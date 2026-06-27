Дембеле догнал Саленко. Футболисты с хет-триками в первых таймах ЧМ

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Форвард ПСЖ оформил один из самых быстрых хет-триков в истории чемпионатов мира.

Франции повезло, ведь в ее составе есть не только Килиан Мбаппе, у Дешама в распоряжении великолепная команда, которая считается одной из главных фаворитов на золотые медали ЧМ -2026. Дембеле блистал в первом тайме заключительного матча группового этапа чемпионата мира против Норвегии, став всего лишь шестым игроком в истории и первым с 1994 года, которому удалось оформить хет-трик на чемпионате мира в первые 45 минут игры.

Вот самые быстрые хет-трики в истории чемпионатов мира, отсортированные по тому, сколько времени прошло с начала игры до момента третьего гола каждого игрока.

1. Эрих Пробст – 24 минуты (Австрия против Чехословакии, 1954)

Вы, вероятно, никогда не слышали о Пробсте, который за свою клубную карьеру ни разу не покидал пределы Австрии. Но он был одним из лучших бомбардиров чемпионата мира 1954 года, забив свои первые пять голов за сборную в отборочном матче против Португалии. На ЧМ -54 Пробст оформил хет-трик в первом тайме матча против Чехословакии, завершившегося победой со счетом 5:0. Его голы были забиты на четвертой, 21-й и 24-й минутах. Пробст, забивший гол и в первом матче группового этапа против Шотландии, продолжил свою результативную серию в четвертьфинале и полуфинале, прежде чем его команда выбыла из турнира.

2. Усман Дембеле – 32 минуты (Франция – Норвегия, 2026)

В первых 12 матчах Дембеле на ЧМ не забил ни одного гола. Но затем Усман изменился. Это уже другой Дембеле. Некоторые поклонники футбола считают, что на него повлияла женитьба. Якобы после свадьбы Усман одумался. Может, супруга хорошо готовит и не нужно теперь после тренировок заезжать за фастфудом? После того, как Дембеле наконец-то забил свой первый гол на мундиалях в матче против Ирака, он оживился в игре против Норвегии, забив на седьмой, 20-й и 32-й минутах. Примечательно, что третий гол получился в стиле Испании лучших времен. Каждый игрок сборной Франции коснулся мяча в ходе атаки, которая завершилась голом в ворота викингов.

3. Гари Линекер – 34 минуты (Англия – Польша, 1986)

Линекер получил «Золотую бутсу» за свою игру на чемпионате мира 1986 года, отличившись хет-триком в матче против Польши в конце группового этапа. Его голы на восьмой, 13-й и 36-й минутах стали единственными в игре, обеспечив его команде победу со счетом 3:0. Затем последовал дубль в 1/16 финала, а потом гол в четвертьфинальном матче против Аргентины, который закончился поражением.

4. Герд Мюллер – 39 минут ( ФРГ – Перу, 1970)

Мюллер, один из величайших бомбардиров чемпионатов мира, забивший 14 голов в 13 матчах турнира, оформил два хет-трика подряд на групповом этапе 1970 года. Первый гол в матче против Болгарии он забил лишь на 88-й минуте, но несколько дней спустя в игре против Перу он действовал гораздо быстрее. Мюллер открыл счет на 19-й минуте и оформил идеальный хет-трик 20 минут спустя, забив сначала правой ногой, затем левой, а потом головой. Он тогда стал лучшим бомбардиром турнира.

5. Густав Веттерстрём – 44 минуты (Швеция – Куба, 1938)

Первый в истории чемпионатов мира хет-трик в первом тайме оформил швед Веттерстрём, для которого это был дебют на этом турнире. Он забил второй гол Швеции в четвертьфинальном матче на 22-й минуте, за то же время, что и два следующих гола. Швеция одержала убедительную победу над Кубой со счетом 8:0, но в полуфинале проиграла Венгрии со счетом 1:5. Больше Веттерстрём в чемпионатах мира участия не принимал.

6. Олег Саленко – 44 минуты (Россия – Камерун, 1994)

Саленко может похвастаться одним из самых впечатляющих показателей соотношения забитых голов на количество матчей в истории чемпионатов мира: шесть голов в трех поединках. Пять из этих голов были забиты в одном матче против Камеруна на групповом этапе 1994 года. Вдобавок ко всему, он отдал голевую передачу в моменте с шестым голом. Как вы помните, наши парни тогда выиграли со счетом 6:1. Саленко открыл счет на 15-й минуте, затем забил два гола в последние пять минут первого тайма и добавил еще пару мячей во втором тайме. Казалось, что с момента голов Саленко прошло уже куча времени, но как вы видите, всего пять футболистов смогли забить три гола в первом тайме. Любопытно, что перед стартом ЧМ -2026 казалось, что если подобное повторится, то явно не в матче между Норвегией и Францией. Многие были уверены, что Кюрасао и Кабо-Верде будут пропускать огромное количество голов в свои ворота, но этим боевые карлики выстояли. Некоторые футболисты из этих сборных стали героями, как Возинья, например.

Впереди нас ждет стадия плей-офф. Не особо верится, что кто-то сделает хет-трик в первом тайме, но всякое может случиться, ведь поединков теперь стало больше. Впервые нас ждет стадия 1/16 финала, а уже потом увидим привычную 1/8 финала. Начинается самое интересное. Многие любители футбола пропустили не только хет-трик Дембеле, но и многое другое. Понять можно, ведь утром вставать рано на работу. Но представьте, если Роналду и Месси сойдутся в четвертьфинале и эта игра начнется в два часа ночи, то что делать? Утром точно посыпятся спойлеры, в записи вечером спокойно посмотреть не получится, не зная итогового результата. В общем, друзья, запасаемся попкорном, как говорится. Все только начинается. И в списке авторов хет-триков в первых таймах могут появиться новые имена!