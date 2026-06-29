Бразилии повезло. Команда Анчелотти прошла Японию, но была в шаге от провала

сегодня, 22:12

В следующем матче будет сложнее.

Бразилия подходила к матчу в статусе фаворита, но многие любители футбола все же предполагали, что японцы без боя сдаваться не будут. Не так проста Япония, ведь многие футболисты этой сборной уже обкатались в Европе. Об этом мы недавно рассказывали в отдельной статье.

Матч начался прогнозируемо. Бразильцы пошли вперед. Но Япония сразу показала, что будет играть очень дисциплинированно. Главный тренер японцев стоял с блокнотом в руках на бровке и что-то записывал, а шла лишь четвертая минута матча. В первые 10 минут было тотальное доминирование Бразилии. Они полностью завладели мячом – было 71 на 29 в пользу южноамериканцев. Первая желтая карточка была показана на 12-й минуте, получил ее японец Сано, который сфолил в центре поля на Винисиусе.

Скучный первый тайм

На 14-й минуте бразильцы впервые попали в створ. Казалось, что интриги не будет. Вопрос, когда забьют фавориты. Но японцы не просто так вышли из группы. Ито ускакал от Каземиро, и бразилец получил желтую карточку за фол. И после этого началось болото. Японцы стали строем, словно в игре Total War: Shogun 2, чтобы защитить ворота. Бразильцам предложить было нечего, они катали мяч, но до ударов не доходило. Скучное зрелище. И команды ушли на водопой, который и не был нужен в тот момент. Но ничего личного, это бизнес, как говорится.

После водопоя Япония в форме, которая напоминает футболки немцев, заработала угловой, но он ничего опасного не принес. Если бы матч был ночью, то во время трансляции можно было бы уснуть. И вот словно будильник утром в понедельник раздался голос комментатора. Япония забила. Бразилия обрезалась в центре, японцы протащили мяч до штрафной и Каису Сано отравил мяч в угол. И снова началась тягомотина. Японцев все устраивало и раньше, а теперь уж точно они стиль игры менять не собирались. В ответ только Винисиус стрельнул по центру к 34-й минуте. И всё.

В 1981 году была впервые опубликована популярная манга «Капитан Цубаса». Там по сюжету японцы обыграли бразильцев со счётом 3:2 и выиграли ЧМ . Тогда это была просто мечта. К концу первого тайма уже в победу Японии начали верить. Да, не в турнире, но обыграв Бразилию в плей-офф уже можно вернуться домой героями.

Неймар на скамейке запасных явно мечтал выйти на поле и перевернуть ход игры. В конце тайма японцы пошли вперед. Смело. Действительно, словно это Германия на поле была. И дело было не только в цвете футболок. В конце первого тайма Бразилия снова пыталась подойти к чужим воротам, но опять упиралась в стену из отважных самураев. В раздевалку уже бывшие фавориты уходили растерянными.

На одних навесах далеко не уедешь

В перерыве Анчелотти решил выпустить на поле Эндрика. Ушел с поля Пакета, который получил травму в концовке первого тайма. На 52-й минуте матча Бразилия начала штурм. Ударили головой в створ, но вратарь Сузуки вытащил мяч в красивом прыжке. Потом случилось вообще что-то невероятное. Даже при повторе было сложно поверить, что японцы вытащили мяч с ленточки. Бразильцы поняли, что матч состоит из 90 минут. Любопытно, что бразильцы били головой. И сработало! Каземиро забил, что для него очень необычно.

И бразильцы понеслись вперед и дальше. А смысл было останавливаться? Винисиус очень технично ударил, но попал в штангу. Казалось, что самураям не выстоять. И на этот раз бразильцы не отступят. Шанс Японии был только в успешных контратаках. Но японцы смогли каким-то образом игру успокоить. Или же это бразильцы успокоились.

После водопоя Бразилия снова начала подавать в штрафную. В целом, конечно, непривычно видеть такую игру бразильцев. Не хватает им кудесников мяча. Это какой-то европейский футбол у них. Где хотя бы обводки? Все сводится к тому, чтобы навесить в штрафную с флангов. С таким футболом ЧМ не выигрывают. Словно человек, который с понедельника настроен похудеть. Идет на пробежку в этот день, а во вторник идет в магазин за пивом. Вроде бы и запал есть, и желание, но вот не получается ничего.

В концовке основного времени бразильцы снова решили подавать в штрафную. Японцы, казалось, просто ждали серию пенальти. Если бы матч шел ночью, то точно можно было бы уже уснуть. На последних минутах Фабиньо вышел на поле вместо Каземиро, который получил травму. И тут случилось чудо на бразильской улице. Они решили не навешивать! А ударить по мячу ногой! И Габриэл Мартинелли в штрафной получил мяч и вторым касанием отправил мяч в угол! На этом моменте можно было проснуться. Будем надеяться, что дальше бразильцы будут играть в более зрелищный футбол. Но победителей не судят.

В 1/8 финала они встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар – Норвегия. Обе команды очень мощные физически. Вот именно на Холанда против такой Бразилии было бы интересно посмотреть. Все же кажется, что Бразилия далеко по сетке не зайдет. Или они просто экономят силы? Японцы же выступили достойно. Вышли из группы, пободались с бразильцами, но приходится возвращаться домой. Хотя потенциал у команды большой. Япония постепенно улучшает свою игру. Ну хотя бы лучше Южной Кореи выступили, что уже неплохо. Реализовать план манги «Капитан Цубаса» еще рано. Но самураи на верном пути.