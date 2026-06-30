Крушение сборной Германии на ЧМ-2026. У Парагвая появился новый Чилаверт

сегодня, 11:05

В футболе важны крепкие нервы.

Орландо Хилль победил немцев в серии пенальти

В Южной Америке есть крылатое выражение: «Авто – немецкое, часы – швейцарские, жена – парагвайская». Кроме умниц и красавиц на трибунах, Парагвай может гордиться игрой вратаря Орландо Хилля против Германии. Впервые в истории немцы проиграли серию пенальти на чемпионатах мира. Статистика звучит неправдоподобно, но она верна. Немцы побеждали в сериях пенальти Францию, Мексику, Англию и Аргентину. Парагваец Хилль не получил миллионы подписчиков, как Возинья из Кабо-Верде, но именно голкипер аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» взял 6 из 7 ударов до серии пенальти.

Кроме сейвов по ходу матча, Хилль заставил Хаверца и Вольтемаде мудрить. Кай использовал разбег Неймара – голкипер красиво вытащил удар форварда «Арсенала». Нападающий «Ньюкасла» Вольтемаде стал знаменитым после мощного удара с пенальти в девятку за клуб, а в сборной отказался от сильного выстрела. Хилль разгадал задумку. Орландо не такой колоритный, как легендарный Хосе Луис Чилаверт, который выходил на поле с пивным пузом и забивал много голов со штрафных и пенальти. Зато молодой страж ворот сборной Парагвая чтит традиции: снова у «Гуарани» есть спаситель на мундиале.

Слабая игра в обороне и проворность форвардов привели к высокой результативности на чемпионате мира. В защите выделяются в основном голкиперы. Также символично, что пошли серии пенальти. Мундиаль проводят в том числе в США , где Роберто Баджо совершил легендарный промах в финальной серии против сборной Бразилии. У немецкого защитника Джонатана Та тоже есть похожий момент – пробил выше ворот против Парагвая. Хотя воспитанник «Барселоны» Санабрия и бывший капитан московского «Динамо» Бальбуэна не реализовали свои подходы, Германия вылетела после трех промахов.

Южноамериканцы выиграли 5 из 7 матчей против европейцев на ЧМ -2026. Подвел только Уругвая, уступивший в один мяч Испании после ошибки Муслеры. Ветеран вышел на матч с высокой температурой и попросил замены в перерыве, а Хилль был в воротах до конца победной серии пенальти. Парагвайцы радуются всей страной, это одна из главных футбольных побед в их истории. Сказочные сюжеты зашли с ноги в комнату с участниками плей-офф. Парагвай сыграл в честном стиле «автобуса» – им важен только результат. Дальше вратарь Хилль встретит или Мбаппе с Дембеле, или Дьёкереша с Исаком.

Германия не создавала стопроцентных моментов

У немцев не было ни одного хорошего матча после разгрома Кюрасао. Их путь напоминает катастрофу Испании на ЧМ -2022. Подопечные Луиса Энрике разнесли Коста-Рику 7:0, а потом была ничья против Германии, поражение от Японии и вылет от Марокко в серии пенальти. Вот только тренер Энрике не допускал столько ошибок, как Нагельсманн. Юлиана называют тщеславным, но он скорее надменный наставник. У Юлиана ветеран Киммих играл справа в защите, а не в центре поля, хотя потерял скорость. Нагельсманн держался за любимчиков, не применяя ротацию, когда она напрашивалась по ходу матчей.

Крайние форварды Сане и Вирц провели слабый чемпионат. Павлович вяло сыграл в центре поля, но Штиллер провел на турнире один тайм, хотя именно этот хавбек мог связать линии против Парагвая. Нагельсманн перестроился на «4-4-2» в решающий момент, когда ни базовая тактика соперника – «4-5-1», ни логика плей-офф не требовала такого шага. Парагвайцы увидели «4-4-2» у немцев и просто отзеркалили чужую схему. Юлиан усложнил себе жизнь, его форварды наступали друг другу на пятки. У немцев два больших шанса, а у парагвайцев насчитали три опасных подхода. Фаворит уступил заслуженно.

Немцы владели мячом почти 76 % времени, нанесли 21 удар по воротам, но попали в створ лишь семь раз. На самом деле восемь, ведь после навеса Брауна с угла поля классно сыграл головой защитник Та. Вот только его напарник Антон задержал голкипера Хилля –нарушение правил было. Также были многочисленные ошибки немцев. Первый тайм им совсем не удался, за чистых 50 минут игрового времени фаворит ни разу не попал в створ чужих ворот. А вот форвард парагвайцев Энсисо, который не закрепился в «Брайтоне» и получил практику в «Страсбуре», огорчил легендарного Нойера. Аутсайдер повел.

После перерыва немцы прибавили, перестроились и забили, но не выжали победный мяч. А в овертаймах всегда появляется риск, что у соперника железные нервы. Парагвайцы раньше играли на турнире в меньшинстве, защищая нужный счет на групповом раунде. В полном составе они остановили немцев, которым не хватило классического центрального форварда. Тренер «Ньюкасла» загнал Вольтемаде в опорную зону в АПЛ . Ник вышел на замену против Парагвая, но сыграл не лучше, чем незаметный Ундав. У разных по формату форвардов сборной Германии ни одного удара в створ, оба подвели.

Нагельсманна наказали на тренерскую наглость

В мире сборных, в отличие от клубного уровня, главный тренер не контролирует каждый чих футболистов и коллектива в широком смысле. В конце концов, наставники национальных команд лишены трансферного рынка в полноценном понимании понятия. Немцам повезло, что за них играют дети тех, кого в Германию занесли поиски лучшей судьбы. Многие приносили европейскому фавориту пользу на чемпионатах мира, от поляка Клозе до курда Ундава. Но только когда мудрые решения Флика дополнили упрямство Лёва, немцы вышли в финал ЧМ -2014, дождались гола джокера Гётце и заставили Месси плакать.

В ночь с понедельника на вторник слёзы были на глазах у поклонников сборной Германии. Их команде достался один из самых скромных соперников в первом раунде плей-офф. Парагвай сыграл в равной группе со США , Австралией и Турцией, воспользовавшись нестабильностью команды из зоны УЕФА . Турки подарили закрытому коллективу аргентинца Густафо Альфаро три очка, не реализовав свои моменты. Сборную Парагвая на родине критиковал не только легендарный Чилаверт, ведь «Гуарани» сыграли в низком блоке, плотно, осторожно и со ставкой на десятки единоборств. Но этот футбол им подходит.

Парагвай – лидер чемпионата мира по отборам, у них 25.8 побед в дуэлях в среднем за игру, и это безумное количество. Статистика указывает на стиль – команда Альфаро владела мячом 31 % игрового времени, но аргентинский тренер выбрал единственно верную стратегию. Если бы Парагвай сыграл открыто и подарил соперникам много явных моментов, а не дальних ударов, то сегодня немцы готовились бы к следующей стадии чемпионата мира. Вместо этого увидели ещё один поединок, в котором тренер Нагельсманн не изучил соперника. Немцы не настолько хороши, чтобы побеждать на голом классе игроков.