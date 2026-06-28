Историческое событие на ЧМ-2026. Девять африканских сборных в плей-офф

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Салах и Мане прошли дальше.

Африка потеряла лишь одну сборную

На прошлом чемпионате мира в Катаре было всего пять команд из огромной Африки. Квота была несправедливой, что доказал класс девяти из десяти сборных их конфедерации на новом турнире. Даже скромная команда Кабо-Верде вышла в плей-офф со второго места в группе с Уругваем. В Катаре только Марокко и Сенегал оказались в плей-офф. Спустя несколько лет они скандально поделили корону на Кубке Африки. На поле выиграли сенегальцы, но они ушли с поля по ходу матча, поэтому чиновники передали кубок Марокко. Команда Буну и Сайбари – полуфиналисты ЧМ -2022 в Катаре, и это был единственный успех африканских сборных на прошлом зимнем кубке мира.

Жарким летом 2026 года все их команды, за исключением бедового Туниса, показали класс на новом мундиале. Марокканцы сыграли вничью с Бразилией. Ивуарийцы впервые вышли в плей-офф и заслуживали ничьей с Германией, хотя Ундав их додавил. У Кабо-Верде есть знаковые ничьи с Испанией и Уругваем. Африканцы выходили в плей-офф не только с третьих мест в группе. В пяти случаях они вторые в квартетах, ещё в четырех – сыграли лучше, чем вылетевшие известные команды, вроде Турции, Чехии, Уругвая и Шотландии. Африканцы в порядке, и дело не только в физической готовности, ведь это стереотип. Важно не описывать их сборные так, как сделали бы расисты.

Чемпион мира Швайнштайгер готовился к игре сборной Кот-д’Ивуара и выдал набор штампов: «Африканский футбол немного неортодоксальный, дикий и менее тактически организованный, а также непредсказуемый». Исследования показали, что африканских атлетов чаще описывают по внешним, а не когнитивным характеристикам. Намек Швайнштагера, что темнокожим футболистам не хватает интеллекта, напоминает о глупостях немцев прошлого века. Бастиан понятия не имеет об африканском футболе. Если отделить север континента, то африканцы – невероятно послушные и ортодоксальные футболисты. Мало где в мире так сильно уважают и слушают тренеров.

Местные клубы играют в стиле современных бразильских команд. По управляемости такие коллективы впереди всех. Дикими можно назвать некоторые сборные Южной Америки. У отдельных балканских команд тоже крутой нрав, хотя это тоже частично стереотип. Африканцы тактически послушные в любой фазе игры. Дикости куда меньше, чем у сборных из Азии, которая потеряла многих представителей, кроме Австралии и Японии. Швайнштайгер вряд ли расист, но не разбирается в мировом футболе. Африканцы предсказуемые. Например, часто проваливают концовки матчей, о чем говорят местные эксперты. Но для Египта и Ганы важнее, что их команды стали современными.

Релоканты помогают родине предков

Теоретически в атаке сборной Англии могли сыграть Холанд, Олисе и Семеньо. Норвежец, француз и ганец родились на британском острове. Вот только каждый из них не потерял связь с местами, где жили предки. Холанд – норвежец, Семеньо – ганец, а Олисе мог выбрать разные сборные, но остановился на Франции. Хотя Майкл не знает толком местный язык, культурно «трехцветные» ему ближе. Релоканты – то есть люди, которые живут за рубежом, но не разорвали связей с родиной предков, влияют на ход чемпионата мира. В составах разных сборных сотни футболистов, которые родились не в странах, которые представляют. Африканские сборные ставят на таких ребят.

Марез, который сделал дубль в ворота Австрии, родился во Франции. У Алжира 16 релокантов, 13 из которых с французскими паспортами. У Марокко сборная из Европы – уроженцы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, а вратарь Буну – канадец по паспорту. Важно, что многие известные футболисты из Африки рано попадали в европейские академии, где бывшие оккупанты частично вернули долги, воспитав лучших игроков соседнего континента. У сборной ДР Конго тот же подход, что у марокканцев, только у них также есть уроженцы Англии и Швейцарии. 14 футболистов сборной Кабо-Верде родились за пределами островов, причем есть даже граждане Ирландии и США .

Ставка на релокантов не делает успех сборных из Африки менее ценным. Все видят составы Англии, Франции и Германии с детьми мигрантов. Игра Испании стала скучнее, ведь два африканца по крови – Уильямс и Ямаль, из-за травм не тащат чемпионов Европы к результативному футболу в каждом матче. У сенегальцев, ивуарийцев и ганцев намного меньше уроженцев Европы, а в сборной Египта играет лишь один гражданин Франции, остальные вместе с Салахом родились в Африке. Не у всех одинаковая стратегия, но 9 из 10 команд вышли в плей-офф. Это – коллективный успех. У африканцев нет Месси, Мбаппе, Холанда и Дембеле, их выручает слаженная работа футболистов.

Сайбари и Хакими из Марокко, Диоманде из Кот-д’Ивуара и египетский голкипер Шобеир получили высокие оценки по итогам группового раунда. Но комбинации и связки на поле важнее одной личности, и это их выделяет. Когда слабые эксперты, вроде Швайнштайгера, говорят о тактической неорганизованности сборных из Африки, то показывают себя дилетантами. У ивуарийцев, марокканцев и сенегальцев сложный рисунок игры. Разговоры о «дикости» давно неуместны. В пятерке сборных, которые реже всех нарушали правила на ЧМ -2026, четыре команды из Африки. Все они в плей-офф. Из 9 сборных жестко играет только Гана, но это – стиль португальского тренера Кейруша.