Судейский скандал на ЧМ-2026. Англию спасли от поражения

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Арбитр забыл правила.

Судьи не назначили пенальти в пользу Ганы

На 79-й минуте матча Англии и Ганы форвард африканской сборной Принс Аду выскочил на ворота Пикфорда. Нападающий не успел подстроиться под мяч, ведь защитник Конса сзади прыгнул ему правой ногой в колено. Аду упал из-за шлагбаума без игры в мяч. После удара по ноге ганец пытался отдать пас, и судьи посчитали это действие передачей в офсайд на другого футболиста. Арбитр из Гондураса Саид Мартинес и его коллеги в комнате VAR спасли сборную Англии от явного пенальти в ворота Пикфорда при счете 0:0.

Не удалось найти ни одного судейского эксперта, который защищает решение рефери. Очевидная ошибка, речь о пенальти, а спорить можно лишь о цвете карточки. Вряд ли там удаление, поскольку Аду потерял скорость до контакта и поэтому мог не забить. Но это не важно. В футболе запрещено прыгать на соперника совсем без игры в мяч. Грубый фол, удивило решение бригады арбитров спасти Англию от пенальти. И возмущает, что судья Мартинес ошибался до этого. Джуд Беллингем вчера наговорил на красную карточку.

В перерыве матча хавбек пошел к помощнику тренера Карлуша Кейруша, ткнул пальцем в грудь Джону Пэйнсилу и выругался в адрес бывшего футболиста «Фулхэма». В ответ ассистент наставника обозвал Беллингема самкой собаки, случилась перепалка на желтые карточки. Кейруш матерился на португальском языке, как говорят его соотечественники. После матча Тухель сказал, что Беллингем заступился за команду и за себя. Но когда футболист агрессивно нападает на ассистента тренера, то надо показать желтую карточку.

Пенальти после фола Консы и предупреждение для Джуда – два скандальных эпизода, но есть третий. На днях парагвайца Альмирона удалили, когда он закрыл рот рукой во время разговора. До начала турнира глава арбитров ФИФА Коллина предупредил участников ЧМ -2026, что нельзя так поступать. Это логичное правило против провокаторов. Альмирону дали красную, а Беллингем говорил с капитаном сборной Ганы Айю, закрыв рот рукой, и ему не выдали хотя бы желтую карточку. Двойные стандарты в пользу фаворита.

Сборная Ганы успешно применила низкий блок

Ничью можно объяснить тремя ключевыми причинами. Первая – Кейн и компания промахнулись. У Харри не пошла игра, его надо было заменить на Роджерса. Вторая причина, кроме реализации – прекрасная работа Ганы. Команда Кейруша готовила низкий блок против сборной Германии в товарищеском матче. Джокер Ундав спас немцев от ничьей в конце матча, но ганцы забили, уступив 2:1. У Кейруша приличная команда, которая создаст проблемы хорватам в последнем туре, физически ганцы готовы прекрасно.

Третья причина, почему Англия сыграла странный матч – роли Беллингема и Райса. В первом тайме в Бостоне было 0 ударов в створ ворот на две команды. Похоже, это случалось на турнире впервые. Вспоминаются легендарные мучения команды Саутгейта на Евро-2024, но здесь другие тренер и подход. Беллингем и Райс – сильные хавбеки, но Джуд в «Реале» играет глубже, а Деклан никогда не являлся плеймейкером в классическом смысле слова. Тухель не привез на чемпионат «десятку», именно такого футболиста не хватило.

Аргентина взламывает чужой низкий блок с Месси и Альмадой между линиями. У немцев для этой задачи есть Вирц и Мусиала. У Франции между линиями Дембеле и Олисе, хотя Мбаппе тоже молодой и маневренный. Испания пользовалась пасами Педри и Ольмо, когда громила Саудовскую Аравию. У Англии сработал уход Кейна в центр поля, когда у Хорватии был высокий прессинг и зоны на флангах. Гана опустила две линии обороны низко, не оставив Гордону и Мадуэке пространство для ускорения на краях поля.

Беллингема отправили в атаку, где он любит играть, но была разница с результативным первым сезоном Джуда в «Реале». Ганцы за ним приглядывали. Левый вингер Гордон снова не попал в игру Англии, а Мадуэке справа – загадочная ставка Тухеля. Похоже, Сака и Рэшфорд не готовы сыграть целый поединок, ведь ни один тренер не враг себе. А решение Тухеля выпустить слева Спенса – он единственный, кто не пожал руку Партею, было правильным, но Кейруш и его команда провели блестящий матч и заслужили ничью.

Тухелю не нравятся принципы тренера Саутгейта

Немец хочет максимально отойти от концепции предшественника, чтобы Англия снова была в большом финале, но не проиграла его, как на двух чемпионатах Европы. Саутгейт построил команду, которая часто била середняков. Также старая Англия с трудом, но побеждала крепких соперников, вроде сборной Дании на одном из Евро. Но когда встречали Италию и Испанию, то объективно не наиграли на уверенные победы в финалах. Тухель перестраивает Англию с прицелом на решающие матчи, а против Ганы с нынешними настройками возникли проблемы.

Тухелю важно выдержать грань. Сборной Англии стратегически выгодно получить команду, натасканную на победы над фаворитами, а не только над крепкими середняками, вроде Ганы. При этом Тухель, как и Нагельсманн в сборной Германии, – амбициозный тренер. Томас любит выпячивать себя тактическими и кадровыми решениями, поэтому Магуайр, Фоден, Палмер и Александер-Арнольд не включены в заявку на чемпионат мира, хотя на турнир взяли ветерана Хендерсона. Важно пройти по канату, не упав. Против сборной Ганы Тухель чуточку накренился.

Со сборной Англии не произошло ничего критически важного. Ничья против сборной Ганы – заслуга соперника и отражение промахов британцев. Но звоночки были. Достаточно в плей-офф нарваться на элитного соперника, который не сыграет в высоком прессинге, как хорваты, а закроется в схеме «4-5-1», и у Англии будут неприятности. Разумеется, у Саутгейта тоже были матчи, когда грамотность соперника вела к невзрачным действиям команды, но тактически новая версия сборной Англии другая. Им нужна победа над Панамой, чтобы выиграть группу.

Первое место прямо сейчас выводит Англию на сборную Кабо-Верде. Другие варианты – Португалия или Колумбия – явно сложнее. Но сборная с голкипером Возиньей играет с низким блоком и тоже огрызается, как ганцы. Кабо-Верде скромнее по составу, чем коллектив Кейруша, но Тухелю надо переосмыслить подход к подобным оппонентам, как сделали Испания и Португалия после осечек в первом туре. Фавориты научатся вскрывать низкий блок середняков по ходу турнира, а пока Англию спас арбитр. У сборной Ганы отобрали право на очевидное пенальти.