от Японии. Буйные фанаты убили школьника, напав на него с ножом, в больницу попали 49 человек. Погромщики сожгли и разнесли 16 автомобилей и разбили две сотни витрин.
Николае Ковач – 18 лет 197 дней
Ямаль родился в 2007 году, а юный снайпер Ковач появился на свет почти на сто лет раньше. Ковач родился в Австро-Венгерской империи в 1911 году, а когда вырос, то играл за сборную Румынии. Николае был сыном венгра и румынки, стал всего одним из пяти футболистов, которые сыграли на всех трех довоенных чемпионатах мира. Румыния не блистала в Уругвае, Италии и Франции, зато нападающий команды Ковач забил в 18 лет в ворота сборной Перу на своем первом кубке мира в Уругвае. Примечательно, что младший брат Николае – Штефан, стал великим тренером. Румын тренировал «Аякс» после Михелса и дважды выиграл Кубок чемпионов.
Майкл Оуэн – 18 лет 190 дней
Оуэн – один из двух обладателей «Золотого мяча» в списке. Майклу выдали награду авансом после голов за «Ливерпуль», но еще на ЧМ-98 невысокий форвард запомнился футбольной публике. Юный Оуэн был хорош – быстрый и меткий, аргентинские защитники его во Франции не поймали. Но первый гол на чемпионатах мира Майкл забил до знаменитого матча плей-офф между Англией и Аргентиной. Оуэн огорчил сборную Румынии, хотя британцы проиграли команде Хаджи и Петреску. Посмотрим, сколько сможет забить на ЧМ-2026 Ямаль, а Оуэн на ЧМ-1998 отличился дважды. Также англичанин реализовал пенальти в проигранной серии против Аргентины.
Гави – 18 лет 110 дней
Ямаль не самый юный автор гола на чемпионатах мира в составе сборной Испании. Пабло Паэс Гавира забил в Катаре в возрасте 18 лет 110 дней. Напарник Ламина по «Барселоне» – запасной футболист де ла Фуэнте на новом чемпионате мира, но его удар в игре против Коста-Рики попал в историю. Тот матч испанцы выиграли 7:0, а Гави побил рекорд Сеска, став самым молодым испанским дебютантом на ЧМ. А первый гол позволил хавбеку оставить Ямаля без национального рекорда. Ламин шутил по этому поводу, когда готовился к мундиалю. Вингер хочет забить более одного гола за игру, чтобы вписать имя в историю сборной Испании на чемпионатах мира.
Мануэль Росас – 18 лет 93 дня
На первом чемпионате мира в Уругвае отличились два восемнадцатилетних футболиста. Но румын Ковач был нападающим, а мексиканец Росас – защитником. Мануэль зашел с ноги на мундиаль. Сначала он стал первым в истории, кто забил в свои ворота на чемпионатах мира. А в другом матче против Аргентины Росас в 18 лет и 93 дня отобрал мяч у опытных напарников и реализовал пенальти. Удивительная история, ведь в том поединке защитник Мануэль сделал дубль. Несмотря на поражение от Аргентины 3:6, Росас попал в историю футбола. Лишь недавно через 96 лет его рекорд самого юного дебютанта сборной Мексики побил полузащитник Хильберто Мора.
Пеле – 17 лет 239 дней
Единственный семнадцатилетний игрок с голами на ЧМ. Мора теоретически может стать вторым на ЧМ-2026, если забьет за сборную Мексики, но хавбек не побьет возрастной рекорд Короля, мексиканец прошел отметку в 17 лет и 239 дней. У Пеле уникальная судьба. На ЧМ-1958 сборная Бразилии не просто подарила миру красивый футбол, а впервые в истории выиграла в финале. Пеле не забивал на групповом этапе, но его первый гол стал единственным и победным против сильной сборной Уэльса в первом раунде плей-офф. Дальше был хет-трик Пеле в ворота Франции в полуфинале и дубль шведам в решающем матче. Пеле забил 6 мячей на первом чемпионате мира. И он единственный, у кого три победы на кубках мира.
голы будут.
Да помню Майкла Оуэна он тогда был хорош, это мой второй любимый английский футболист после Ле Тиссье......а еще на отборе ЧМ 2002 исторический хет-трик немцам когда Англия 5-1 разматала их.......жаль что его гола не хватила для победы на самом мундиале ворота Бразильцев в 1/4......... и золотой мяч он заслужил.....лучше молодого Оуэна тогда никого не было.......дальше его карьеру подкосили травмы.........
Дмитрий Сычев тогда был тоже хорош можно было назвать российский Оуэн......играя за Спартак.....его гол Бельгии и слезы после того проигранного матча...........не забываемы........Дима был уникальным футболистом в то время.......даже мне нравилась его игра.....да и в Локо потом удачно зашел.......
PS Ямаль юн хорош но сильно его эксплотируют что Барселона что Испания по этому и частые травмы .....пошли..... Месси долго шел к титулу ЧМ уже в более зрелом возрасте его выиграл как и кубок Америки......посмотрим удастся ли ему выграть мундиаль....главное чтобы он без травм вернулся в команду а то смотрю Рафинья похоже все........и это плохо для клуба........