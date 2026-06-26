Счастье андердогов. Перевернули Германию, вышли в плей-офф

сегодня, 12:06

Никто не ожидал увидеть Эквадор в следующей стадии.

Важный момент для Сане

Вингера по делу критиковали последние годы – он деградировал как футболист. Лерой в «Баварии» стал получать гораздо меньше игрового времени, мюнхенцы хотели сократить его зарплату – ну не играл футболист на 20 млн евро в год. Летом 2025-го года у него истекал контракт, Лерой говорил, что хочет остаться в «Баварии», и стороны, как сообщалось близки к соглашению. Но весной за Сане пришли «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Галатасарай» и вингер отправился в Турцию.

И на Чемпионате мира вингер никак себя не проявил. В разгроме Кюрасао поучаствовали семь человек из стартового состава, даже вышедший на 64-й минуте Дениз Ундав записал себе в актив гол и ассистентский дубль. В то же время Сане, проведший на поле все 90 минут, остался без результативных действий. С Кот-д’Ивуаром снова оказался хорош Ундав – джокер, выходящий на замену, забил оба мяча немцев. У Сане – ноль голов, ноль ассистов.

Казалось, Лерой для немцев в финальной трети просто бесполезен. Так хотя бы в заключительной игре группового этапа он исправился. Германия быстро открыла счёт в матче – уже на второй минуте. Быстро заработали аут у чужой штрафной, Павлович отдал на Вирца, тот продлил на Сане, который сместился с фланга в центр – Лерой в касание пробил впритирку со штангой. С другой стороны, тяжело радоваться голу, когда команда в итоге проиграла. К тому же после этого Лерой был не так заметен в финальной трети, а потенциальный пенальти отменили из-за его фола при отборе мяча.

Соперник оказался хорош в критический момент

За этот матч также стоит похвалить Эквадор. Коллектив мог претендовать на выход в плей-офф со второй строчки – ивуарийцам можно было навязать конкуренцию. В очной встрече эквадорцы потерпели поражение, но, что хуже – не смогли обыграть андердога группы Кюрасао. С одним баллом в активе и матчем со сборной Германии на финише претендовать на выход даже с третьего места было невозможно. В критической ситуации подопечные Себастьяна Беккасесе проявили себя отлично.

Команда после пропущенного мяча быстро смогла отыграться – Вите легко сыграл в отборе и отдал на Ангуло, который без опеки спокойно приблизился к штрафной и зарядил дальним ударом. Причём дальше, когда «немецкая машина» продолжила нагнетать, эквадорцы отвечали своими качественными атаками. В середине тайма Вите вырезал шикарную закидушку на пространство Инкапье, латераля успели накрыть, после момента у Хаверца Ангуло и Валенсия убежали в контратаку, уже во втором тайме тот же Валенсия приложился издали. Нельзя сказать, что эквадорцы доминировали, но и в обороне не отсиживались, кусали в контратаках.

Нойер и оборона начудили

Вполне возможно, что в условиях, когда Германия уже решила вопрос выхода в плей-офф, ранний гол сыграл против них же. При том, что позиционное преимущество в матче было за командой Нагельсманна, острее на мяче выглядел как раз Эквадор. После того, как те вернули равенство на табло, у немцев в первом тайме была только одна акцентированная атака – удар Хаверца. В остальных эпизодах эквадорцы успевали прикрывать соперника.

Во втором тайме к этому добавились позиционные ошибки на своей половине поля – того же Валенсию никто не накрывал, когда тот на 62-й минуте плотно пробил из-за штрафной. Позднее Та и Нойер едва не привезли себе второй мяч – центрбек играл по Родригесу, который выбегал один-на-один с вратарём, а Мануэль решил сыграть на выходе. Они в итоге столкнулись – повезло с отскоком. И всё же немцы доигрались – на 77-й минуте Та не навязал борьбу Плате, тот материализовался прямо перед Нойером и чикрнул по мячу, который тот уже собирался забрать.

Нагельсманн был очень раздосадован такой игрой своей команды:

К сожалению, сразу после забитого гола мы начали допускать самоубийственные позиционные ошибки, и нам пришлось нелегко. Мы намеренно сделали много замен, вы могли видеть, что некоторые игроки устали. Никого нельзя винить за то, что в итоге игра шла немного медленнее, и все занимало больше времени. Мы доверяем каждому игроку в команде, и мы должны дать им шанс себя проявить. Они играли на пределе возможностей, а у нас не было реальной структуры в обращении с мячом и реальной отдачи.

Эквадор счастлив

Для Эквадора же это крайне важный момент. Команда была очень близка к выходу из группы на прошлом Чемпионате мира, когда обыграла хозяев турнира на старте, а потом поделила очки с Нидерландами, но в заключительном туре уступила Сенегалу и пропустила соперника на вторую строчку. Эквадорцы не играли в плей-офф с 2006 года – тогда остановились в 1/8 финала, уступив англичанам. Да и сейчас могли бы пролететь мимо, не увеличь FIFA число участников матчей на вылет.

Независимо от того, кто достанется Эквадору в соперники, для национальной команды это момент абсолютного счастья – главный тренер сборной Себастьян Беккасесе отмечал:

Эта победа не для меня, а для людей. Игроки подарили огромную радость всему народу. Мы должны насладиться этим моментом и отпраздновать его.

Немцам же остаётся сделать выводы по игре и надеяться, что эти же ошибки не всплывут в плей-офф.