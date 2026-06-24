Винисиус переживает опыт Пеле. Анчелотти привёз на ЧМ-2026 мозгоправа

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Чтят футбольные традиции.

Бразильцы работают с доктором Сантьяго

Мариса Сантьяго – магистр спортивной психологии, заключила контракт со сборной Бразилии два года назад. В команду её пригласил Доривал, но Анчелотти не уволил специалистку. Карло играл за великий «Милан», где открыл «комнату разума» доктор Бруно Демикелис. Психолог работал в клубе двадцать два года. Тренеры и футболисты приходили и уходили, а доктор Демикелис оставался в «Милане», отслеживая психологические и физические параметры звезд. Анчелотти прошел через «комнату разума» как футболист, а как тренер отправлял в неё Мальдини, Кафу, Шевченко и Зеедорфа.



Итальянцы переняли моду на спортивных психологов у бразильцев. Анчелотти возвращается к корням. Карло не просто оставил доктора Сантьяго, а включил Марису в официальную делегацию сборной. На ЧМ -2002 последний бразильский чемпион мира Сколари тоже нанимал психолога Реджину Брандао, доктор помогала Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо. Она провела точечные беседы с футболистами, чтобы у тренера появилась свежая информация о психологическом состоянии игроков. Спустя два десятилетия подход отличается, ведь Анчелотти прекрасно знает главный минус своей команды.



Сборная Бразилии заразилась вирусом футбольных неудач. В составе хватает незрелых личностей. Доктор Сантьяго помогла футболистам после ничьей с Марокко, хотя не занимается их лечением. Мариса – когнитивный психолог, акцент на поведении. Сантьяго снижает давление на футболистов сборной Бразилии. Её цель – настроить игроков на позитивный результат. Спортивный психолог применяет проверенные практики, рекомендуя футболистам внутренний диалог, то есть осмысление всех тренировок и действий в матчах. Также цель терапевта – отучить игроков от опасных сомнений.



Лишние мысли сбивают и ведут к ошибкам. Задача элитного футболиста – действовать инстинктивно, опираясь на техническую и тактическую базу. Мысль быстрее ног. Судя по старту Винисиуса, вингер «Реала» – один из тех, кто беседует с доктором Сантьяго. Мариса меняет атмосферу в коллективе, она знает футболистов дольше, чем Анчелотти. Психолог ведет себя профессионально – не лезет в футбол, и наставник с ней сработался. Некоторые игроки боятся доктора Сантьяго, но достаточно правильно настроить самых мудрых в коллективе, вроде Данило, чтобы изменить весь эмоциональный фон.



Доктор применяет научно обоснованный метод, она – специалистка по когнитивно-поведенческой терапии. Мысли влияют на эмоции, а эмоции определяют поступки. КПТ используют для работы с обычными пациентами, но метод полезен для спортсменов. Особенно для тех, кто давно не выигрывали ничего ценного вместе. Сантьяго важно, чтобы у футболистов была высокая концентрация во время матчей, уверенность в себе, умение спокойно реагировать на ошибки и показать максимум в решающий момент. Удивительно, но 68 лет назад на чемпионате мира у бразильцев тоже был психолог.

Терапевт сразу забраковал Пеле и Гарринчу

К мундиалю в Швеции сборная Бразилии готовилась в статусе сильного неудачника. Домашнее поражение в финале ЧМ -50 от Уругвая жило в народной памяти. По легенде маленький Пеле плакал после того провала и обещал отцу, что выиграет для страны футбольное золото. Подросток плакал снова после ЧМ -54: легендарная Венгрия в первом матче плей-офф выбила бразильцев. После грубого поединка Пушкаш ударил бутылкой соперника, спровоцировав драку. Полицейские с большим трудом разняли бразильцев и венгров, стенка на стенку дрались парни с рабочих и бедных кварталов.



Было много крови и рассечений. После поражения защитник Нилтон Сантос жаловался журналистам, что не станет чемпионом мира, ведь будет старым на ЧМ -58. Забегая наперед, Нилтон выиграет два трофея. Но в середине 50-х бразильцы не верили в себя. Они привыкли проигрывать в футболе и ничего не получалось изменить.