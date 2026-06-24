Винисиус переживает опыт Пеле. Анчелотти привёз на ЧМ-2026 мозгоправа

Чтят футбольные традиции.
Бразильцы работают с доктором Сантьяго
Мариса Сантьяго – магистр спортивной психологии, заключила контракт со сборной Бразилии два года назад. В команду её пригласил Доривал, но Анчелотти не уволил специалистку. Карло играл за великий «Милан», где открыл «комнату разума» доктор Бруно Демикелис. Психолог работал в клубе двадцать два года. Тренеры и футболисты приходили и уходили, а доктор Демикелис оставался в «Милане», отслеживая психологические и физические параметры звезд. Анчелотти прошел через «комнату разума» как футболист, а как тренер отправлял в неё Мальдини, Кафу, Шевченко и Зеедорфа.
Итальянцы переняли моду на спортивных психологов у бразильцев. Анчелотти возвращается к корням. Карло не просто оставил доктора Сантьяго, а включил Марису в официальную делегацию сборной. На ЧМ-2002 последний бразильский чемпион мира Сколари тоже нанимал психолога Реджину Брандао, доктор помогала Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо. Она провела точечные беседы с футболистами, чтобы у тренера появилась свежая информация о психологическом состоянии игроков. Спустя два десятилетия подход отличается, ведь Анчелотти прекрасно знает главный минус своей команды.
Сборная Бразилии заразилась вирусом футбольных неудач. В составе хватает незрелых личностей. Доктор Сантьяго помогла футболистам после ничьей с Марокко, хотя не занимается их лечением. Мариса – когнитивный психолог, акцент на поведении. Сантьяго снижает давление на футболистов сборной Бразилии. Её цель – настроить игроков на позитивный результат. Спортивный психолог применяет проверенные практики, рекомендуя футболистам внутренний диалог, то есть осмысление всех тренировок и действий в матчах. Также цель терапевта – отучить игроков от опасных сомнений.
Лишние мысли сбивают и ведут к ошибкам. Задача элитного футболиста – действовать инстинктивно, опираясь на техническую и тактическую базу. Мысль быстрее ног. Судя по старту Винисиуса, вингер «Реала» – один из тех, кто беседует с доктором Сантьяго. Мариса меняет атмосферу в коллективе, она знает футболистов дольше, чем Анчелотти. Психолог ведет себя профессионально – не лезет в футбол, и наставник с ней сработался. Некоторые игроки боятся доктора Сантьяго, но достаточно правильно настроить самых мудрых в коллективе, вроде Данило, чтобы изменить весь эмоциональный фон.
Доктор применяет научно обоснованный метод, она – специалистка по когнитивно-поведенческой терапии. Мысли влияют на эмоции, а эмоции определяют поступки. КПТ используют для работы с обычными пациентами, но метод полезен для спортсменов. Особенно для тех, кто давно не выигрывали ничего ценного вместе. Сантьяго важно, чтобы у футболистов была высокая концентрация во время матчей, уверенность в себе, умение спокойно реагировать на ошибки и показать максимум в решающий момент. Удивительно, но 68 лет назад на чемпионате мира у бразильцев тоже был психолог.
Терапевт сразу забраковал Пеле и Гарринчу
К мундиалю в Швеции сборная Бразилии готовилась в статусе сильного неудачника. Домашнее поражение в финале ЧМ-50 от Уругвая жило в народной памяти. По легенде маленький Пеле плакал после того провала и обещал отцу, что выиграет для страны футбольное золото. Подросток плакал снова после ЧМ-54: легендарная Венгрия в первом матче плей-офф выбила бразильцев. После грубого поединка Пушкаш ударил бутылкой соперника, спровоцировав драку. Полицейские с большим трудом разняли бразильцев и венгров, стенка на стенку дрались парни с рабочих и бедных кварталов.
Было много крови и рассечений. После поражения защитник Нилтон Сантос жаловался журналистам, что не станет чемпионом мира, ведь будет старым на ЧМ-58. Забегая наперед, Нилтон выиграет два трофея. Но в середине 50-х бразильцы не верили в себя. Они привыкли проигрывать в футболе и ничего не получалось изменить.
На Кубке Америки побеждал даже Парагвай, а не только Аргентина с Уругваем, а бразильцы постоянно уступали. Кого-то не хватало. Оказалось, бразильцы ждали тренера Висенте Феолу, психолога Жоау Карвальеса и подростка Эдсона дос Сантоса по прозвищу Пеле.
Карвальес пришел с улицы. Жоау был фанатом и комментатором бокса, а ещё спортивным психологом. В конце 50-х годов американская школа психиатрии ещё не сделала личную терапию модной практикой. Футболисты убегали от доктора Карвальеса, но Феола заставил игроков пройти тесты. Психолог пользовался устаревшими сейчас методами, но опережал свое время. Он – один из отцов футбольной психологии. Жоау помог родному «Сан-Паулу», где работал Феола. Карвальес использовал стандартные когнитивные тесты и нашел психологические формы для элитных солдат армии США.
Бразильцев готовили, как спецназовцев к войне. Пеле и Гарринча провалили проверки. Психолог сказал Феоле, что 17-летний Пеле – ребенок. Форвард боялся неудачи. Было опасно ставить парня в основу, ведь замен в футболе тогда не было. А вингер Гарринча провалил тесты, ведь был безграмотным и вел себя как бандит. Феола внимательно выслушал рекомендации психолога, но для двух людей сделал исключения. Тренер знал, что его главные надежды не годятся для работы в разведке. Зато доктор Карвальес помог футболистам с высоким интеллектом, они потеряли страх перед соперниками.
Вратарь Жилмар, Беллини, два Сантоса с флангов, Загалло, Диди и Вава ощутили, что коллектив изменился к лучшему. Феола был доволен. Благодаря тестам тренер понял, что с Пеле надо быть чуть мягче, ведь игрок часто плакал и был в своей тарелке, только когда бегал за шведскими девушками с напарниками. Феола терпеливо дал Пеле время. В первом матче плей-офф против Уэльса форвард стал самым молодым автором гола в истории ЧМ. Рекорд держится до сих пор. Пеле продолжил забивать вплоть до финала, а Бразилия впервые завоевала мировую корону в футболе, обыграв хозяев шведов.
Позже Король пошутил, что доктор Карвальес или опережал время, или был шарлатаном. Психолог помог бразильцам забыть о реноме футбольных неудачников. Успех Карвальеса в футболе способствовал тому, что бразильские власти начали выдавать психологам лицензии с 1962 года. На следующих ЧМ чемпионам успешно помогал доктор Атаиде Рибейро, а Реджина Брандао перестроила психологически Роналдо и Ривалдо после неудачи в финале ЧМ-98 против Франции. Теперь доктор Мариса Сантьяго влияет на команду Анчелотти. Психолог не бьет по мячу, но создает здоровый коллектив.
P.S. Автору респект. Найдена неординарная тема и она прекрасно раскрыта.