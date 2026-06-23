«Тёмная лошадка» отправила Сенегал в нокаут. Холанд разрывает

сегодня, 10:13

Крайне уверенный групповой этап от скандинавов.

Бесхарактерный первый тайм от Сенегала

Да и весь турнир – тоже, но сейчас конкретно по игре. Норвежцы, которые в 21-м веке впервые отобрались на мундиаль, смяли серебряного призёра Кубка Африки в первые 47 минут – в этот отрезок могли забивать и три, и четыре мяча. У Сенегала не пошло сразу – уже в дебюте едва не пропустили с углового после удара Айера, после постоянно давали норвежцам разбегаться, допускали индивидуальные ошибки. Казалось, что африканская команда – андердоги в этой паре.

При этом сборная Норвегии упорно прощала соперника. На 14-й минуте в пределах штрафной покатили под удар Эдегору – выше створа. На 37-й минуте Холанд стянул на себя внимание Диуфа и Ниакате, после чего в касание отдал на свободное пространство под удар всё тому же Эдегору. В этом же эпизоде критиковать стоит Кулибали, который вообще потерял позицию – опаснейший удар Мартина пришёл из его зоны. Калиду, к слову, позднее (на 43-й) добил свою команду, когда отдал передачу прямо в ногу Педерсону – голевую в свои ворота оформил. На четвёртой компенсированной – уже перед свистком начудил уже Менди. Завозился с мячом, Холанд накрыл в прессинге и вышел на пустые ворота, но попал в штангу. Норвежцы сохранили мяч и запустили следующую атаку – снова Эрлинг пробил в притирку со штангой, тут Эдуар уже спас. Сенегал отправили в нокаут, когда спустя пару минут после старта второго тайма пришлось вынимать второй мяч. Эдегор отдал выверенную передачу на ход Эрлингу и тот наконец реализовал.

Всё это время Сенегал не мог создать на чужой половине никакой конкретики – в первом тайме организовали только один выпад. Кстати, почти сразу после этого и пропустили.

Перформанс Холанда – он среди лучших

Большая заслуга в этой победе у Холанда. Козыри норвежского форварда уже всем понятны – богатырские габариты, верховая борьба, атлетизм, прессинг. Это рабочая лошадка, которая пашет и забивает. Ниакате и Кулибали не могли выдохнуть ни на секунду, поскольку понимали, что где-то рядом поджидает этот мустанг. Он стягивал на себя внимание – так организовали момент для Эдегора. Он работал в прессинге – так создали острейший момент в концовке первого тайма. Сразу после этого был ещё один показательный эпизод. Норвежцы знают, что у них есть маяк в чужой штрафной и активно снабжают его подачами, а тот уничтожает соперников в верховой борьбе. Конкретно в том эпизоде борьбу обозначил Диуф – и отлетел от форварда.

Это уже отличная характеристика, а мы ещё о главном не сказали – решающую роль в победе Холанд сыграл, оформив дубль. Сначала улетел в контратаку и сделал 2:0, потом включился при 2:1, замкнул в касание и вернул скандинавам комфортное преимущество в два мяча.

Что самое главное для этой машины – для неё это не стихийный перформанс, а базовый минимум на групповом этапе. В первом матче на турнире Норвегия смяла Ирак – 4:1. Эрлинг также оформил дубль и отдал голевую. Он уже среди ярчайших игроков ЧМ -2026 наряду с Лео Месси и Килианом Мбаппе. Понятно, что глобально на уровне сборных между ними пропасть – Лео и Килиан ведут гонку за звание лучшего бомбардира в истории мундиалей, у Норвегии Холанда это первый ЧМ в 21-м веке. И всё же пара знаковых ачивок есть – звание лучшего бомбардира сборной и аналогичное звание в рамках Чемпионатов мира.

Сенегальцы громко хлопнули дверью, но старожилам от этого не легче

Команда вспомнила, как действовать с мячом, и отодвинула игру от своих ворот уже при 0:2. Всё же второй отрезок скорее можно занести в актив – на 53-й минуте Сарр сократил отставание, а на третьей компенсированной – за шесть минут до финального свистка – вернул интригу, оформив дубль. Но даже так к Сенегалу полно претензий по этому турниру. За два матча хороших эпизодов в исполнении сенегальцев едва наберётся на два тайма. С французами были неплохи в первые 40-45 минут – потом вице-чемпионы показали разницу в классе и шикарные навыки плеймейкера Олисе. Тут спали первые минут 47-50 – так это ещё при полном понимании, что в случае поражения можно оказаться на грани вылета с турнира.

Да, громко хлопнули дверью. Но до этого позволили пройтись по себе сборной, максимум которой – 1/8 финала ЧМ -1998. И что эта добротная концовка даёт Садио Мане? Вингер при шикарной клубной карьере на уровне сборных записал себе в актив лишь один Кубок африканских наций. Могло бы быть два – но какая-то сюрреалистичная история развернулась в финале. Мане наверняка вскоре уйдёт на пенсию и дождаться может разве что следующего Кубка африканских наций. Лучше так – завершать карьеру в сборной после бесславного вылета с ЧМ никому не хочется. Впрочем, у сенегальцев еще остаются некоторые шансы на выход из группы, но теперь не все зависит от них — нужно обыгрывать Ирак и надеяться, что в других группах остальные команды с третьих мест не наберут больше очков.

Золотой матч в группе I

Норвегию мы и так называли «тёмной лошадкой» турнира, но кто мог подумать, что они настолько вживутся в роль? Скандинавы проходят группу, не уступая Франции, которая ставит самые амбициозные цели. И теперь их ждёт золотой матч. Для «синих» эта игра глобально ничего не значит – лучше подготовиться к плей-офф, дать лидерам выдохнуть. Но для скандинавов это принципиальный момент, который, возможно задаст им темп на плей-офф. На скоротечных турнирах многое решает грамотное распределение сил и психология. На импульсе от шикарного группового этапа можно забраться далеко и обновить рекорд сборной на Чемпионатах мира.