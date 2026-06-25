Важный момент для Бразилии. Неймар на поле, прогресс команды

сегодня, 10:46

Уверенно вышли в плей-офф после слабого дебюта.

Шотландцев похоронили собственные ошибки

В целом на групповом этапе «тартановая армия» справилась неплохо. Должны были обыгрывать Гаити – и обыграли. Марокко – команда, разыгравшая с хорватами бронзу Чемпионата мира четыре года назад, с ними минимальное поражение. Против пентакампеонов играть в любом случае сложно – тем более, когда те набирают ход. Но конкретно в этом случае можно сказать, что шотландцы разгром себе подвезли сами. В линии обороны было слишком много ошибок, что позволяло сборной Бразилии разгуляться. В первом тайме это особенно бросалось в глаза – два мяча подопечные Карло Анчелотти забили на ошибках Шотландии.

На седьмой минуте пентакампеоны накрыли соперника уже в начальной стадии, когда центральный защитник шотландцев Скотт Маккена промедлил с поиском адресата для передачи. Дальше – выход на пустые ворота и гол. Второй пропущенный мяч – следствие чехарды после проникающей передачи Бруно Гимараэса. «Тартановая армия» проиграла единоборства в борьбе за спорный мяч и всё тот же Гимараэс записал себе в актив голевую передачу.

Это только результативные ошибки – а ведь было и множество мелких, которые лишь укрепляли преимущество пентакампеонов. Если центрбек Маккена привёз первый забитый мяч, то его партнёр по позиции Хендри едва не привёз второй на 22-й минуте – его тоже накрыли в прессинге, после чего Винисиус увеличил отрыв. Шотландцам повезло, что то взятие ворот отменили. Кроме того, в разных эпизодах сборная Шотландии давала свободное время и пространство Кунье, Роше, Гимараэсу. Резюмируя, команда Стива Кларка уступила пентакампеонам во всех составляющих.

Шикарный ЧМ для Вини

Вини постоянно терпит критику за свои выходы, но его форму на Чемпионате мира невозможно не отметить – вингер действует как настоящий лидер сборной Бразилии. Дебют на турнире у команды откровенно не задался – потеряли очки с Марокко (1:1). Даже в той игре именно вингер «Реала» забил единственный мяч своей команды, позволив забрать хотя бы балл. Во втором туре команда Карло Анчелотти прошлась по сборной Гаити – это было нужно, чтобы вернуть уверенность. Винисиус сначала выдал голевую на Матеуса Кунью, а потом забил сам. Результат сделали уже в первом тайме.

И вот теперь футболист проявил себя на финише группового этапа. Видна разница по сравнению с тем, что происходит в «Реале». Вини прислушивается к главному тренеру и не выпадает из игрового ритма. Когда Роша накрыл Маккену, форвард занял позицию в штрафной, так что мяч прилетел прямо в его зону. Позднее как раз Винисиус навязан борьбу Хендри и оставил его без мяча – при этом нарушил правила, так что гол отменили. И всё же Вини записал себе в актив дубль, когда прорвался на дальнюю штангу и замкнул подачу Гимараэса.

Вполне возможно, что это эффект Карло Анчелотти – контраст между скандалистом-Вини в «Реале» и Вини-командным игроком в сборной бросается в глаза. Итальянец мастерски выстраивает атмосферу в команде и доверительные отношения с её лидерами, а Вини под его руководством в «Реале» показывал свой лучший футбол, претендовал на «Золотой мяч». Теперь это проявляется на уровне сборных. И может стать решающим фактором на ЧМ -2026.

Возвращение Неймара

Неймар в сборной – главный предмет споров вокруг сборной Бразилии. С одной стороны, «папа Карло» утончённый психолог, а это важный аспект на скоротечных турнирах – понятно, что экс-вингер «Барселоны» является кумиром для молодого поколения и пользуется уважением среди игроков. Его наличие в сборной и мотив последнего похода за большим трофеем мог бы сплотить команду. С другой, едва ли на такой статус тянет балагур и тусовщик, в которого Неймар превратился – и его вызов переплетается с невызовом Жоао Педро, который как раз приносит пользу на поле даже в такой хаотичной команде, как «Челси».

Пока не начались решающие стадии, тяжело сказать, насколько ставка Карло сыграла, но на поле вингер всё же вышел. Понятно, что за 15 минут сложно сделать что-то запоминающееся. Ней хотя бы не выпадал из игры и был полезен. Вингер на 79-й минуте вырезал зрячую передачу Вини, момент завершился опасным ударом. На 90-й сам вышел на удар с левого фланга.

Другими словами, на полноценную боевую единицу исполнитель не тянет – но лидеров атаки у пентакампеонов достаточно, а вот влияние на раздевалку может оказаться незаменимым. Да и на коротких отрезках Неймар может показать остатки прежнего уровня.

Набрали ход

По крайней мере на групповой стадии игра сборной Бразилии смотрится складно. Анчелотти снова поработал с психологией Вини – и теперь его недостатки не уничтожают команду изнутри. Есть и другой решала в чужой штрафной – Матеус Кунья периодически берёт инициативу на себя. Так, центрфорвард оформил дубль в прошлом матче и похоронил шотландцев теперь.

Лидер центра поля и архитектор атак бразильцев – Бруно Гимараэс. Полузащитник шикарно чувствует нити игры, он отметился ассистентским дублем с Шотландией и отдал голевую на Вини в неудачном матче с Марокко. После неё пентакампеоны нашли свой темп и без суеты прошли в плей-офф с двумя разгромными победами. Тренер сдержанно хвалит команду:

Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать немного быстрее, когда контролируем мяч. Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепки. В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке.

Но слова и претензии на кубок мира ещё предстоит проверить с топ-соперниками. Есть и определённые проблемы.