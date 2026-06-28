Глушенков женился, Кариус отдохнул на яхте. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
У Дмитрия и Марики Чистяковых родился сын Даниил.
Руслан Нигматуллин и его жена Эвелина ждут ребенка.
Кокорин показал футболку с отсылкой на его пребывание в тюрьме.
У Хорена и Асты Байрамян после двух дочек родился сын Роберт
Кариус с женой отдохнули на яхте.
Вот в таком виде Джорджина смотрела матч Португалии с Узбекистаном.
Мауро Икарди понежился на солнце.
Максим Глушенков женился.
Марио Фернандес свозил семью в Париж.
Максим Петров и Николь Греули сыграли свадьбу.
Стиляги дня. Левандовские посетили показ Dolce&Gabbana в Милане
Коул Палмер немного подгорел на солнце.
А вот Матвей Кисляк загорать не слишком любит, видимо.
Эрлинг Холанд успевает не только забивать голы на ЧМ-2026, но еще и со своей девушкой гулять между поединками.
Ари встретил Неймара на стадионе.
А потом посетил Диснейленд!
Гюндоганы сфотографировались с Питтом и Нортоном. На фото три человека, если кто не в курсе!
Игорь Лещук узнал, что у него скоро родится сын.
Калафьори отправился в Рио-де-Жанейро, а что еще делать, ведь Италия на ЧМ не попала.
На этом наш выпуск завершен друзья! Работа — это хорошо, но не забывайте проводить время с семьей. Берите пример с Деклана Райса.