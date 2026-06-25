ЧМ-2026 поразил количеством голов. Месси, Мбаппе и Холанд доминируют

сегодня, 22:15

Результативный футбол.

Прекрасная игра форвардов

Турнир не лишен класса, ведь многие середняки и аутсайдеры прилично готовы. Причина высокой результативности (2.98 гола за игру) не только в расширении до 48 команд. Хвалим нападающих и всех, кто им помогает. Чемпионат мира не был настолько богатым на голы с 1958 года. Позади остается даже роскошный ЧМ -70, на котором победила сборная Бразилии. Теперь у новых фаворитов появился шанс обойти легенд. Первая причина результативности – класс нападающих. У Месси 5 голов в двух матчах. С такой результативностью выигрывали «Золотую бутсу» чемпионата мира.

Винисиус тоже забил 5 голов, но один мяч у него украли арбитры, выдумав нарушение правил, хотя шотландский защитник ударил бразильца, который первым успел к мячу. У Жуниора 4 засчитанных гола, как у Холанда и Мбаппе. Эрлинг и Килиан сыграют между собой в третьем туре. Немец Ундав, марокканец Сайбари и бразилец Кунья будут в плей-офф ЧМ -2026, и у каждого по три гола. У голландцев Гакпо и Бробби по дублю, а у португальцев дважды забил Роналду. Кейн провел плохой матч против Ганы после «проклятия» от африканского шамана, но Харри может забить Панаме.

Ассистентами на ЧМ -2026 становятся как хавбеки, вроде бразильца Гимарайнса, так и центральные форварды, вроде шведа Исака. У них по 3 ассиста, как и у вингера Олисе из Франции. Правый латераль сборной Марокко Хакими создал 11 моментов, а у хавбека англичан Райса 10 передач под удар. Но даже менее известные футболисты участвовали в атаках с ударами. Первая причина высокой результативности – многие раскрываются. Смело сыграл хавбек Кабо-Верде и «Краснодара» Ленини. Забил и сделал два ассиста Салах. Только турки создали очень много шансов, но не забили голов.

Мяч и рекламные паузы

Тренер Уругвая Бьелса прав: разделение футбольного матча на четверти заставило многих тренеров переосмыслить подход. Если раньше тактика была сильнее привязана к дебюту длительностью 15 минут, то теперь ведущая команда выкладывается 22 минуты, а после этого ход соперника, который смелее стартует после рекламной паузы. В 7 из 10 случаев после водопоя происходит возвращение в игру команды, владевшей мячом реже. Для серьезного анализа надо сравнивать с тем, как было раньше, но на коротком отрезке паузы точно ошарашили фаворитов.

Вторая важная причина, почему зрители увидели много голов и ударов по воротам, в том числе дальних – официальный мяч турнира «Трионда». Инженеры известной компании перестарались. «Трионда» спаяна всего из 4 частей, в отличие от традиционных современных мячей, где может быть от 6 до 20 лоскутков. Также пришлось искать место для немаленького чипа, который помогает определить касание к мячу и ускоряет полуавтоматическое фиксирование офсайдов. Чип закрепили на внутренней стороне мяча, пришлось сделать составные части разного размера.

Мяч получился слишком контролируемым для бьющего. Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт отметил, что «Трионда» легче прошивает вратарям руки, ведь те привыкли к подкрутке без настолько прямой траектории. Проще говоря, раньше после дальнего удара был шанс, что голкипер выставит руку и мяч отклонится в сторону перчатки под действием центробежной силы. Сейчас после ударов мяч летит прямо и сильно. Инженеры знали, что их продукт поможет форвардам на старте турнира, но сильные вратари со временем подстроятся под необычную траекторию.

Смелая тактика команд

В матчах между сильными соперниками тренеры выбирают агрессивный футбол, высокий прессинг и не опускают линию обороны. Хорошим примером является поединок Англии и Хорватии, хотя матч Норвегии против Сенегала тоже был открытым. Команды Хакими и Холанда могли сыграть иначе, но тренеры не переключали схемы. А кто пытался закрыться, то нередко делал это неудачно. Или линия обороны из пяти человек располагалась слишком узко, оголяя фланги, или из-за большого числа атак у защитников начиналась паника с ошибками.

Лишь дважды за последние 16 чемпионатов мира форварды так быстро разбирались с защитниками после прострелов в голевых атаках. Пяти секунд хватает в трети случаев, что напоминает события ЧМ -2002, когда Роналдо и Клозе были в блестящей форме. Или действия на ЧМ -1974, когда сборная Нидерландов привезла в ФРГ тотальный футбол, и по ходу турнира сильные тренеры позаимствовали идеи Михелса и Кройфа. Сейчас наследуют «Астон Виллу» Эмери, а кому позволяет состав – копируют ПСЖ Энрике, то есть остро атакующую команду.

Тренерам нравится открытый футбол. На ЧМ -2026 даже была увлекательная нулевая ничья – сражения Кабо-Верде и Испании. Даже Парагвай и Гана, хотя чаще всех остаются без мяча на ЧМ , не выбрали трусливую тактику. Мало что получилось лишь у команд из Чехии, Туниса и Катара, но это исключения. Причем даже у этих сборных есть голы. Без забитых мячей пока только Турция, Эквадор и Панама, но им играть в последнем туре, где надо реабилитироваться за промахи, даже если не получится выйти в плей-офф. Тренеры не боятся давать свободу.

Персональные ошибки

Скорее всего, по числу персональных ляпов, которые приведут к голам и ударам, ЧМ -2026 окажется лидером за всю историю. Есть подробная статистика с ЧМ -1966, но уже на старте нового турнира побит рекорд по количеству голов после явных ошибок. Голкиперы на ЧМ -2026 добавляют себе подписчиков, когда играют удачно, но у вратарей нет шансов, если защитники дарят мяч форвардам перед воротами. Есть разные методики оценки больших ляпов, статистика немножко отличается, но количество голов по вине защитников и вратарей подбирается к 30 штукам, и это очень много.

Также много автоголов. С учетом нового формата – больше матчей, легко побьют рекорд ЧМ -2018, когда паника и неудачные рикошеты привели к 12 мячам в свои ворота. Ещё до чемпионата мира поднимали тему слабой игры защитников. На высоком клубном уровне тоже было видно, что форварды доминируют, а сильным командам, если они хотят играть в защите надежнее, нужно превращаться в «Арсенал» Артеты, то есть строить всю систему вокруг обороны и частично жертвовать атакой. Но так поступают единицы. На ЧМ -2026 ни одна элитная сборная не вывозит на поле «автобус».