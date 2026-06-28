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Глушенков женился, Кариус отдохнул на яхте. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 18:16
Глушенков/Кариус
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Все комментарии
u7k4a3ms4msm
u7k4a3ms4msm
сегодня в 18:29
Может быть, Глушенков за ум возьмется.
Гость
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