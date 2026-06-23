Роналду сделал дубль и делился мячом. Португалия включилась на ЧМ-2026

вчера, 22:30

Футбольный реванш.

Роналду отдал право на штрафной удар

Сотни комментаторов и фанатов футбола удивленно встретили гол защитника Мендеша в ворота сборной Узбекистана со штрафного. Перед ударом все готовились к попытке Роналду, но Криштиану передал право напарнику, что с ним раньше случалось редко. Похоже, скандал перед матчем сказался на португальцах. Фермы ботов напали на хавбека Невеша, его девушку и Бруно Фернандеша. По подсчетам португальских журналистов, только Невешу оставили более полумиллиона комментариев, оскорбляя молодого футболиста ПСЖ .



Информационная атака, к которой присоединились реальные фанаты Криштиану, была беспочвенной. Сестры Роналду и его невеста среагировали на фейковую цитату девушки Невеша. Ей приписали фразу, что Криштиану пора завершить карьеру. Провокация завела защитников Роналду на скользкую дорожку, ведь оскорбления массово писали Диогу Жоте. Форварда обвиняли, что он не пасует на Криштиану на ЧМ -2026. Как вы знаете, Диогу Жота погиб вместе с братом в автомобильной аварии год назад, но на него тоже напали.



Глупый и бессмысленный скандал мог или развалить коллектив, или отрезвить Роналду. Боты и фанаты игрока атаковали страницу покойного Жоты. Похоже, 41-летний Роналду и его невеста поняли, что они неправы, а Невеш и Бруно лишь хотят, чтобы Португалия чаще побеждала. Результатом разборок внутри сборной Португалии стал приличный первый тайм против сборной Узбекистана. Сначала забил Роналду, оторвавшись от защитников. Затем Мендеш забрал у Криштиану мяч и хлестким ударом реализовал штрафной.



Дальше был красивый гол сборной Узбекистана, но бывший игрок ЦСКА Файзуллаев до удара напарника ударил Канселу по ноге. Там явный фол, судья правильно сделал, что отменил забитый мяч. После этого соперник раскрылся, подняв линии. Такой футбол подходит Роналду. В результате контратаки португалец вышел один на один с голкипером и мастерски пробил низом в дальний угол. Дубль ветерана и преимущество в три мяча подчеркнули, что португальцы правильно отреагировали на слабую ничью против ДР Конго.

Мартинес наследовал коллегу де ла Фуэнте

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте признал собственные кадровые и тактические ошибки после ничьей с Кабо-Верде. В матче против Саудовской Аравии с Ямалем в основе чемпионы Европы сыграли лучше и заслужили разгромную победу. Теперь тренер сборной Португалии Мартинес признал свои ошибки в матче против ДР Конго в первом туре, когда его команда тоже сыграла вничью, как Испания против Кабо-Верде. Победители Лиги наций – команда Роналду по пенальти обыграла как раз испанцев, разгромила Узбекистан.



Но, невзирая на поражение 1:3 от колумбийцев в первом туре, подопечные Каннаваро понравились в первом поединке. Впрочем, дебютантам психологически сложнее, чем бывалым участникам. Не все у португальцев играли на ЧМ -2022 в Катаре, но европейцы в целом намного опытнее на высоком уровне. Сборная Узбекистана под руководством чемпиона мира Фабио Каннаваро слишком раскрылась, им не хватило спокойствия и четкости действий. Видно, что мастерство есть, но со звездными португальцами рано тягаться.



До начала турнира и после первого матча много говорили о роли Роналду. Без передач с флангов и контратак Криштиану сложнее, ведь он стоит в офсайде. Но сильный форвард всегда забьет, если его замечают напарники. Сегодня были передачи с флангов и голевая контратака. Как и Холанд в сборной Норвегии, Роналду сыграл в стиле чистой «девятки» — минимум касаний, максимум концентрации на линии офсайда и чужих воротах. Криштиану едва не забил три гола до перерыва, но немного не успел – вратарь удачно вышел из ворот.

Тренера Мартинеса справедливо критиковали после матча с ДР Конго за неправильную работу флангов и бесплодный контроль мяча. После матча против сборной Узбекистана Роберто заслужил похвалу, ведь он изменил расстояние между своими линиями. Важно подчеркнуть, что новый соперник удобнее, чем африканцы – те сыграли жестче и строже без мяча, но сочетаемость стилей с Узбекистаном не мешает отметить как работу футболистов, вроде Канселу, Мендеша и Фернандеша, так и командное движение фаворита.

Португалии нужно первое место в квартете