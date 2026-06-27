Дембеле – аномальный футболист. Выиграл «Золотой мяч» после серии провалов

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Автор хет-трика на ЧМ .

Чемпион мира повторил подвиг Месси

Лионель забил три мяча в ворота Зидана в матче против Алжира. Это первый хет-трик ветерана на мундиалях за карьеру, хотя Лионель сыграл на шести турнирах. Дембеле выиграл чемпионат мира быстрее, чем Месси, ведь он был в заявке Дешама на ЧМ -2018. На своем третьем турнире Усман впервые забил три мяча в матче против Норвегии, сыграв на правом фланге. Многие критикуют тренера Сольбаккена за выбор резервного состава на игру с Францией. Норвежец руководствуется логикой. Он видит, что массивные и высокие футболисты его основы устали на жаре. Без отдыха Холанду и компании было бы сложнее в плей-офф, независимо от имен соперников.

Также забывают, насколько хороша сборная Франции. Норвегия могла выставить основу, рисковав потерять лидеров из-за травм, показать свой лучший футбол и проиграть 1:2 вместо разгрома. Критиков также легко понять – зрители заплатили огромные деньги за билеты на игру Мбаппе и Холанда. Схватки не было, зато фанаты получили другое представление. Дембеле забил трижды к 32 минуте. Таких быстрых хет-триков не было с ЧМ -1954, когда будущий бронзовый призер турнира Эрих Пробст управился за 24 стартовые минуты. Австриец трижды огорчил голкипера из Чехословакии, а вот хет-трик Дембеле быстрее подвигов Линекера и Герда Мюллера.

Если бы несколько лет тому назад какой-то эксперт заявил, что Дембеле – вечно травмированный игрок «Барселоны» и трансферный провал Лапорты, дважды выиграет Лигу чемпионов, получит «Золотой мяч» и сделает один из самых быстрых хет-триков в истории чемпионатов мира в ворота приличной европейской сборной, то такого прогнозиста засмеяли бы. И правильно сделали, ведь успех Дембеле – одна из главных футбольных аномалий века. В истории футбола тяжело найти обладателя «Золотого мяча», который за несколько лет до этого играл так нестабильно, как Усман на худшем отрезке в «Барселоне». Скорее всего, путь Дембеле уникален, он преобразился.

Луис Энрике и жена воспитали Дембеле

Один из голов в ворота Норвегии Дембеле отпраздновал жестом, который фанаты видели после голов Кварацхелии. Многие думают, что Хвича показывает букву «К», приставив растопыренные пальцы к кисти другой руки, но на самом деле грузин знает празднование из баскетбола. Расселл из «Лейкерс» забил важный трехочковый в 2016 году, приставил пальцы к другой руке и сказал: «В моих венах – лёд». Этой фразе его научил отец, который объяснял баскетболисту, насколько важно сохранять хладнокровие в решающий момент. Дембеле нравится идея. Усман всегда был спокоен, но редко хладнокровно использовал моменты на поле.

Воспитанник «Ренна» попал в «Боруссию», в Дортмунде его ждали первые успехи – многие молодые футболисты раскрывались в атакующей Бундеслиге, не только Холанд. Но дальше всех их забирают богатые клубы. Дембеле позвали в состав «Барселоны». Крайний нападающий устроил бойкот, пока немцы договаривались о сумме крупного трансфера. Молодой Усман опаздывал на тренировки и не всегда слушал наставников. В «Барселоне» с ним тоже были проблемы, француз не стал лидером коллектива. Чтобы понять, насколько Дембеле был нестабильным футболистом, достаточно напомнить его голевую статистику в сборной Франции.

У обладателя «Золотого мяча», который в последние годы играет ложного форварда за мощный ПСЖ , где легче научиться поражать чужие ворота, всего 11 голов за сборную Франции. Футболисту 29 лет, он сыграл 62 поединка. Шесть из одиннадцати голов Усман забил после Евро-2024. После перехода в ПСЖ у Энрике были проблемы с новичком. Дембеле отстраняли от команды. Возвращению Усмана способствовала его марокканская жена Рима. Религиозная мусульманка не показывает лицо, но никто не скрывает, что она – глава семьи. Рима заставила Усмана взяться за ум. Дембеле показал на ЧМ фокус, которого зрители со времен голов Саленко.

Амбидекстр зависим от формы напарников

В «Барселоне», которая переживала кризис идентичности после ухода легенд, Дембеле не засиял. Амбидекстр Усман отличается умением сильно играть двумя ногами – редкость в футболе, где у легенд обычно есть ведущая нога. Но многие концентрируются на козырях Дембеле, забывая, какие команды он представляет в последние годы. Пока Усман был в «Барселоне», переживая неудачи, он не забивал за сборную Франции на ЧМ -2022. Кстати, на победном чемпионате мира Усман тоже не отличался голами и потерял место в основе в плей-офф, где зажглась звезда Мбаппе. Теперь они вместе со спокойным Олисе представляют атаку Франции.

Дембеле впервые в жизни по-настоящему важен команде Дешама. Дидье пропустил игру против Норвегии из-за смерти матери, футболисты не могли проиграть в особенный грустный момент. Усман стал героем, но должен благодарить напарников. В ПСЖ ему создали идеальные условия для развития. Дембеле склонен к травмам, в отличие от самых результативных обладателей «Золотых мячей» в новом веке. Усман пропускал важные матчи сборной Франции и ПСЖ , но Энрике создал команду-звезду, где все готовы выйти на замену, даже Кварацхелия. Дембеле сохранил силы на плей-офф Лиги чемпионов, пропустив многие туры Лиги 1.

На чемпионате мира Усман свежее, чем Мбаппе. У Килиана манера бега спринтеров – наклоняет корпус вперед, делает широкие шаги. Форвард «Реала» тратит много сил, а Дембеле тоже подвижен, но хитрее. Усман стал опытнее, может сыграть на разных позициях. Игрок должен поблагодарить Энрике и Дешама за терпение. В Дембеле верили, даже когда игрок был в плохой форме и не вел себя как профессионал. Талант выручил Усмана, и теперь он в уникальной компании. У четырех действующих обладателей «Золотого мяча» были хет-трики на ЧМ . Дембеле присоединился к Эйсебио, Румменигге и Роналду, легендам разных футбольных эпох.