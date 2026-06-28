Глушенков женился, Кариус отдохнул на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

У Дмитрия и Марики Чистяковых родился сын Даниил.

Руслан Нигматуллин и его жена Эвелина ждут ребенка.

Кокорин показал футболку с отсылкой на его пребывание в тюрьме.

У Хорена и Асты Байрамян после двух дочек родился сын Роберт

Кариус с женой отдохнули на яхте.

Вот в таком виде Джорджина смотрела матч Португалии с Узбекистаном.

Мауро Икарди понежился на солнце.

Максим Глушенков женился.

Марио Фернандес свозил семью в Париж.

Максим Петров и Николь Греули сыграли свадьбу.

Стиляги дня. Левандовские посетили показ Dolce&Gabbana в Милане

Коул Палмер немного подгорел на солнце.

А вот Матвей Кисляк загорать не слишком любит, видимо.

Эрлинг Холанд успевает не только забивать голы на ЧМ -2026, но еще и со своей девушкой гулять между поединками.

Ари встретил Неймара на стадионе.

А потом посетил Диснейленд!

Гюндоганы сфотографировались с Питтом и Нортоном. На фото три человека, если кто не в курсе!

Игорь Лещук узнал, что у него скоро родится сын.

Калафьори отправился в Рио-де-Жанейро, а что еще делать, ведь Италия на ЧМ не попала.

На этом наш выпуск завершен друзья! Работа — это хорошо, но не забывайте проводить время с семьей. Берите пример с Деклана Райса.