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Футбольная сказка.

Единственная сборная без поражений на ЧМ

Другие дебютанты чемпионатов мира проигрывали, а у Кабо-Верде — две нулевые ничьи против Испании и Саудовской Аравии, а также результативная ничья с Уругваем — 2:2. Сейчас Кабо-Верде остается единственной сборной в истории чемпионатов мира, которая ни разу не проигрывала на турнире. Фавориты мундиаля в прошлом, разумеется, уступали. По населению Кабо-Верде примерно равны Химкам и Тамбову. Это третья самая маленькая нация, представленная на чемпионатах мира. Островное государство Кабо-Верде живет за счет туризма. Успех на мундиале привлечет внимание европейцев и богатых африканцев, которые ищут песчаные пляжи и тихий курорт.

Сборная Кабо-Верде нанесла крошечную страну на карту популярности. После ничьей против Саудовской Аравии футболисты из Африки смотрели последние секунды игры Испании и Уругвая. Гол Баэны оказался единственным и победным для европейцев. Футболисты сборной Уругвая рассорились с тренером Бьелсой накануне матча. По ходу игры судья заставил форварда сборной Испании Ойарсабаля покинуть поле, хотя врачи не выходили помогать. Микель очень злился, но его уход на минуту помог Испании победить. Защитники сборной Уругвая потеряли ориентир, за которым следовали.

Испанцы перестроились, Баэна оказался на позиции нападающего. После прострела Льоренте с правого фланга хавбек нанес удар. Мяч летел прямо в руки голкипера, но легендарный Муслера, который попал в заявку на свой пятый чемпионат мира, совершил ошибку. В перерыве Бьелса заменил Фернандо. Это первая с 1994 года замена здорового голкипера в перерыве на мундиалях. В прошлый раз психовал болгарский тренер. Его команда в матче за третье место пропустила четыре гола до перерыва от Швеции. Болгары вышли на игру с похмелья, но тренер обвинил вратаря, как Бьелса – Муслеру.

Забавно, что в игре Болгарии и Швеции на ЧМ -94 один из голов забил Хенрик Ларссон, чей отец из Кабо-Верде. А уругвайцы без снайпера Луиса Суареса провалились на ЧМ -2026 и покинули турнир. Проблемы большой футбольной нации из маленькой страны на 3.4 млн человек не связаны только с неуверенностью Муслеры. Виноваты многие футболисты и тренер. Виноват Вальверде из «Реала», он не стал мудрым лидером. Его Бьелса заменил во втором тайме. Федерико был недоволен, закрыл рот футболкой и жаловался ассистентам тренера. Испания одержала победу в скучном матче, катая мяч.

В решающей игре уругвайцев ударов было меньше, чем в поединке Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Испанцы не спешили и выполнили задачу. Чемпионы Европы вышли из группы с первой строчки, то есть не сыграют против чемпионов мира из Аргентины в первом раунде плей-офф. В отличие от Кабо-Верде. Они не приехали на турнир в плохом состоянии, как Тунис. Они не совершили тактические ошибки, как Кюрасао против Германии. Кабо-Верде не пришлось побеждать Уругвай для выхода из группы, но в том матче Ленини из «Краснодара» открыл счет, а Варела из «Маккаби Тель-Авив» вырвал ничью.

Скромные футболисты стали авторами сказки

Многочисленные бывшие клубы 40-летнего голкипера Возиньи синхронно вспомнили, что он за них играл. Но в попытках привлечь к себе внимание через игрока с миллионами подписчиков есть лицемерная сторона. Например, в словацком клубе «Тренчин», где Возинья выступал всего несколько лет тому назад, радуются его успехам на ЧМ -2026. Словаки забыли, как относились к возрастному голкиперу, не предложив новый контракт. С выплатами премиальных тоже были проблемы. Но Возинья, который начал карьеру как профессионал в Кабо-Верде в 25 лет, привык к подобному отношению и вызовам.

Жозимар родился на острове у берегов Африки, а вот парочка его коллег по сборной родом из Европы. Успех Кабо-Верде также важен тем, что теперь таланты из Португалии и Франции вспомнят о корнях и согласятся сыграть за сборную Кабо-Верде. Стратегически выход в плей-офф помогает маленькой футбольной сборной с большими сердцами игроков и тренеров. Хотя не всем футболистам с корнями из Кабо-Верде плохо живется в Европе. Например, защитник Роберту «Пико» Лопеш обожает родную Ирландию, где родился, вырос и живет 34 года, играя за «Шемрок Роверс». Ирландцы умеют держаться вместе.

После того, как Ирландия не вышла на ЧМ -2026, один из легендарных ирландских баров Нью-Йорка нашел Лопеша. Ирландцы из США болеют за Кабо-Верде и своего парня в их составе. Даже включили в меню любимые напитки жителей островов у берегов Африки. Футбол стирает расстояния. Лопеш играл за юношескую сборную Ирландии и выступал в еврокубках. Он подрабатывал в банке Дублина, продавая ипотечные кредиты, когда получил письмо на португальском языке. Хотя его папа из Кабо-Верде, дома говорят на английском языке. Лопеш подумал, что это спам, а оказалось, его зовут в первую сборную.

Тренеры прислали письмо на английском языке, Лопеш согласился и теперь встретит атаки с участием лучшего снайпера в истории чемпионатов мира Месси. История Ленини, которого на ЧМ -2026 зовут по фамилии Пиной, тоже заслуживает внимания. Уроженец Кабо-Верде в 2022 году представлял команду «Шавеш», где готовился к ЧМ -2026 Возинья. Скауты «Краснодара» нашли Пину, пригласили в РПЛ , и хавбек был основным в историческом чемпионском сезоне. После ЧМ -2026 и гола Уругваю на Ленини обратят внимание португальские клубы. Возинья тоже готовится к трансферу с повышением зарплаты.