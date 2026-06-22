Рассол спас судью, футболисты прорезают дырки в гетрах, Доку улетит домой ради родов жены. Необычные истории ЧМ-2026

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Порассуждаем на несерьёзные темы. Или серьёзные?

Почему игроки прорезают дырки в своих гетрах?

Улучшение кровообращения: проделав небольшие отверстия в задней части гетр, игроки стремятся улучшить приток крови к икроножным мышцам во время интенсивных игровых нагрузок. Правильное кровообращение имеет важное значение для поддержания работоспособности и снижения физической нагрузки на голени.

Профилактика судорог: Многие профессиональные футболисты считают, что уменьшение натяжения гетр помогает предотвратить возникновение судорог во время матча. Это позволяет мышцам слегка расширяться по мере увеличения объема во время физической нагрузки, не сдавливаясь плотной тканью.

Снижение риска травм: Некоторые спортсмены считают, что тесные гетры способствуют растяжению мышц или усталости, особенно в течение 90-минутной игры.

Психологический комфорт: Футболисты часто вырабатывают определенные предматчевые ритуалы, а повторение привычки, которая, по их мнению, улучшает их игру, может дать психологический импульс.

Вот, например, так выглядят гетры Джуда Беллингема, который считается неприкосновенным в своем клубе:

Как рассол спас арбитра

Оставалось всего несколько минут до победы США над Австралией на чемпионате мира, когда Феликс Цвайер упал на землю и попросил медицинскую помощь. Мексиканская судья Кэти Гарсия дала ему выпить рассол! Прибежала с бутылкой словно верная жена на гулянке. Судороги арбитров случаются редко, но в пятницу температура в Сиэтле достигла около 28°C, довольно жарко. После падения на землю 45-летнему Цвайеру помогли, потянули ногу, пытаясь облегчить боль. А вот после рассола немец быстро поднялся на ноги. Феликс доработал игру, но там оставалось всего пару минут. В спортивном плане, когда организм испытывает стресс, мозг может посылать гиперактивные сигналы мышцам, испытывающим усталость, вызывая спазмы.

Природные электролиты рассола, такие как натрий и калий, вместе нарушают эту «нейронную сигнализацию», вызывая рефлекс во рту, который посылает сигнал мышцам прекратить спазмы менее чем за 60 секунд. Доктор Майур Ранчордас, старший преподаватель спортивного питания и метаболизма упражнений в Университете Шеффилд Халлам в Великобритании, рассказал BBC в 2023 году, что рассол «прекращает спазмы на 40 процентов быстрее, чем питьевая вода». Он также одновременно повышает уровень сахара в крови и витамина C в организме.

Впрочем, рассол не может использоваться на регулярной основе, только после появления судорог для облегчения боли. Напиток также используется для снятия усталости, обезвоживания и плохого кровообращения. Или когда вы слишком хорошо провели вечер пятницы, а на утро субботы… Теннисист Фрэнсис Тиафо отметил, что рассол помог ему одержать победу на Открытом чемпионате Австралии 2019 года — ещё одном спортивном событии, проходившем в жару. Команды НФЛ уже давно применяют рассол. Футболисты сборной Англии использовали этот напиток во время своей кампании на Евро-2024 в Германии, когда вышли в финал. Испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер оба пили рассол во время финала Открытого чемпионата Франции 2025 года, который длился пять часов и 29 минут.

Если у вас утром кто-то спросит, почему вы пьете рассол, то вам будет что ответить.

Четвертьфинал ЧМ -2026 или роды жены?

Бельгийский вингер Жереми Доку подвергся критике за то, что он намерен покинуть сборную своей страны на чемпионате мира, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребёнка. Ранее на этой неделе игрок «Манчестер Сити» сообщил журналистам, что его жена Ширин должна родить во вторую неделю июля — что совпадает по срокам с четвертьфиналом турнира. Да, бельгийцам еще нужно добраться до такой стадии, но…

Доку ранее на этой неделе сказал Reuters:

Это мой первый ребёнок, так что я определённо хочу быть там. Если спросите, чего я хочу, мой ответ — никто не хочет пропустить рождение своего первого ребёнка. Я знаю, что федерация поддерживает своих игроков и понимает их ситуацию. Посмотрим, что можно сделать.

В пятницу ведущая канала L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала поступок Доку, добавив, что «отец бесполезен» во время родов. Пьеррон не отступила от критики после выпадов в свой адрес: «Он собирается потратить 10 часов впустую. Его ребенок никуда не денется».

Однако позже она опубликовала заявление в своих социальных сетях, в котором написала, что «никогда не пыталась преуменьшать роль отцов в отношениях с партнёром и ребёнком».

Я выражала личное мнение в контексте спорного обмена мнениями. Эти замечания касаются только меня и никоим образом не отражают коллективную позицию. Я понимаю, что они могли шокировать, задеть или ранить некоторых из вас, мне жаль.