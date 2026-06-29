Безальтернативные лидеры и джокер. Шесть игроков разрывают на ЧМ

сегодня, 14:07

Ярко сыграли на групповом этапе.

Дениз Ундав

У немецкого форварда три гола и две голевые в трёх матчах группового этапа, что само по себе уже солидно – так он ещё и игрового времени получил ощутимо меньше, чем другие в этом списке. Дениз стал джокером для Нагельсманна – Юлиан из матча в матч выпускал его после 59-й минуты, в двух из трёх случаев это давало результат. В первом матче сборная Германии деклассировала Кюрасао (7:1). Вышедший на 64-й минуте Ундав спустя четыре минуты после выхода на поле записал себе в актив голевую. Потом забил сам, а в концовке оформил ассистентский дубль.

С Кот-д’Ивуаром игра складывалась намного сложнее: «бундестим» пришлось отыгрываться. В этом матче Дениз вообще сделал результат, забив оба мяча своей команды и принеся победу. Германия завершила групповой этап поражением от Эквадора, Дениз снова вышел с замены, но в этот раз не помог. Хотя это некритично – немцы уже гарантировали себе проход в плей-офф.

Могут возникать вопросы, почему Ундав остаётся на скамейке, если это один из самых результативных игроков команды на мундиале. В то же время с первых минут выходит Хаверц, который разве что поучаствовал в разгроме Кюрасао. Вполне возможно, что Нагельсманн просто не хочет ломать то, что работает. Это идеальный джокер.

Эрлинг Холанд

В любом случае норвежцы – среди открытий группового этапа, Эрлинг как их лидер атаки заслуживает быть в этом списке. Сольбаккен обнаглел настолько, что против французов в золотом матче группы выпустил полностью дублирующий состав. Поэтому-то Эрлинг и отличился в двух матчах – в третьем он не играл. При этом танк уже всё показал. Отгрузил дубль сборной, которую должны были проходить на классе (4:1 с Ираком), не дрогнул и дал результат в игре с прямым конкурентом (3:2 с Сенегалом).

Форварду часто пихают за то, что он набивает статистику с проходными соперниками, но растворяется в топ-матчах. Что ж, на самом высоком уровне – на ЧМ – он доказывает обратное.

Усман Дембеле

В топе есть и другой француз, который ведёт сборную за собой, но Усман тоже заслужил похвалы. Вингер «Пари Сен-Жермен» сыграл важную роль в разгромах Ирака и Норвегии. В первом случае соперник долго сохранял надёжность на своей половине, удерживая скользкий счёт 0:1 – уже во втором тайме «синие» прорвали их оборону, голевую отдал Усман. А позже снял вопросы о победителе, забив третий.

Вроде победе над дублёрами норвежцев и грех радоваться, а вроде и французы показали себя крайне уверенно – в этой ситуации Усман лично деклассировал соперника, оформив хет-трик уже в первом тайме. Дальше просто доигрывали.

Винисиус

Бразильцы оступились с Марокко, Шотландия буквально сама подарила разгромную победу, команда в целом не внушает доверия – и в таких условиях «пентакампеонов» потащил на своих плечах скандалист Винисиус. Вингер «Реала» забил единственный гол Бразилии в первом туре, а против Гаити поучаствовал в двух из трёх забитых мячей.

Что главное для команды – исчезла та скандальная аура, которая преследовала Вини и которая в том числе отравляла раздевалку мадридцев. Футболист дисциплинированно участвует в прессинге, держит позицию, чтобы укусить в нужный момент. Так он и забил Шотландии на седьмой минуте. Потом оформил дубль. Мог отметиться и хет-триком – спустя несколько минут после первого взятия ворот накрыл Хендри в прессинге и наказал за ошибку. Тот гол отменили, поскольку Вини отобрал мяч с нарушением правил. В любом случае вингера стоит похвалить за самоотдачу.

Килиан Мбаппе

Ещё один форвард «Реала» получал достаточно критики из-за своих диктаторских замашек, их же видят и на мундиале. Только тут Килиан хотя бы компенсирует их действиями на поле и влиянием на результат. Француз уже среди великих. Ему всего 27, для него это только третий чемпионат мира, а нападающий уже залетел в топ-3 бомбардиров в истории мировых форумов. Так ему на это и потребовалось меньше матчей, чем конкурентам. Он конкурирует с Лео, при этом у аргентинца за плечами на 12 игр больше, а отрыв – лишь в три мяча. Клозе, который делит вторую строчку с Килианом, сыграл на семь матчей больше.

Всё потому, что Килиан делает разницу с первого же своего ЧМ , на прошлом мундиале тащил в финале против той же Аргентины, а теперь разрывает на ЧМ -2026. Дубль Сенегалу и Ираку, две голевые в матче с Норвегией. Весь текущий мундиаль будет проходить под разговоры о борьбе Лео и Килиана за звание лучшего бомбардира в истории турнира.

Лионель Месси

Лионеля не считали легендой сборной, поскольку, во-первых, долгое время он не проявлял лидерских качеств в решающих стадиях ни на ЧМ , ни на Копа Америка, а во-вторых, команда из раза в раз оставалась без трофеев. В этом видели прямую связь. И вот при Лионеле Скалони дела резко пошли на поправку. Скалони уже принёс мировой легенде кубок мира и две Копы – судя по всему, останавливаться тёзки не собираются.

Лео продолжает феерить: из восьми голов сборной шесть – на его счету. Он в одиночку убрал команды Алжира и Австрии, а также добил Иорданию. Попутно стал лучшим бомбардиром в истории розыгрышей чемпионатов мира. У Аргентины, может, и не устрашающий состав – зато есть запредельное единство вокруг своего лидера, что делает «небесно-голубых» претендентом на титул.