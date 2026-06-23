Испытание Криштиану, проверка Англии. На ЧМ завершается второй тур

сегодня, 15:07

Первые участники плей-офф определились, а тут ещё живёт интрига.

Роналду – на краю

Футболист повёрнут на статистике, рекордах и соревновании с другими игроками. В пике это позволяло давать бой Месси. Но теперь это скорее отягощает. Рон, кажется, не знает, когда остановиться. Поэтому 41-летний форвард до сих пор вызывается в сборную и выходит в старте – если его не вызвать или усадить на скамейку, потом проблем не оберёшься. При этом де-факто его наличие на поле приносит больше вреда чем пользы. Самый показательный момент: Лео в первом туре смял Алжир, оформив хет-трик, теперь добавил дубль в ворота сборной Австрии (мог уходить с хет-триком, но не реализовал пенальти). Казалось бы, не великое достижение. Но вскоре после этого Португалия Роналду дебютировала матчем против ДР Конго – и там андердог отобрал у фаворита балл. Мало того, Рон в той игре был худшим на поле – ноль ударов в створ, попыток обводок, успешных обводок, острых передач, заработанных фолов, отборов и перехватов. Причём даже футболисты Конго отмечали, что им не требовалось сдерживать возрастного португальца. Тем временем, Мартинес говорил, что это ключевая фигура в игре «селесау».

Проблемы переносятся и за пределы футбольного поля: фанаты Рона захейтили Жоау Невеша и Бруну Фернандеша за то, что те слишком редко пасовали на форварда. Причём один из таких постов лайкнула сестра Криша.

У Роналду великая карьера, он не раз сталкивался с критикой и давал ответ на поле. Сейчас 41-летнему португальцу это сделать намного тяжелее, но необходимо. Второй осечки команде, которая входит в число топ-сборных, никто не простит. К тому же закрывать групповой этап предстоит с Колумбией, а это соперник тяжелее, чем ДР Конго и Узбекистан.

Закрепить успех

Томас Тухель презентовал полную перепрошивку сборной Англии – и новая версия всем понравилась. Причём «три льва» стартовали на турнире сразу с тяжёлого матча – сошлись с бронзовым и серебряным призёром двух прошлых ЧМ . И против хорватов команда показала красивый атакующий футбол. Кейна использовали так же, как в «Баварии», партнёры считывали его перемещения и разбегались в вертикальные атаки, показали сразу несколько рычагов давления на мяче: быстрые выпады, угловые, дальние удары. Главное впечатление от англичан – они смотрелись легко, между игроками наконец появилась химия. Качество обороны смущает, но это нестрашно, пока вы просто будете забивать больше, чем пропускаете.

У скоротечных турниров сборных своя специфика. Практика показывает, что сборные, которые рвут на старте, неизбежно сдают ближе к решающим стадиям. И вот это может обернуться для Англии с их скверной обороной проблемой. Тухель, который в первые полгода в «Челси» принёс Абрамовичу победу в ЛЧ , на этом специализируется. Так что матч с Ганой – отличная контрольная точка. Тем более для ганцев, которые в первом туре обыграли Панаму, это шанс укрепить позиции в борьбе за плей-офф.

Хорватам нужна победа на классе

В поражении от Англии нет ничего фатального: «шашечные» столкнулись с монструозной атакой и не испугались, дали отпор и проявили характер, дважды сравнивая счёт. У лидеров за плечами два триумфальных чемпионата мира – они дважды на характере дожимали соперников и так проходили в решающие стадии. И ведь кажется, что им по силам повторить это в третий раз. Модричу не хватает Брозовича и Ковачича, но и без них обладатель «Золотого мяча» – грозная боевая единица (не просто так до сих пор хорош в Италии). А ведь ещё в распоряжении Златко Далича опытные Ливакович, Перишич и Пашалич, Гвардиол и Станишич в расцвете сил.

Весь вопрос – как события пойдут дальше. ДР Конго уже показала, что и такие аутсайдеры на подобных турнирах способны выдать сенсацию. Кабо-Верде так вообще сделал это дважды, причём с двумя топ-сборными. Панамцы, также проигравшие свой первый матч на мировом форуме, зажаты в угол и окажут серьёзное сопротивление. Тут даже ничья поставит дальнейшее пребывание на турнире под угрозу.

Колумбия должна красиво проводить капитана

Понятно, что в современной истории из латиноамериканских сборных только Аргентина и Бразильцы – стабильные участники борьбы за титулы, но у Колумбии тоже был звёздный час, когда на мундиале в Бразилии они сенсационно дошли до четвертьфинала. Теперь, когда ЧМ вернулся на их полушарие, хочется повторить успех.

Во-первых, ради Хамеса Родригеса. Креативный полузащитник – главный творец того успеха «кофейщиков», он тащил команду в каждом матче и после шикарного турнира отправился в «Реал». Карьера вскоре пошла под откос, после аренды в «Баварию» хавбек так и не заиграл на топ-уровне, теперь и вовсе выступает в МЛС в 34 года. При этом в сборной он нашёл в себе силы вернуться на прежний уровень, на Копа Америка-2024 снова примерил статус лидера, на пути к финалу в пяти играх забил мяч и сделал шесть голевых, снова показал свой лучший футбол – а Колумбия взяла серебро.

Хамес проживает последние годы футбольной карьеры, в сборной это наверняка понимают, так что стоит проводить своего лидера красиво. Начали с того, что уверенно убрали Узбекистан. С ДР Конго тоже должны спокойно справляться. А там и плей-офф недалеко.