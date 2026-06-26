Бунт против тренера на ЧМ-2026. Скандал в Уругвае перед матчем с Испанией

сегодня, 16:08

В команде токсичная атмосфера.

«Чудак» утомил футболистов

В испанском языке у слова «el loco» несколько значений. Безумец, псих, чокнутый и сумасшедший – основные, но в Южной Америке и Мексике так называют чудаков. Иногда кличка «Loco» у тех, кого считают крутыми. Тренер уругвайцев Бьелса – легендарная личность, но у него два обличия. Его уважают как футбольного педагога и философа, но даже на родине в Аргентине у Марсело неоднозначная репутация как у практикующего тренера. Сильный теоретик не всегда подходит для работы с людьми. У Бьелсы снова проблемы в сборной Уругвая.

Лидеры коллектива Вальверде, Рочет, Угарте и Бентанкур вызвали Марсело на разговор. Команду утомили методы Бьелсы и физически сложные тренировки, на которых некоторые игроки получили повреждения. Футболисты попросили у Марсело разрешения сыграть в решающем матче против Испании с низким блоком в обороне и на контратаках, представив агрессивный вариант подхода Кабо-Верде. Выслушав лидеров команды, Бьелса собрал всех футболистов на беседу. Аргентинец умеет говорить, тренер пятьдесят минут объяснял новые тактические идеи.

Бьелса знает, что многие футболисты сборной Уругвая его не любят. Они уже пытались отстранить Марсело от работы, когда он выгнал из команды ветерана Луиса Суареса. Также лидеры сборной хотели увидеть в заявке на ЧМ -2026 хавбека Нандеса, но Бьелса был непреклонен. Аргентинец считает, что против Испании надо отзеркалить чужую схему, сыграв в персональном прессинге. Марсело боится, что попытка Уругвая закрыться и сыграть глубоко завершится как у сборной Саудовской Аравии, которой испанцы забили пять мячей, а счет быстро открыл Ямаль.

Игрокам не понравились аргументы Бьелсы. После почти часовой беседы некоторые футболисты демонстративно встали и ушли. Защитник Хименес пытался остановить коллег, но они устали слушать Марсело. На футбольном поле Уругвай не получил команду, которой народ может гордиться, как на ЧМ -2010, когда Форлан с коллегами сыграл в полуфинале. Защитник «Барселоны» Араухо, которому Бьелса не доверяет на турнире – Рональд не выходил на поле, бросил фразу в адрес тренера: «Дай нам Бог пережить всё это, но никто больше не выдерживает».

Бьелса признает токсичность

У Марсело есть отклонения от усредненной нормы. Бьелса знает о своих психических особенностях. Его жена Лаура Бракаленти – архитектор, профессор университета из Росарио и дочь Инес точно отправляли Марсело к психологам. В жизни аргентинца были десятки конфликтов, не говоря о легендарном случае, когда после разгрома его команды в Кубке Либертадорес фанаты пришли к тренеру домой, чтобы разобраться. Бьелса вышел к злой толпе с гранатой и угрожал её подорвать. Даже если эта история – красивая выдумка, есть исповедь самого тренера:

Я – токсичный. Связавшись со мной, вы станете хуже. Вы меня понимаете? Есть токсичные личности, которые видят только ошибки и хотят их исправить. Они только требуют и никогда ничем не довольны. Они говорят только о любимой работе. Когда идут на ужин с кем-то, то берут в руки газету, чтобы ни с кем за столом не общаться. Они не хотят говорить на темы, которые отвлекут от мыслей о работе. Но не думайте, что я наслаждаюсь в эти моменты. Это – моя карма.

Грустная история. Бьелса считает, что его поведение – результат страха поражений. Марсело называет себя застенчивым, но одержимым. Он – человек-робот, его пугает беспорядок, ему тяжело быть дружелюбным и свободным. Габриэль Батистута рассказывал, что случайно встретил Бьелсу в отеле, они сухо пожали друг другу руки. Форвард пошел по своим делам, но потом одернулся. Речь о тренере, который очень хорошо объяснил ему футбол. Батистута вернулся и тепло обнял Марсело, хотя Габриэль прекрасно знал, что после этого они не пойдут пить вино и беседовать.

Бьелса пробовал поменяться. Однажды он рассказал футболистам анекдот, но сбился. Игроки смеялись из-за неудачи тренера, которого называют «Дедушкой», намекая на ворчливость. У Бьелсы есть романтическая сторона: он полюбил песню «A los Cuadros Chicos» о фанатах клуба низшей лиги от уругвайского певца Канарио Луны. Марсело включал эту запись игрокам перед матчами и вспоминал, как в детстве играл помидором вместо мяча. Большой футбол живится любительской игрой, но пока Бьелса не достучался до команды ни как диктатор, ни как робот-романтик.

Уругвай может играть лучше

Ничьи против Саудовской Аравии и Кабо-Верде словно поражения для столь серьезного состава. В Уругвае жестко критикуют Бьелсу, но одновременно признают, что тренер раскрыл нескольких футболистов. Также очевидно, что Марсело не подлый предатель. Он взял на чемпионат мира футболистов, которым доверяет, невзирая на недавние травмы. Стратегически это, наверное, ошибка, но Уругвай пока не вылетел из турнира. В последнем туре можно обыграть фаворита. Эквадор победил сборную Германии, а уругвайцам надо забрать очки у сборной Испании.

Обвиняя Бьелсу, уругвайцы забывают две важные детали. Первая — Марсело скоро 71 год, и о его особенностях знали еще в день назначения. Вторая — футболисты тоже виноваты. Уругвай должен обыгрывать сборные Саудовской Аравии и Кабо-Верде даже без тренера, который сидит на холодильнике. Уругвайцы неплохо готовы физически, по пробегу они наравне с Нидерландами и Ганой. Футболисты не ходят по полю, как у Испании и Аргентины, у Бьелсы другой стиль, как и у его команды. Уругвай сыграл два матча первым номером, а коллективу удобнее другой футбол.

За полем уругвайцы привыкли за 15 лет к стилю Табареса. Оскар мог наорать на Суареса и Кавани, но у него нет прозвища «Чокнутый». Табарес ушел по состоянию здоровья. Затем вышла на пик мода на аргентинских тренеров в сборных в Южной Америке. Уругвай забрал самого необычного наставника, но Бьелса в конфликте с командой. Посмотрим, что у них получится против испанцев, которые нащупали путь к чужим воротам. Для Уругвая плохо, что соперник не гарантировал себе первое место в группе, а второй в их квартете сыграет против Аргентины.

Впрочем, второе место ещё нужно занять. Если в матче Кабо-Верде и Саудовской Аравии будет победитель, то группа Уругвая окажется одной из самых запутанных. Бунтари Бьелсы не создали много явных моментов в предыдущих матчах, а по воротам ветерана Муслеры нанесли много ударов. Выручил универсал Араухо – Макси пошел в атаку, дважды забил и сделал один ассист. А футболисты с именем – Угарте, Бентанкур, Нуньес и Вальверде, не помогли Бьелсе. После двух ничьих ситуация сложная. Они могут вылететь с третьего места, если проиграют Испании.