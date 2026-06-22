Кабо-Верде в хорошей компании. Футбольные сборные, которые удивляли на ЧМ

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Они навсегда в наших сердцах.

Всем нравятся истории о том, как кто-то добивается успеха вопреки всему, чемпионат мира по футболу за эти годы подарил нам немало таких историй. Теперь в турнире участвуют 48 команд, шансов на сюрпризы стало больше. Предлагаем посмотреть на сборные, которые неожиданно успешно выступили на предыдущих мундиалях.

Польша (1974)

Это был лишь второй чемпионат мира для этой команды после дебюта в 1938 году. В первом матче группового этапа они обыграли Аргентину со счетом 3:2. Во втором разгромили Гаити со счетом 7:0. А в третьем победили Италию со счетом 2:1. Они также вышли из второго группового этапа, проиграв лишь хозяевам турнира и будущим чемпионам ФРГ , а затем обыграли чемпионов 1970 года Бразилию в матче за третье место. Гжегож Лато стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с семью голами.

Камерун (1990)

Камерун стал первой африканской страной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сделав это в 1990 году. Вдохновленные 38-летним Роджером Милла, они выиграли свою группу, в которой были действующие чемпионы Аргентина, а затем обыграли Колумбию в 1/8 финала. В четвертьфинале они довели матч с Англией до дополнительного времени, но Гари Линекер реализовал пенальти, выбив их из турнира.

Болгария (1994)

Хотя до 1994 года Болгария пять раз участвовала в чемпионатах мира, она ни разу не одержала ни одной победы ни на одном из них. Но тогда у них не было Христо Стоичкова в расцвете сил. В 1994 году выйдя из группы, в которой также были Нигерия, Аргентина и Греция, они дошли до полуфинала, обыграв Мексику и Германию в стадии плей-офф, прежде чем уступить Италии. Стоичков, тогда выступавший за «Барселону», забивал во всех трех матчах плей-офф. Болгария проиграла Швеции в матче за третье место, но до начала турнира мало кто мог предположить, что она будет в топ-4.

Хорватия (1998)

За два десятилетия до своего триумфального выступления в финале, вдохновленного игрой Модрича, Хорватия в своем дебютном участии на чемпионате мира в 1998 году продемонстрировала тоже невероятный футбол. В составе были топ-игроки: Давор Шукер выступал за «Реал», Звонимир Бобан — за «Милан», а Славен Билич — за «Эвертон». Хорватия вышла в полуфинал, ранее в плей-офф обыграла Румынию и Германию. Хозяева турнира и будущие чемпионы, сборная Франции, выбили их из турнира, после чего хорваты одержали победу в матче за третье место в матче с Нидерландами.

Турция (2002)

Чемпионат мира 2002 года подарил нам несколько историй успеха команд-аутсайдеров. Про Южную Корею не будем писать, все же арбитры этой сборной тогда сильно помогли. А вот турки добились успеха без помощи арбитров. Эта сборная впервые с 1954 года участвовала в чемпионате мира. И смогла выйти в полуфинал. Заняв второе место в своей группе после будущих победителей — Бразилии, Турция обошла Коста-Рику и Китай. А в плей-офф обыграла Японию, одну из хозяек турнира, а затем Сенегал в дополнительное время. В полуфинале состоялась встреча с Бразилией, где они достойно уступили лишь со счетом 0:1, после чего одержали победу в матче за третье место над Южной Кореей. Удивительно, но Турция не смогла попасть на следующий чемпионат мира до этого года. И уже успела опозориться.

Гана (2010)

Нужно иметь каменное сердце, чтобы не пожалеть Гану после матча с Уругваем в 2010 году. Злодей Луис Суарес выбил мяч из пустых ворот рукой, а пенальти… Этот промах Асамоа Гьян будет вспоминать до конца своих дней. Уругвай в итоге выиграл серию послематчевых пенальти.

Коста-Рика (2014)

Коста-Рика не только обошла Англию в группе D, она также возглавила квартет, обыграв Уругвай и Италию. Затем была победа в серии пенальти над Грецией в 1/8 финала, после чего они также довели дело до серии пенальти против Нидерландов в четвертьфинале. Луи ван Гаал, как известно, выпустил на поле Тима Крула в воротах прямо перед серией пенальти, и это оказалось гениальным решением, поскольку он отразил два пенальти, положив конец их лучшему в истории Коста-Рики выступлению на чемпионатах мира. Возможно, ход ван Гала подсмотрел Карседо, когда выпустил Помазуна.

Хорватия (2018)

Возможно, они разбили сердца англичан, но трудно было не восхищаться уровнем мастерства, которым обладала хорватская команда. Хорватия, заняв первое место в группе, в которую также входили Аргентина, Нигерия и Исландия, обыграв всех их по ходу турнира, одержала победу в серии пенальти над Данией и Россией. Эх, Смолов… Но лучше не вспоминать… В полуфинале они обыграли Англию в дополнительное время, обеспечив себе место в финале, где проиграли Франции со счетом 2:4. Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира и впоследствии получил «Золотой мяч» за свои достижения в том году.

Марокко (2022)

Сборная Марокко добилась на чемпионате мира 2022 года большего, чем любая другая африканская страна за всю историю, дойдя до полуфинала. Они выиграли группу, обыграв Хорватию, Бельгию и Канаду, а затем победили Испанию в серии пенальти в 1/8 финала и Португалию со счетом 1:0 в четвертьфинале. В полуфинале Франция оказалась сильнее Марокко, потом они проиграли Хорватии в матче за третье место. Они очаровали не только целую нацию, но и большую часть арабского и африканского населения. Ну а недавно все испортили, когда опозорились в матче с Сенегалом в Кубке Африки.

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