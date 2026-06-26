Золотой список. Футболисты, за которых заплатили 100 млн фунтов стерлингов

сегодня, 21:03

Скоро к ним присоединится Эллиот Андерсон.

Полузащитник «Ноттингем Форест» станет 13-м игроком в истории футбола, за которого заплатят минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. Но большие деньги не всегда гарантируют успех.

Эден Азар – 100 млн фунтов стерлингов – из «Челси» в «Реал»

На «Стэмфорд Бридж» Азар был в идеальной обстановке: «Челси» всячески поддерживал его талант, а болельщики обожали непредсказуемый стиль игры футболиста. В мадридском «Реале» мало что получилось, пребывание Азара в Испании можно назвать провалом.

Жоау Феликс – 113 миллионов фунтов – из «Бенфики» в «Атлетико»

«Атлетико», как правило, тратит меньше «Барселоны» и «Реала», но летом 2019 года они выложили огромные деньги за португальца. И сильно обожглись. После ухода Гризманна на «Камп Ноу» клуб потратил 113 миллионов фунтов стерлингов на приобретение 19-летнего Феликса, ​​но тот не смог соответствовать уровню предыдущих нападающих «Атлетико». В 131 матче за клуб он забил всего 34 гола, после чего сумел каким-то образом поиграть за «Челси» и «Барселону». Сейчас ему 26 лет, он выступает в Саудовской Аравии. Но зато денег заработал.

Филиппе Коутиньо – 105 млн фунтов стерлингов – из «Ливерпуля» в «Барселону»

Во время своего пребывания на «Энфилде» Филиппе Коутиньо был одним из лучших атакующих полузащитников в мире, поэтому неудивительно, что им заинтересовался такой клуб, как «Барселона». Не сумев заполучить его летом 17-го, каталонский клуб в январе 2018 года заключил сделку с «Ливерпулем» за огромную сумму в 105 миллионов фунтов стерлингов, но все началось не очень удачно. Во время медицинского осмотра у него диагностировали травму бедра, из-за чего бразилец выбыл из строя на три недели. В свой первый сезон Фелиппе забил всего 7 голов в 18 матчах чемпионата. В следующем году этот показатель снизился до 5 голов в 34 матчах, и «Барселона» решила отдать бразильца в аренду в «Баварию» в 2019 году. Любопытно, что Коутиньо умудрился выбить каталонцев из Лиги чемпионов, а затем выиграть с мюнхенцами этот турнир. Он ненадолго вернулся в «Барселону» под руководством нового тренера Рональда Кумана, в январе 2022-го перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды, а летом того же года стал постоянным игроком бирмингемского клуба за 17 миллионов фунтов стерлингов, что на 88 млн меньше, чем «Барселона» заплатила изначально за Коутиньо.

Антуан Гризманн – 107 млн ​​фунтов стерлингов – из «Атлетико» в «Барселону»

Когда Гризманн пришел в «Барселону», на пути к его успеху стояло одно препятствие – Месси. Антуан любит играть примерно на той же позиции, что и великий Лео. Время, проведенное Гризманном в «Барселоне», не было полным провалом, но в 2021 году он вернулся в «Атлетико». Любопытно что Антуан так и не смог выиграть Ла Лигу в своей карьере.

Флориан Вирц – 100 млн фунтов стерлингов – из «Байера» в «Ливерпуль»

Сложно оценить карьеру Вирца в «Ливерпуле» на данный момент, поскольку он еще не сказал последнего слова. Казалось, игра Вирца ухудшалась по ходу сезона, за исключением непродолжительного периода в середине зимы, и пока неясно, подходит ли этот атакующий полузащитник для АПЛ .

Александер Исак – 125 млн фунтов стерлингов – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»

Три гола в лиге, даже с учетом травмы, — это очень слабый результат. Сложно представить, что он отработает такие деньги.

Джек Грилиш – 100 млн фунтов стерлингов – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

До перехода в «Этихад» он был одним из самых креативных игроков лиги, но той свободы, которую ему предоставляли в «Астон Вилле», в «Манчестер Сити» не давали. Пеп Гвардиола предъявлял к Грилишу все более высокие требования, ему было трудно показывать свою лучшую игру. Он сыграл важную роль в завоевании «Сити» требла, но не всегда удавалось играть все 90 минут.

Энцо Фернандес – 107 млн ​​фунтов стерлингов – из «Бенфики» в «Челси»

На данный момент Энцо не оправдал свою высокую стоимость, но и полным провалом его пребывание в Лондоне назвать нельзя. Но Фернандес еще продолжает играть за клуб, поэтому по нему тоже рано делать выводы, хотя на это есть весомый повод.

Неймар – 200 млн фунтов стерлингов – из «Барселоны» в ПСЖ

Парижане воспользовались пунктом в контракте Неймара с «Барселоной». Это было начало конца карьеры бразильца. Желая выйти из тени Месси, Неймар согласился на переезд в столицу Франции, и эта сделка навсегда изменила футбол. Да, на бумаге пять чемпионских титулов и 118 голов в 173 матчах выглядят неплохо, но Неймара пригласили в Париж с одной целью – выиграть Лигу чемпионов. Любой другой бы только мечтал о такой карьере, но Неймар все же не полностью раскрыл свой потенциал. Хотя с такими травмами попробуй его раскрой…

Мойсес Кайседо – 100 млн фунтов стерлингов – из «Брайтона» в «Челси»

Кайседо постепенно превратился в одного из важнейших игроков «Челси». Его универсальность стала большим преимуществом для команды, эквадорец даже выступал на позиции правого защитника. В свои 23 года Кайседо, похоже, будет только совершенствоваться.

Килиан Мбаппе – 165,7 млн фунтов стерлингов ​​– из «Монако» в ПСЖ

Для ПСЖ было просто немыслимо, чтобы главная звезда Франции играла где-либо еще. Парижский клуб выложил 165,7 млн ​​фунтов стерлингов за подростка, который позже в клубе превратился в одного из лучших игроков мира. Он забил 256 голов в 308 матчах, выиграл кучу чемпионских титулов, но, как и Неймару, Лига чемпионов ему так и не покорилась.

Деклан Райс – 105 млн фунтов стерлингов – из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Райс стал одним из лучших полузащитников мира с момента переезда на «Эмирейтс». Он выиграл чемпионский титул в 2026 году, никто не забудет его два штрафных удара в матче против «Реала». А параллельно «Вест Хэм» оказался в Чемпионшипе. Пока что это удачная сделка, а дальше будет видно.