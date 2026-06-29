Трагедия сплотила Нидерланды. Их соперник в плей-офф ЧМ – хуже не придумаешь

сегодня, 17:58

У марокканцев сильный футбол.

Голландцы получили моральный удар

В любом нормальном коллективе трагедия в семье коллеги влияет на остальных. Футболисты сборной Нидерландов сочувствуют Коди Гакпо: его жена потеряла ребенка. Спутница футболиста «Ливерпуля» родила первого сына два года назад, а недавно пара объявила о новой беременности на позднем сроке. Но возникли серьезные проблемы, врачи не спасли ребенка. Гакпо попробует отвлечься на футбольном поле, а его напарники понимают важность момента. Горе объединяет людей. Когда ушла из жизни 86-летняя мама Дешама, норвежцы передали Дидье траурный букет и личное письмо, а сборная Франции сыграла на совесть и разбила резервный состав Сольбаккена.

Голландцы прекрасно знают, насколько важно поддержать Гакпо и победить. Но Куман огорчен, что жребий подсунул сложнейшего соперника. Сборная Марокко не сумела опередить Бразилию в группе, но африканцы – ужасный соперник в первом раунде плей-офф. Нидерланды трижды играли против Марокко, но нет смысла вспоминать прошлые матчи. За последние годы марокканский футбол сделал прыжок в развитии, который можно сравнить с тем, что случилось с голландцами в конце шестидесятых годов прошлого века. Из незаметных неудачников марокканцы превратились в футбольных королей региона. Сборная из Северной Африки давно не боится фаворитов.

Нынешний тренер сборной Марокко сильнее наставника Реграги, который выходил в полуфинал ЧМ -2022. Мохамед Уахби родился в Бельгии, получил хорошую школу футбола и давно работает тренером. Удачный выбор федерации позволил Буну, Хакими и другим звездам сборной Марокко сохранить уровень игры, который был у них в Катаре. Только сейчас соперники серьезнее относятся к матчам против вроде как чемпионов Африки. «Вроде как» — ведь Марокко уступило в домашнем финале Сенегалу, а потом чиновники передали кубок проигравшим, наказав соперника за уход с поля. Был повод для технического поражения, но марокканцев больше волнуют игры ЧМ -2026.

Соперники слишком крутые для вылета

В первом раунде плей-офф много роскошных дуэлей. Не хочется, чтобы вылетали ни бразильцы, ни японцы. Будет жаль проигравшего в схватке Нидерландов и Марокко. Напомним, что на прошлом чемпионате мира голландцы вылетели лишь в серии пенальти от сборной Аргентины. Матч, в котором «оранжевые» зря провоцировали Месси, завершился для них неудачей. Тот результат открыл путь Аргентине к чемпионству. На Евро-2024 голландцы были в полуфинале, где уступили сборной Англии. По престижности стадий и соперников понятно, что Нидерланды сейчас в полном порядке. У них очень хитрая, расчетливая и рациональная команда, которая уважает соперников.

Куман выбрал схему «4-2-3-1», причем только на правом фланге ярко выраженный латераль Думфрис. Слева может сыграть центральный защитник ван де Вен. В центре есть де Йонг и Гравенберх, а третий хавбек Рейндерс блуждает между линиями. Куман изменил состав атаки: в основе нет Депая, Симонса (у Хави травма) и Клюйверта. Также тренер не включил в заявку на турнир Фримпонга из «Ливерпуля», который в сборной выходил справа в атаке. Атака обновилась, ведь Бробби застолбил место в основе. Нестабильного форварда любили унижать легенды сборной Нидерландов, но здоровяк из «Сандерленда» подходит Куману по стилю, как и вингер «Вест Хэма» Саммервиль.

У Бробби три гола на ЧМ -2026. Брайан также увидел гол сводного по маме брата из сборной Ганы. В семье четыре профессиональных футболиста. Братец выступает под фамилией своего отца: центральный защитник Деррик Люкассен забил хорватам. Впервые братья забили за разные сборные на одном ЧМ . У Марокко тоже появились герои. Новичок «Баварии» Сайбари забил три мяча на турнире, а 18-летний опорник Буадди стал целью клубов аналогичного масштаба. Для голландцев плохо, что многие марокканцы родились во Франции, Испании, Бельгии и Нидерландах, ведь во всех этих странах прекрасные академии, построенные на принципах тотального футбола Кройфа.

Ориентировочный состав Нидерландов (4-2-3-1): Вербругген – Думфрис, ван Хеке, Ван Дейк, ван де Вен – Де Йонг, Гравенберх – Мален, Рейндерс, Гакпо – Бробби.

Ориентировочный состав Марокко (4-2-3-1): Буну – Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи – Буадди, Эль-Айнауи – Диас, Унахи, Эль-Ханнус – Сайбари.

Нидерланды шикарно распределяют силы

Французы и голландцы выделяются на ЧМ по умению взять паузу в игре. У Марокко более раскрытая и реакционная команда, из-за чего она уступила Сенегалу в домашнем финале Кубка Африки. А голландцы учатся на прошлых ошибках. Команда защитника Ван Дейка похожа на чемпионский «Ливерпуль» позапрошлого сезона. Они не раскрываются, чтобы потешить публику. Голкипер Вербругген готов спасать, ведь марокканцы создавали моменты во всех поединках. Нидерландам будет сложно, если не получится реализовать атаки так блестяще, как против шведов. Куману не повезло, что соперник Уахби – интеллигентный тренер, который предпочитает похожие схемы.

Разница заключается в том, что у Марокко для чистой схемы «4-2-3-1» нет тяжелого форварда в стиле Бробби, а на флангах у них чаще атакующие хавбеки, вроде Диаса. Но по организации центра поля и по ставке на яркую работу флангами команды похожи. Не может быть иначе: Бельгия и Нидерланды – соседи, а Уахби – бельгиец с марокканскими корнями. У соперников есть колорит и стиль, но если искать общий знаменатель, то команды Нидерландов и Марокко объединяет неудобство для соперников. На прошлом ЧМ -2022 африканцы переключились в режим терпения и выжали результат в сериях пенальти. Вратарь Буну – один из козырей Марокко в плей-офф.