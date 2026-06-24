От клинической смерти до побед на ЧМ-2026. Сольбаккен – герой Норвегии

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Футболист стал тренером.

Норвежский тренер любит возвращаться

Для начала Столе вернулся с того света. 13 марта 2001 года в скорую помощь в столице Дании поступил звонок. Бригада врачей помчалась на базу клуба «Копенгаген». В течение семи минут врач команды откачивал норвежского новичка Сольбаккена. Столе крупно повезло, ведь в те времена доктор не всегда сидел на всех тренировках. Случай напоминает инфаркт датчанина Кристиана Эриксена. Сольбаккен был клинически мертв после остановки сердца, но врач упрямо не сдавался. В «Копенгагене» спасли футболисту жизнь, а скорость реакции доктора исключила инвалидность.

Сольбаккен был в коме, потерял краткосрочную память, но оклемался. Через много лет норвежец отдал долг датчанам как тренер: восемь раз выиграл чемпионат страны с «Копенгагеном». После инфаркта Столе подумать не мог, что его судьба сложится удачно. Врачи запретили футболисту играть из-за клинической смерти. У Сольбаккена появился кардиостимулятор, как у Эриксена. В недавнем матче сборной Дании прибор сработал и выручил Кристиана. Сольбаккену технологии тоже помогают. Через 25 лет после инфаркта он обыграл Сенегал 3:2 и вышел в плей-офф ЧМ .

После матча тренер сборной Норвегии помчался на трибуну, где поцеловал жену Анникен. Киношный эпизод красиво дополняет футбольную сказку норвежцев. Хавбек Сольбаккен сыграл на предпоследнем для страны ЧМ -98 с форвардами Фло и Сульшером, а теперь возглавляет команду с другими известными нападающими. Холанд забил четыре гола в двух матчах ЧМ -2026, а после в своей манере заявил, что ему плевать на результат будущего поединка Норвегии и Франции, главное – выход в плей-офф. Эрлинг пригласил команду после победы к фанатской трибуне.

Капитан Эдегор начал бить в барабан, а футболисты и персонал сборной Норвегии старательно имитировали греблю на драккаре — корабле викингов. У фанатов норвежцев появился запоминающийся фирменный знак. После победы сборной в детских садах и домах престарелых в Норвегии показывают видео футбольной гребли, и фанаты тоже играют в викингов. Возможно, среди детей есть будущие футболисты, и они поедут на чемпионат мира. Так формируется здоровая футбольная культура. На улицах Осло вряд ли трезвые фанаты постоянно устраивают забавную греблю.

Норвежцы садятся посреди дороги, к ним присоединяются прохожие и велосипедисты. Сольбаккен подарил своему народу эмоции, которых не было 28 лет. Учитывая, что в северных странах есть проблемы с психологическим состоянием людей из-за отсутствия солнца – не вырабатываются витамины, влияющие на гормоны и настроение, футбольные победы положительно скажутся на норвежцах. На ЧМ -98 футболист Сольбаккен со скамейки видел победу над Бразилией, но в плей-офф те норвежцы нарвались на Италию, пропустили от Вьери и вылетели. Как будет теперь?

Сольбаккен предпочитает красивый футбол

Хотя у норвежцев рослые футболисты, команда играет технично. Тренер привык доминировать, ведь много лет работал с «Копенгагеном», который стал гегемоном датского футбола. Тренер Сольбаккен не закрепился в «Кельне» и «Вулверхэмптоне», его стиль футбола не подходит середнякам, но в сборной Норвегии задержался. С футболистами «Будё-Глимт», которые тоже играют результативно и любят короткий пас, Столе создал яркую команду. Норвежцы шикарно смотрелись в отборе к ЧМ -2026. Футболисты сгорели на американском солнце, но тепловой удар не помешал.

Сольбаккен выжимает максимум из футболистов, все они встроены в систему. Классическая схема «4-3-3» норвежцев необычная, ведь правым вингером стал огромный центрфорвард «Атлетико» Серлот, слева есть классический крайний форвард Нуса, а Эдегор из «Арсенала» и Аурснес из «Бенфики» в сборной действуют иначе, чем в клубах. Создают ситуации «два в один», Серлот легко становится вторым форвардом, когда есть переход на «4-4-2» и включается высокий прессинг. А если нужно отработать строже, то норвежцы выбирают «4-1-4-1», хотя обороняются они чуть хуже.

Скандинавы используют заготовки «Арсенала» на стандартах, не только у сборной Португалии есть тренер для угловых и штрафных. Роналду одолжил специалиста из «Астон Виллы» Остина Макфи, и его идеи вчера видели в матче против Узбекистана. У Холанда есть похожий помощник в тренерском штабе, причем он тоже на постоянной основе работает в Англии. 31-летний норвежец Пол Фьелде учит забивать после подач со стандартов игроков «Бернли», а во время чемпионата мира он помогает Сольбаккену. Столе в прекрасном настроении после выхода в плей-офф турнира.

После сложной победы 3:2 над Сенегалом Сольбаккен поблагодарил игроков в раздевалке и в шутку ударил камеру ногой. Смешно, что Серлот после этого сказал оператору сборной Норвегии: «В следующий раз дай сдачи». В команде прекрасная атмосфера. Норвежцы показали себя настоящими. Они не лучше всех играют в футбол – Холанд спокойно допускает поражение от сборной Франции в последнем туре, но северный народ поверил в футбольную команду. Норвежцы знают, что Сольбаккен – опытный профессионал, и его коллектив сыграет как настоящие патриоты.

Крошечная Норвегия (5.65 млн населения) часто выигрывает много медалей на зимних Олимпиадах. Теперь взялись за футбол, влюбляют в великую игру трёхлетних норвежцев. Физически крепкий народ умеет работать сообща. В Норвегии здорово поднялся клуб из заполярья «Будё-Глимт», где играет будущий голкипер сборной страны Хайкин. Без воспитанника «Торпедо» вышли в плей-офф, где норвежцы могут сыграть против ивуарийцев. В случае успеха их ждёт матч против победителя пары Японии и Бразилии. Возможно повторение поединка ЧМ -98 против «селесао».

С той поры Сольбаккен умер, вернулся к жизни после комы, выучился на тренера и дождался, когда подрастут дети его напарников по сборной. У норвежцев много футбольных династий, не только Холанды и Серлоты. Сольбаккен вызывал в сборную своего старшего сына, но Маркус не потянул игру в основе, хавбек не закрепился в пражской «Спарте» и переехал в Данию. Но приличных футболистов у норвежцев хватает и без наследника тренера. Напарники Холанда совершали ошибки в защите против сборной Сенегала, но добились красивой победы – у них зрелищная команда.