Нидерланды преобразились. Есть пара козырей на плей-офф ЧМ

сегодня, 14:54

Крепкий сбалансированный коллектив.

Справились с кризисом

С учётом того, что на Чемпионате мира в ЮАР и Бразилии голландцы взяли серебро и бронзу, было удивительно, что вскоре после этого команда резко деградировала. Между двумя мундиалями случился провальный Евро-2012. Да, попали в группу смерти с португальцами, немцами и датчанами, но три поражения в трёх играх и лишь два гола – это уж слишком. А ведь после ЧМ -2014 стало только хуже. «Оранжевые» сначала не прошли на континентальное первенство в 2016 году, а затем пропустили ЧМ -2018 в России.

В этот период сменилось множество наставников, хоть какая-то стабильность установилась с приходом Рональда Кумана – под его руководством «заводной апельсин» сыграл в финале Лиги наций-2019, а затем уверенно прошёл квалификацию на Евро-2020. Ещё один важный шаг сделали, когда пригласили опытного Луи ван Гала, а после воссоединились с Куманом. В 2020-х дела у голландцев обстоят куда лучше. Вернулись в большие турниры – так ещё и за медали начали бороться. На ЧМ -2022 остановились в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам мира аргентинцам. Спустя два года завоевали бронзу Евро – в полуфинале не смогли вскрыть англичан.

Ярких перформансов не было (хотя на ЧМ -2026 уже выдали разгром), о доминировании речи не идёт, но в любом случае Нидерланды преодолели игровой кризис и пошли на поправку – а это главное.

Куман хорошо прижился в команде

Голландскому менеджеру неслабо досталось в начале 2020-х. Он покинул насиженное место у руля сборной, где дела обстояли хорошо, ради мечты возглавить «Барселону», но попал в эпицентр шторма, когда каталонцы переживали самые тёмные времена. Убегать от финансовых проблем стало невозможно, они с полной силой свалились на «блауграну», Месси покинул клуб, Куману не удавалось воплотить свои идеи – и всё это под повальную критику.

Очевидно, что решение возглавить «сине-гранатовых» оказалось ошибкой. И после неё воссоединение со сборной Нидерландов воспринималось со скепсисом. При ван Гале всё было по-прежнему хорошо, команда даже добралась до четвертьфинала ЧМ , где уступила Аргентине.

А тут понятный вектор пришлось менять, на пережившего ад специалиста. Было неясно, сохранил ли Рональд уверенность в своих силах, способен ли ещё давать результат и выстраивать команду, сохранил ли свои тренерские качества. Начальный отрезок лишь укреплял негатив – разгром от Франции (0:4) в отборе на Евро, поражения от хорватов и итальянцев в Лиге наций. И всё же Куман выправил положение и заслужил доверие. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2024, взяли медали крупного турнира впервые за 10 лет. И теперь спокойно движутся в направлении плей-офф ЧМ -2026.

Ничья с Японией не должна смущать

Сейчас тоже есть «но» – голландцы разбили шведов, но начали мундиаль с ничьей с Японией. Причём дважды вели в счёте, но не смогли удержать преимущество. Но это вполне можно объяснить. Японцы успели сделать себе имя как гроза топ-команд. На прошлом мундиале в группе с Испанией и Германией их записали в аутсайдеры. Но в первом туре «синие самураи» обыграли «немецкую машину», а затем нанесли поражение «красной фурии» и вышли с первого места.

Матч же между японцами и голландцами складывался на встречных темпах, тут не было фаворита – «синие самураи» отвечали острыми атаками на выпады соперника. Логично, что такая встреча завершилась ничьей.

Есть пара джокеров

На поле нет элитного исполнителя, который бы притягивал к себе внимание и делал результат, как Холанд у Норвегии, Месси у Аргентины (теперь сюда же можно отнести Роналду и Португалию). Голландцы сильны своими джокерами.

Тот же Коди Гакпо. Молодой вингер крайне тяжело адаптировался в «Ливерпуле». Клопп не знал, куда его пристроить, Коди прописался на лавке. При этом подписывали его после вполне неплохого ЧМ -2022 – вингер забил три мяча в группе.

И ведь когда на клубном уровне игра не шла, в сборной на Евро голландец снова был хорош – голы полякам и австрийцам, гол+ассист Румынии. И то же самое происходит на ЧМ -2026, где со шведами вингер отметился дублем и голевой передачей.

Дюмфриса тяжелее отнести к тем, кто не выделяется в клубе, но делает разницу в сборной – защитника приобрёл «Реал», это что-то да значит. И всё же с национальной командой его влияние на игру ощутимо выше. Латераль не забивает из матча в матч, но сияет в важнейший момент. В 1/8 финала ЧМ -2022 против США Дензел поучаствовал во всех голах своей команды – забил и сделал две голевые. Теперь он приложился к разгрому шведов, оформив ассистентский дубль.

Крепкая команда, тяжёлый жребий