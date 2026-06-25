Боевые карлики. Топ-10 самых малонаселённых государств в истории ЧМ

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Футболисты этих сборных — настоящие герои!

Для некоторых футбольных грандов выход в финальную часть чемпионата мира — само собой разумеющееся событие, но для этих крошечных государств это огромный праздник. Хотя ряд самых густонаселенных стран мира, таких как Китай, Индия и Индонезия, редко выходят на ЧМ , гораздо меньшие по численности государства с гордостью становятся участниками такого турнира.

Давайте посмотрим на 10 самых маленьких стран, когда-либо проходивших квалификацию на чемпионат мира по футболу, в порядке убывания численности населения на момент проведения мероприятия.

Словения (1,9 миллиона человек)

Словения, входившая в состав бывшей Югославии, до начала нового тысячелетия традиционно отдавала предпочтение гандболу и лыжному спорту. Но со Златко Заховичем они квалифицировались на Евро-2000 и два года спустя вышли на чемпионат мира. Однако проиграли все три игры в Южной Корее и Японии, а Захович был отправлен домой в середине турнира после бурной ссоры с тренером. Словения еще раз прошла квалификацию — на ЧМ -2010, обыграв Россию по сумме двух матчей.

Уругвай (1,9 миллиона)

Уругвай — сборная, добившаяся невероятных успехов в мировом футболе, завоевавшая два Кубка мира и две золотые олимпийские медали за свою славную историю. На момент проведения ЧМ 1930 года, который Уругвай принимал и выиграл, население страны составляло менее двух миллионов человек. Даже в 2026 году в Уругвае проживает всего 3,4 миллиона человек, и эта южноамериканская страна продолжает хвастаться талантами мирового уровня.

Объединённые Арабские Эмираты (1,9 млн)

ОАЭ квалифицировались на чемпионат мира 1990 года, попав на турнир за несколько лет до того, как такие азиатские гранды, как Япония и Саудовская Аравия, дебютировали в нем. В Италии сборная потерпела три поражения от Колумбии, ФРГ и Югославии.

Кувейт (1,5 миллиона)

ЧМ расширили до 24 команд в 1982 году, это позволило привлечь больше участников из Африки и Азии. Кувейт был одной из пяти стран, дебютировавших в финальной части турнира в Испании, и показал себя с лучшей стороны в сложной группе с Англией, Францией и Чехословакией. Но их единственный на сегодняшний день финал запомнился главным образом тем, что принц Фахад выбежал на поле и добился от судьи отмены гола французов. Тогда якобы футболисты сборной Кувейта услышали свисток не от судьи, а с трибун, поэтому и остановились. А советский арбитр Мирослав Ступар в итоге гол французов отменил. Впрочем, это было при счёте 3:1 в пользу европейской команды, но скандал состоялся.

Северная Ирландия (1,4 миллиона)

Северная Ирландия, исторически являющаяся «бедными родственниками» британского футбола, на чемпионатах мира демонстрировала результаты, превосходящие ожидания. Их героические действия 1982 года вошли в историю: победа над хозяевами турнира, Испанией, и выход во второй раунд. А в 1958 году их выступление было еще лучше: они вышли в четвертьфинал, обыграв Чехословакию и сыграв вничью с ФРГ . Франция оба раза выбивала Северную Ирландию, а в 2018-м они были близки к еще одному выходу на ЧМ , но в матче плей-офф уступили Швейцарии.

Тринидад и Тобаго (1,3 миллиона)

После нескольких неудачных попыток Тринидад и Тобаго все же вышел на чемпионат мира по футболу 2006 года. В первом матче они даже сыграли вничью 0:0 со сборной Швеции, в составе которой играли Хенрик Ларссон и Златан Ибрагимович. Англии понадобились два поздних гола, чтобы избежать унизительной ничьи во втором туре, после чего поражение от Парагвая положило конец приключениям этой симпатичной африканской сборной.

Парагвай (860 000)

Была спорная перепись населения 1930 года и войны, разразившейся в 1932 году, мы не можем с уверенностью сказать, сколько точно проживало людей в Парагвае на момент дебюта команды на первом чемпионате мира по футболу. ЧМ -2026 стал восьмым мундиалем для парагвайцев. Сейчас их население составляет 7,2 миллиона человек. В историю попал и защитник московского «Динамо».

Кабо-Верде (528 000)

Одна из самых примечательных историй отборочных матчей чемпионата мира 2026 года произошла в Африке, когда сборная Кабо-Верде обыграла Камерун и обеспечила себе место на своем первом ЧМ . По площади островное государство у западного побережья Африки является самым маленьким из всех на континенте, когда-либо участвовавших в финале, и вторым по численности населения. Сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с Испанией в своем первом матче чемпионата мира, продемонстрировав строгую тактическую дисциплину, свойственную командам из середины таблицы условного чемпионата Португалии.

Исландия (340 000)

После триумфальной победы над Англией на Евро-2016 и выхода в четвертьфинал, Исландия стала самым маленьким участником чемпионата мира за всю историю, выйдя в финальную часть ЧМ в 2018 году. Занять первое место в отборочной группе, в которую входили Хорватия, Турция и Украина, было непростой задачей, поэтому в Россию отправилась сильная команда, полная надежд. Впечатляющая ничья в первом матче с Аргентиной сменилась поражениями от Нигерии и Хорватии, что гарантировало им вылет из группового этапа.

Кюрасао (185 000)

Эта сборная стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо прошедшей квалификацию на чемпионат мира по футболу. По численности населения страна, насчитывающая около 185 000 человек, сопоставима с… А вот тут пусть каждый из вас вспомнит, сколько человек живет в вашем населенном пункте. Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором, они забили гол в ворота немцев. Их уже будут встречать дома как героев!