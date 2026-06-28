Весь расклад плей-офф ЧМ-2026. У Роналду и Винисиуса сложный жребий

сегодня, 13:57

Месси вроде бы повезло.

Четверть 1

28 июня. ЮАР – Канада

30 июня. Нидерланды – Марокко

29 июня. Германия – Парагвай

1 июля. Франция – Швеция

Для удобства поделим сетку на четверти, ведь именно так матчи разделили рекламные паузы. В плей-офф четыре отдельных пути в полуфинал, каждый из которых стартует из четырех матчей. Начинаем с первой группы команд, где в следующем раунде зрители хотят увидеть поединок Франции с Германией – мировую классику. А пока немцы сыграют против упрямого Парагвая. У южноамериканцев низкий блок в защите, у Нагельсманна были проблемы с такими соперниками. У Франции тоже достойный оппонент – Швеция. Исак и Дьёкереш напрягут оборону Меньяна, который на днях стал первым за 40 лет французским вратарем, отразившим пенальти на чемпионатах мира.

На выход во второй четвертьфинал претендуют сборные ЮАР и Канады. Хозяевам турнира достался не самый именитый соперник, но африканцы сделали работу над ошибками после поражения от Мексики в матче-открытии турнира. Также развиваются по ходу турнира команды Кумана и Уахби. Матч Нидерландов и Марокко интересен в нескольких плоскостях. Встречаются полуфиналисты Евро и ЧМ , то есть успешные коллективы. У Марокко есть уроженцы голландских земель в составе, воспитанные в местных клубах. Уахби почти всю жизнь провел в Бельгии, тренер смотрел голландский футбол. Нидерланды и Марокко – одна из самых интересных пар первого раунда плей-офф.

Четверть 2

1 июля. Бельгия – Сенегал

2 июля. США – Босния и Герцеговина

2 июля. Испания – Австрия

3 июля. Португалия – Хорватия

У Сенегала десять футболистов родились во Франции по соседству с Бельгией, языкового барьера не будет. Также стали ближе по уровню игры, так как у африканцев выросли сильные футболисты, а легенды сборной Бельгии или ушли из футбола, или постарели. Хотя Троссард набрал форму и вытащил команду Руди Гарсии в плей-офф, французский тренер прекрасно понимает, что сборная Сенегала очень сильна. Также наставник знает, что точно не будет элитного соперника в следующем раунде. Победитель схватки Бельгии и Сенегала сыграет против американцев или боснийцев. Хозяева турнира разозлили соперника шовинизмом, Почеттино боится недооценки балканцев со стороны его команды.

Вторая четверка в этой части сетки состоит из четырех команд с великой историей. Австрия была среди лучших сборных мира в далеком прошлом, а вот Испания, Португалия и Хорватия – финалисты и полуфиналисты разных крупных турниров нового века. Никогда не стоит недооценивать таких легенд, как Модрич. Лука стал лучшим игроком матча против Ганы, а теперь хорват сыграет с командой Роналду. Португальцы – формальные фавориты, но Далич умеет огорчать таких оппонентов на ЧМ . Впрочем, испанцам с их спорной монотонной игрой тоже не стоит задираться накануне матча против Австрии. Рангник – серьезный тренер, а его команда бьется до последней секунды.

Четверть 3

29 июня. Бразилия – Япония

30 июня. Кот-д’Ивуар – Норвегия

1 июля. Мексика – Эквадор

1 июля. Англия – ДР Конго

Винисиусу, чтобы выйти в полуфинал, нужно убрать с пути японцев, Холанда и, скорее всего, Кейна. А вот в паре Бразилии и Японии соперники друг друга недооценивают. Японские фанаты и футболисты сдержано отзываются о команде Анчелотти, а представитель «селесао» Райан не смог назвать ни одного японского игрока. Бразильцы пишут, что в случае вылета от Японии придется распустить сборную. Задрали носы, но Анчелотти и Мориясу – прекрасные тренеры. Они отрезвят игроков. У «селесао» впервые за много лет появилась команда, которая может прибавить благодаря Винисиусу, Кунье, Пакете и Бруно. А сборная Японии – самая мощная команда в Азии.

В центральной Америке лучшими могут оказаться футболисты из США благодаря Почеттино, но Мексика имеет богатые футбольные традиции. Эквадор скромнее в этом плане, зато они грамотно работали последнее десятилетие и воспитали футболистов для серьезных европейских клубов, вроде «Арсенала» и ПСЖ . Эквадорцы создали себе проблемы в группе, но победа над Германией их решила. У Англии путь в группе был легче, невзирая на сопротивление Хорватии и ничью с Ганой. Впереди у Кейна и Беллингема ещё один матч против африканской сборной. Некоторые футболисты сборной ДР Конго играли в АПЛ , они предложат честную борьбу.

Четверть 4

3 июля. Австралия – Египет

4 июля. Аргентина – Кабо-Верде

3 июля. Швейцария – Алжир

4 июля. Колумбия – Гана

Эта восьмерка скромнее? Возможно, так и есть, но пара Колумбии и Ганы – равная и серьезная. Алжир постарается сыграть на уровне опытной Швейцарии. У Египта есть шансы с Австралией, а Кабо-Верде никто не осудит за закрытый футбол против чемпионов мира аргентинцев. Конечно, если Месси доберется до полуфинала, обыграв Кабо-Верде, Египет и Колумбию, то этот путь будет проще, чем у Мбаппе, который может после Швеции встретить Германию и Нидерланды. Но все эти оценки может разбить игра. На один удачный матч способен любой участник плей-офф, и тогда у фаворита будут проблемы. Скалони нельзя допускать недооценку соперников.