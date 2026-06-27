Роналду может сыграть против Месси на ЧМ-2026. Но есть одно условие

сегодня, 18:20

Нужна победа над Колумбией.

Лидеры группы «К» не ищут легких путей

Португальцы начинают серию матчей против тяжелых оппонентов. Тренеры Мартинес и Лоренсо понятия не имеют, какой путь в плей-офф лучше, с первого места или со второго? Победитель квартета с участием Португалии и Колумбии может сыграть против непростого соперника. Пока это сборная Хорватии, но расклад может поменяться. Зато дальше на данный момент лидера ждёт лучшая команда в паре Швейцарии и Ирана. Путь чуть проще, чем у второй сборной в квартете с Роналду. Нужно сразу играть против Ганы, которая работает строго и жестко. После этого легко нарваться на Испанию, если де ла Фуэнте обыграет Австрию или другого первого соперника в плей-офф.



Тяжело сказать, какой из путей легче. В случае неудачи против Колумбии португальцы останутся вторыми в группе. Они могут быстро нарваться на Испанию, с которой играли много раз. Были победы, как в финале Лиги наций, когда Роналду выиграл трофей со сборной в серии пенальти. Но также были неудачные поединки. Также важно, что португальцы не эксперты по победам на чемпионатах мира. Зато если они обойдут Колумбию в таблице, то зрители вправе ждать четвертьфинал между Португалией и Аргентиной. Для этого Месси нужно обыграть Кабо-Верде и справиться с победителем уже сформированной пары Австралии и Египта. Соперники хорошие, но не элитные.



Португальцам будет сложнее в любом случае. У второй команды их квартета, если она настроиться и пройдет мощную Испанию, будет терпимый следующий соперник. Хотя сборная Бельгии победила в группе, где ей позволили нанести много ударов по чужим воротам, свой пик «красные дьяволы» прошли. Но они – самые звездные в квартете возможных оппонентов португальцев в сетке, сформированной здесь и сейчас. Там также есть Южная Корея, а в параллельном матче сыграют американцы и боснийцы. Если Роналду хочет в финал чемпионата мира, то Португалия должна справляться со сборными уровня Ганы, США и Бельгии. Впрочем, не забываем об угрозе от Испании.

Колумбия подтвердила свою репутацию

На ЧМ -2026 уже провалились некоторые «темные лошадки». Сборная Турции пришла в себя в последнем туре, обыграв американцев, но до этого вылетела из турнира. Мексика и Эквадор могут сыграть между собой в плей-офф, и они в списке «темных лошадок», которые пока не разочаровали. Но эти команды не лучше сборных Колумбии, Марокко и Сенегала, которые по составу и мастерству претендуют на проход как можно дальше в плей-офф. Колумбийцы сейчас на седьмой строчке на ЧМ -2026 по ударам по чужим воротам, они опережают даже грозную сборную Франции, которой все соперники с Норвегией включительно позволили размашисто и часто атаковать.



В отличие от Аргентины и Уругвая, колумбийцы не играют в контактном стиле. Команда аргентинского тренера Лоренсо на последней строчке из 48 сборных по количеству успешных отборов мяча. При этом против Узбекистана команда Колумбии забила гол как раз после прессинга на фланге. Южноамериканцы сыграли первым номером против Узбекистана и ДР Конго, в этом их сходство с португальцами. А вот по вере в обводки команды отличаются. Аргентинский тренер сборной Колумбии хочет видеть комбинационный футбол, но без риска и лишних ошибок. Соперник у португальцев серьезный, южноамериканцы дисциплинированные и маневренные.



На обеих флангах у Колумбии есть прекрасные исполнители. Два гола забил правый защитник «Кристал Пэлас» Муньос. Он давно играет в Европе, как и левый вингер Луис Диас. Сын самого эмоционального фаната из Колумбии забил гол и сделал ассист. Папа футболиста «Баварии» стал знаменитым после похищения на родине и освобождения. Старший Луис настолько активный на трибунах, что даже начал раздражать публику на родине. Но папа игрока болеет от души, как и миллионы колумбийцев. Они слишком долго ждут успеха родной команды на чемпионате мира. В поединке против Португалии надо показать фирменный футбол Лоренсо, сыграв строго и смело.

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