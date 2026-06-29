Бразилия проиграла Японии в октябре. Анчелотти боится повторения на ЧМ-2026

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Реванш в Хьюстоне.

У японцев исторический поединок

В ночь с понедельника на вторник по токийскому времени японцы не уснут. Десятки миллионов зрителей будут прикованы к экранам. В Бразилии тогда будет середина дня, но уже заявлено о закрытии банков до матча. Миллионы людей взяли выходной за свой счет, государственные конторы отпустят работников до обеда. Начинается плей-офф чемпионата мира. И первый соперник опасен, ведь Япония обыграла Бразилию прошлой осенью. Команда тренера Мориясу уступала 0:2, но забила три мяча после перерыва. Худший матч в обороне после прихода тренера Анчелотти.

Япония никогда не была сильнее в футболе, чем сейчас. Ничья со Швецией продлила серию команды без поражений от европейских сборных до 11 матчей. Против южноамериканцев Япония успешно играла в товарищеских матчах, как с Бразилией. Анчелотти проиграл всего три из пятнадцати матчей у руля «селесао». Первая неудача была в официальной игре против Боливии в гостях в отборе к ЧМ -2026. После этого Карло уступал Японии и Франции. Анчелотти разозлился на вратаря и защитников, которые допускали ошибки в Токио, и не взял никого из них на мундиаль.

Бразильцы рады, что их сборная прибавила после стартовой ничьей с Марокко, но японцы могут сыграть на уровне того соперника, и это проблема. Путь тренера Мориясу подходит к кульминации. Менеджер вдохновлялся голландскими тренерами, но также учился у бразильца Зико, как и все в японском футболе. На островах полюбили игру благодаря бразильским мастерам. Япония уступала «селесао» 1:4 на ЧМ -2006, когда Роналдо оформил дубль, но с тех времен многое изменилось. Бразильцы не чемпионы мира, как были тогда, а у японцев появился собственный стиль.

У сильных вратарей будет работа

Голкипер сборной Японии Сузуки родился в США , а точнее в Нью-Джерси, в семье ганца и японки. Вратарь «Пармы» – один из самых атлетичных футболистов мира. Среди игроков высокого уровня у него мало конкурентов, ведь Адама Траоре и Халк постарели. Сузуки провел приличные поединки на ЧМ -2026, хотя его команда пропускала голы от сильных соперников. Зион спасал команду, которая играет по схеме «3-4-2-1», используя пятерку в низком блоке и активный прессинг с треугольниками на флангах. Японцы прекрасно контролируют пространство и часто убегают в контратаки.

У Алиссона будет работа. Он вытеснил основного голкипера бразильцев Эдерсона из основы, а по ходу турнира получил новую линию обороны. Изначально на флангах ждали Сандро и Уэсли. Дуглас Сантос из «Зенита» вытеснил первого из основы, а сменщик травмированного игрока «Ромы» Уэсли так плохо сыграл против Марокко, что ему на смену пришел 34-летний ветеран Данило. Сейчас именно латерали – любимцы бразильской публики. Все отмечают их скромность и работу на команду. Учитывая умение японцев сдваивать фланги – инсайды работают широко, защите важно не зевать.

Винисиус и Райан не большие фанаты прессинга в глубине поля, зато вингеры «селесао» легко создают моменты при поддержке форварда Куньи и плеймейкера Пакеты. Хавбеки Каземиро и Гимарайнс тоже опытные, как и центральные защитники бразильцев. Маркиньос и Габриэль сыграли между собой в финале Лиги чемпионов, они среди главных звезд Анчелотти. Карло по ходу турнира нащупал правильный стартовый состав и не планирует удивлять Мориясу. У японцев тоже предсказуемая основа, поскольку из-за травм они потеряли капитана Эндо, а также Кубо, Митому и Минамино.

Ориентировочный состав Бразилии (4-3-3): Алиссон – Данило, Габриэль, Маркиньос, Сантос – Каземиро, Гимарайнс, Пакета – Райан, Кунья, Винисиус.

Ориентировочный состав Японии (3-4-2-1): Сузуки – Секо, Итакура, Ито – Сугувара, Танака, Камада, Накамура – Доан, Маеда – Уэда.

Японцам важно победить морально

У сборной Бразилии один сценарий вылета на разных чемпионатах мира. Меняются имена соперников и стадии неудачных матчей. Меняются тренеры, схемы и футболисты. Однако сюжет всегда один: бразильцы нащупывают свой футбол, пытаются перейти в разряд великих команд, но ломаются морально. Иногда в коллективе слишком много гуляк. Порой ветераны несерьезно относятся к работе, как чемпионы мира на турнире в Германии двадцать лет назад. Даже когда Бразилия сыграла дома, то недооценила силу сборной Германии, проиграв в полуфинале со знаменитым счетом 1:7.

Для Анчелотти многое зависит от атмосферы в коллективе. Фанаты из Бразилии открыто боятся влияния Неймара на коллег, так как он уже потащил некоторых футболистов в ночной клуб в день отдыха. С другой стороны, не нужно выдумывать конфликты, где их нет. В Бразилии сочиняют шутки о нелюбви Анчелотти к Эндрику. Мемы смешные, но на самом деле Карло спокойно выпустит молодого форварда на замену, если для этого будут основания. Бразильцы любят скандалы, но Анчелотти их тушит. Карло отказался оценить слова японского форварда, что «Бразилия не та, что раньше».

Япония пройдет дальше, если хорошо откроет поединок, как марокканцы, и заставит Анчелотти неудачно перестроиться. Моральная составляющая тоже важна. С бразильцами работает психолог Мариса Сантьяго, а у японцев есть культура уважения к начальству. Тренер Мориясу умеет управлять звездами команды. Жаль, что Япония и Бразилия встречаются рано, ведь по футбольному рисунку эти команды подходят для решающих раундов. Но жребий жесток. Победитель этой пары встретит лучшую команду в ещё одном сказочном дуэте соперников – сборных Кот-д’Ивуара и Норвегии.