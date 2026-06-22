Турция провалилась на ЧМ-2026. Попала в топ-10 загнанных «тёмных лошадок»

сегодня, 10:57

Дома их будут освистывать.

Турция потеряла шансы на выход в плей-офф, проиграв первые два матча, что сделало все предварительные прогнозы о том, что она станет «темной лошадкой», совершенно нелепыми. Вполне обычное дело на чемпионатах мира, когда команда, которая считалась «темной лошадкой», бесцеремонно выбывает на ранней стадии, и вам приходится не вспоминать свои прогнозы перед мундиалем. Давайте вспомним подобные случаи, но не по рейтингу, а просто списком из 10 сборных.

Нигерия (1998)

Нигерия действительно выиграла группу D на чемпионате мира 1998 года, а их победа над Испанией со счетом 3:2 вошла в историю африканского футбола. Но это была команда, которая блистала на Олимпийских играх 1996 года в США . Джей-Джей Окоча расхаживал по полю словно футболист уровня Ромарио. Это была первая африканская команда, обладавшая достаточным талантом, чтобы действительно далеко зайти по сетке ЧМ . После проигрыша в последнем матче группового этапа от Парагвая, в 1/8 финала они потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:4 от сборной Дании, которая не отличалась сильным составом. Четвертьфинал с Бразилией был бы хорошим зрелищем. С тех пор Нигерия никогда не показывала таких результатов.

Турция (2026)

Несколько человек назвали Турцию «темной лошадкой» еще недавно. Воспоминания о трех поражениях на Евро-2020, когда их считали очень сильной сборной, трудно забыть, хотя потом был выход в четвертьфинал Евро-2024. Несмотря на талант Арды Гюлера и Кенана Йылдыза, Турция проиграла первые два матча Австралии и Парагваю, не забив ни одного гола. Турки владели преимуществом, били по воротам. Но тут слова Евсеева о том, что «футбол не заключается только в забитии голов» никак не подойдут. Били по воротам огромное количество раз, но голов нет. Это действительно позорно.

Дания (2022)

До ЧМ -2022 в Катаре Дания считалась «темной лошадкой» после выхода в полуфинал чемпионата Европы годом ранее. Датчане выглядели безвольными в безголевой ничьей с Тунисом, минимально проиграли Франции, а Австралия обыграла их со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа.

Камерун (2002)

Как и Нигерия, Камерун приехал на чемпионат мира в качестве олимпийских чемпионов, имея в своем составе нескольких звезд, таких как Самуэль Это'О, выступающих в ведущих европейских лигах. Они также были чемпионами Африки. Но в итоге «неукротимых львов» удалось легко укротить. Ничья 1:1 с Ирландией не была катастрофой, минимально обыграли Саудовскую Аравию, которая пропустила восемь голов от немцев. Ну и самой Германии уступили 0:2.

Уругвай (1986)

И сейчас в жару африканские команды могут удивить на ЧМ , как и южноамериканские. А раньше климат вообще был очень значимым фактором, поэтому ожидалось, что Уругвай добьется успеха на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Они были чемпионами Южной Америки и имели в своем составе одного из лучших футболистов мира — Энцо Франческоли. Кампания запомнилась разгромным поражением от Дании со счетом 1:6 и самой быстрой красной карточкой в ​​истории чемпионатов мира, полученной Хосе Батистой в матче против Шотландии (56-я секунда). С трудом вышли в плей-офф, а Аргентина выбила их из турнира в 1/8 финала.

Чехия (2006)

Еще одна команда, которая показала себя с лучшей стороны на чемпионате Европы (финал в 1996 году, полуфинал в 2004-м), прежде чем провалиться на чемпионате мира. То поколение чехов прошло свой пик к 2006 году, это был их последний шанс на успех. Что-то похожее сейчас мы видим с Бельгией на ЧМ -2026. Павел Недвед, Томаш Росицки, Ян Коллер, Карел Поборски и Петр Чех входили в состав команды, которая отправилась в Германию и в первом матче обыграла США со счетом 3:0. Но потом проиграли Гане и Италии, вылетев на групповой стадии.

Шотландия (1978)

Одна из самых печально известных кампаний чемпионата мира по футболу. Мастер-класс по высокомерию, падению и несбывшимся надеждам. Тренер Элли Маклеод перед стартом уверял всех, что Шотландия способна на победу! Он называл себя победителем, как и свою команду. Тогда эксперты считали Шотландию четвертым фаворитом после Бразилии, Аргентины и ФРГ . В общем, Перу проиграли, с Ираном сыграли вничью. Но в третьем туре обыграли Нидерланды, которые в итоге дошли до финала. Хлопнули дверью? Не в этом случае.

СССР (1990)

Убедительное выступление на чемпионате Европы, очень сильные игроки... Обыграли Камерун со счетом 4:0, а во втором матче Марадона выбил мяч рукой из пустых ворот. Ну а кто, если не он? Поражение от Румынии со счетом 0:2 в первом матче стало роковым. Про Россию писать не будем, в трех из четырех случаях участия на ЧМ были результаты, о которых лучше не вспоминать.

Португалия (2002)

В XX веке Португалия лишь дважды квалифицировалась на чемпионаты мира, но перед турниром 2002 года в Южной Корее и Японии считалась одной из главных претенденток на победу. Главной звездой команды был Луиш Фигу. Были также Руй Кошта, Фернандо Коуту и ​​Жоао Пинто, и все они блистали на Евро-2000. Спустя тридцать восемь минут после начала матча Португалия проигрывала США со счетом 0:3. Они проиграли в итоге 2:3, затем разгромили Польшу со счетом 4:0. В матче против хозяев поля, Южной Кореи, у Португалии были удалены два игрока, и они потерпели поражение со счетом 0:1 в накаленной атмосфере. Португалия, хотя и теперь является постоянным участником чемпионатов мира, продолжает разочаровывать. В 2006 году дошли до полуфинала – это маловато будет для такой сборной.

Колумбия (1994)

Победа над Аргентиной со счетом 5:0 в Буэнос-Айресе позволила назвать Колумбию одним из фаворитом чемпионата мира 1994 года. Оглядываясь назад, можно сказать, что талантливая команда не выдержала давления. Если бы был только спортивный результат. Убили Эскобара, который отметился автоголом. Колумбийцы слишком уже поверили в свои силы…