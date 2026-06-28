Месси завершил карьеру в сборной, но вернулся. Киношная история триумфа

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Помогли случайности.

Десять лет назад Месси ушел из сборной Аргентины

В 2016 году соотечественники не любили и даже ненавидели Месси после новых и новых проколов сборной Аргентины. Миллионы писали в социальных сетях, что лучше бы форвард выбрал сборную Испании. Месси старались задеть и оскорбить аргентинские чемпионы мира. Лионель оставался без главной футбольной короны в мире сборных. Марадона рассказал о панике и диарее звезды сборной Аргентины перед важными матчами, пнул Месси за отсутствие лидерских качеств. Все знали, насколько по-детски горько Лионель плакал после неудачи в финале Кубка Америки 2016 года.

Аргентина не выигрывала континентальное первенство с 1993 года. До Месси были прекрасные футболисты, но на крупных турнирах «альбиселесте» не везло. Часто винили тренеров, выбирали или чудаковатых, Бьелса и Сампаоли, или слабых специалистов, вроде Марадоны. Были мудрые наставники, вроде Пекермана, к которому Месси до сих пор относится с уважением, но на Кубке Америки в 2016 у Лионеля сдали нервы. Команду тренировал его любимец Херардо Мартино, который до этого возглавлял «Барселону», но Аргентина проиграла свой четвертый финал за двенадцать лет.

Было второе подряд поражение от Чили, а не от Бразилии, и снова в серии пенальти. Месси разуверился в счастливой звезде, хотя на клубном уровне к тому времени выиграл всё. Лионель заявил, что в 29 лет завершил карьеру в сборной. Разумеется, новый тренер Аргентины Бауса бросился убеждать звезду передумать, но форвард сначала был непреклонен. Это сейчас у Месси второе место в списке по количеству матчей за сборную в истории футбола, а 10 лет назад Лионель твердо решил: не будет летать в Аргентину, где его не любят после серии горьких поражений.

Сборная Аргентины едва не погибла в авиакатастрофе

В жизни Месси важны мама и отец, но сильнейшее влияние на превращение отрешенного вундеркинда в зрелого лидера оказала жена. Антонелла сегодня запустила акцию по сбору средств для жертв страшных землетрясений в Венесуэле. Погибло более 1 400 человек, среди них оказались футболисты. Некоторые игроки пережили самое страшное – потерю молодых жен и крошечных детей. Супруга Месси сочувствует им, ведь Антонелле повезло встретить в школе будущего мужа и отца детей, с которым все в порядке. Но жена Месси могла стать вдовой, халатность едва не убила аргентинцев.

Лионель редко начинает конфликты за полем, но по ходу Кубка Америки — 2016 его разозлил бардак с организацией. У сборной Аргентины были очень старые самолеты, рейсы задерживали из-за их неисправности. Месси публично раскритиковал чиновников. Аргентинский футбол много лет топил Хулио Грандона, который был президентом федерации с 1979 года до смерти в 2014 году. После него пришел Сегура, но он воровал деньги федерации. В ФИФА назначили временного руководителя, а выборы выиграл Тапиа. Клаудио внешне и повадками похож на бандита, зато «Чики» услышал Месси.

Аргентинцы получили новый самолет. Вот только борт, на котором Месси и с напарниками летали на матч против Бразилии, разбился через 18 дней. Ту катастрофу помнят фанаты футбола, погибли люди из бразильского клуба «Шапекоэнсе». Результаты расследования – к трагедии привела халатность. Самолет отправили по маршруту, который невозможно было выполнить без дозаправки, а борт был старым и дряхлым, решили лишний раз не садиться в аэропорту по дороге. Похожая халатность могла угробить футболистов сборной Аргентины, ведь их жизни доверяли людям без совести.

Роналду помог Месси вернуться в сборную Аргентины

Кроме жены и близких, за возвращение Месси в сборную был Роналду. Криштиану действовал эгоистично. Он всегда искал вдохновение в погоне за Лионелем, не хотел терять напарника по голевым преступлениям. Роналду поддержал Месси, ведь сам летом 2016 выиграл Евро. Португалец считал, что его команда победит на ЧМ -2018, а Лионель думал, что тот турнир станет для него последним. Просчитался, ведь Аргентина случайно получила идеального тренера. Тезки Скалони и Месси вместе играли за сборную. Судя по совместным видео, у футболистов были хорошие личные отношения.

Скалони завершил карьеру и отучился на тренера, но его не рассматривали кандидатом на пост главного в сборной Аргентины. Но поведение Сампаоли внутри команды и великий матч Гризманна, Мбаппе и Павара в Казани – победа Франции 4:3 в плей-офф ЧМ -2018, привели к назначению ассистента Скалони временным тренером. Пришел на месяц, а задержался на много лет. Скоро Лионель побьет рекорд чемпиона мира Менотти по дням у руля сборной, а рекорд другого триумфатора Билардо молодой тренер уже превзошел. Легенды видели, как Месси выиграл Кубок Америки и ЧМ -2022.

Хотя снова речь о случайностях. Если бы голкипер Мартинес не выиграл серию пенальти с Нидерландами, или не справился с выходом Коло Муани один на один в финале, то Месси снова бы плакал из-за разочарования, а не от счастья. Успех в великом финале Аргентины и Франции сохранил Лионеля для мира сборных. В 39 лет Месси – лучший снайпер группового этапа ЧМ . Лионель знает, кого ему нужно благодарить: семью – за поддержку, напарников – за уважение, ведь Лионель поздно стал лидером сборной Аргентины. Фанаты тоже помогли, но важнее всех был главный тренер.

Скалони – хороший человек, хотя работает в команде хулиганов и провокаторов. Лионель мило общался с бывшим коллегой по «Депортиво» Джалминьей, отвесив комплиментов бразильцам, что для аргентинца – небывалая щедрость. А на пресс-конференции перед матчем против Иордании Скалони выдал секрет, что Месси останется в запасе, из уважения к автору вопроса. К тренеру обратился 91-летний Энрике Макая Маркес. Журналист и комментатор работает на 18-м мундиале подряд. Скалони тепло встретил дедушку, чья история подчеркивает козырь чемпионов. Аргентина – глубоко футбольная страна.