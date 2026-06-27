Дембеле – аномальный футболист. Выиграл «Золотой мяч» после серии провалов

Автор хет-трика на ЧМ.
Чемпион мира повторил подвиг Месси
Лионель забил три мяча в ворота Зидана в матче против Алжира. Это первый хет-трик ветерана на мундиалях за карьеру, хотя Лионель сыграл на шести турнирах. Дембеле выиграл чемпионат мира быстрее, чем Месси, ведь он был в заявке Дешама на ЧМ-2018. На своем третьем турнире Усман впервые забил три мяча в матче против Норвегии, сыграв на правом фланге. Многие критикуют тренера Сольбаккена за выбор резервного состава на игру с Францией. Норвежец руководствуется логикой. Он видит, что массивные и высокие футболисты его основы устали на жаре. Без отдыха Холанду и компании было бы сложнее в плей-офф, независимо от имен соперников.
Также забывают, насколько хороша сборная Франции. Норвегия могла выставить основу, рисковав потерять лидеров из-за травм, показать свой лучший футбол и проиграть 1:2 вместо разгрома. Критиков также легко понять – зрители заплатили огромные деньги за билеты на игру Мбаппе и Холанда. Схватки не было, зато фанаты получили другое представление. Дембеле забил трижды к 32 минуте. Таких быстрых хет-триков не было с ЧМ-1954, когда будущий бронзовый призер турнира Эрих Пробст управился за 24 стартовые минуты. Австриец трижды огорчил голкипера из Чехословакии, а вот хет-трик Дембеле быстрее подвигов Линекера и Герда Мюллера.
Если бы несколько лет тому назад какой-то эксперт заявил, что Дембеле – вечно травмированный игрок «Барселоны» и трансферный провал Лапорты, дважды выиграет Лигу чемпионов, получит «Золотой мяч» и сделает один из самых быстрых хет-триков в истории чемпионатов мира в ворота приличной европейской сборной, то такого прогнозиста засмеяли бы. И правильно сделали, ведь успех Дембеле – одна из главных футбольных аномалий века. В истории футбола тяжело найти обладателя «Золотого мяча», который за несколько лет до этого играл так нестабильно, как Усман на худшем отрезке в «Барселоне». Скорее всего, путь Дембеле уникален, он преобразился.
Луис Энрике и жена воспитали Дембеле
Один из голов в ворота Норвегии Дембеле отпраздновал жестом, который фанаты видели после голов Кварацхелии. Многие думают, что Хвича показывает букву «К», приставив растопыренные пальцы к кисти другой руки, но на самом деле грузин знает празднование из баскетбола. Расселл из «Лейкерс» забил важный трехочковый в 2016 году, приставил пальцы к другой руке и сказал: «В моих венах – лёд». Этой фразе его научил отец, который объяснял баскетболисту, насколько важно сохранять хладнокровие в решающий момент. Дембеле нравится идея. Усман всегда был спокоен, но редко хладнокровно использовал моменты на поле.
Воспитанник «Ренна» попал в «Боруссию», в Дортмунде его ждали первые успехи – многие молодые футболисты раскрывались в атакующей Бундеслиге, не только Холанд. Но дальше всех их забирают богатые клубы. Дембеле позвали в состав «Барселоны». Крайний нападающий устроил бойкот, пока немцы договаривались о сумме крупного трансфера. Молодой Усман опаздывал на тренировки и не всегда слушал наставников. В «Барселоне» с ним тоже были проблемы, француз не стал лидером коллектива. Чтобы понять, насколько Дембеле был нестабильным футболистом, достаточно напомнить его голевую статистику в сборной Франции.
У обладателя «Золотого мяча», который в последние годы играет ложного форварда за мощный ПСЖ, где легче научиться поражать чужие ворота, всего 11 голов за сборную Франции. Футболисту 29 лет, он сыграл 62 поединка. Шесть из одиннадцати голов Усман забил после Евро-2024. После перехода в ПСЖ у Энрике были проблемы с новичком. Дембеле отстраняли от команды. Возвращению Усмана способствовала его марокканская жена Рима. Религиозная мусульманка не показывает лицо, но никто не скрывает, что она – глава семьи. Рима заставила Усмана взяться за ум. Дембеле показал на ЧМ фокус, которого зрители со времен голов Саленко.
Амбидекстр зависим от формы напарников
В «Барселоне», которая переживала кризис идентичности после ухода легенд, Дембеле не засиял. Амбидекстр Усман отличается умением сильно играть двумя ногами – редкость в футболе, где у легенд обычно есть ведущая нога. Но многие концентрируются на козырях Дембеле, забывая, какие команды он представляет в последние годы. Пока Усман был в «Барселоне», переживая неудачи, он не забивал за сборную Франции на ЧМ-2022. Кстати, на победном чемпионате мира Усман тоже не отличался голами и потерял место в основе в плей-офф, где зажглась звезда Мбаппе. Теперь они вместе со спокойным Олисе представляют атаку Франции.
Дембеле впервые в жизни по-настоящему важен команде Дешама. Дидье пропустил игру против Норвегии из-за смерти матери, футболисты не могли проиграть в особенный грустный момент. Усман стал героем, но должен благодарить напарников. В ПСЖ ему создали идеальные условия для развития. Дембеле склонен к травмам, в отличие от самых результативных обладателей «Золотых мячей» в новом веке. Усман пропускал важные матчи сборной Франции и ПСЖ, но Энрике создал команду-звезду, где все готовы выйти на замену, даже Кварацхелия. Дембеле сохранил силы на плей-офф Лиги чемпионов, пропустив многие туры Лиги 1.
На чемпионате мира Усман свежее, чем Мбаппе. У Килиана манера бега спринтеров – наклоняет корпус вперед, делает широкие шаги. Форвард «Реала» тратит много сил, а Дембеле тоже подвижен, но хитрее. Усман стал опытнее, может сыграть на разных позициях. Игрок должен поблагодарить Энрике и Дешама за терпение. В Дембеле верили, даже когда игрок был в плохой форме и не вел себя как профессионал. Талант выручил Усмана, и теперь он в уникальной компании. У четырех действующих обладателей «Золотого мяча» были хет-трики на ЧМ. Дембеле присоединился к Эйсебио, Румменигге и Роналду, легендам разных футбольных эпох.
Ямаль, Мбаппе, Райс и Кейн не выбрали лучшего на ЧМ-2026 между собой, у Дембеле остался шанс на второй подряд «Золотой мяч» с учетом победы в Лиге чемпионов. Впрочем, если Францию ждёт успех, то Мбаппе тоже вспомнят, ведь Килиан – лучший снайпер в истории сборной, в отличие от Дембеле. Оба в атаке, они одним подвигом в плей-офф могут сместить фокус внимания на себя. Франция встретит Швецию, а дальше может сыграть против победителя пары с участием Германии. Норвежцы после разгрома от Дембеле сразятся с ивуарийцами. В случае победы Холанда ждет триумфатор матча Бразилии и Японии. Впереди лучшие десерты ЧМ.