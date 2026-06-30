Катастрофа Нидерландов в серии пенальти. У футболистов сдали нервы

сегодня, 14:41

Настоящий мундиаль.

Стартовала сложнейшая фаза чемпионата

Бразильцы первыми пропустили от японцев. Анчелотти не перепутал брови и поднял правильную. Удалось не только сравнять счет усилиями критикуемого Каземиро, но и вырвать победу. Джокер Мартинелли забил на последних секундах после умного паса хавбека Гимараэса. Канадцы тоже рисковали зайти в овертайм с ЮАР , но выиграли после точного удара на последних минутах. Бразилия контролировала мяч против Японии, но Анчелотти ждал дополнительное время и держал в уме выход Неймара.

Нидерланды не повторили опыт Канады и Бразилии, но их соперник был ещё опаснее. Хотя игра голландцев с Марокко закончилась вничью и серией пенальти, арабская сборная оставила лучшее впечатление. Тренер Уахби не ломал свою команду. Марокканцы сыграли первым номером, а Нидерланды продолжили гнуть линию Кумана, работая рационально. Но в этом случае, в отличие от ошибок Нагельсманна с Парагваем, сложнее винить тренера. Рональд отталкивался от состояния футболистов.

Голландский футбол раньше жил по принципу «гогме». Слово из идиша также читают как«хохма». В русском языке оно означает остроумную шутку или розыгрыш, а у голландцев «гогме» значит «находчивость» и «острый ум». Нидерланды потеряли «гогме» и без багажа остроумного Кройфа им не быть в финале чемпионата мира. При марокканцах лучше не вспоминать идиш, но их команда как раз находчивая, остроумная и заставила голкипера Вербрюггена несколько раз серьезно выручить голландцев.

Матч получился тяжелым, даже на лицах фанатов была усталость. Они так переживали, будто встречали инопланетян, передавших враждебные сигналы. Футболисты сборной Нидерландов сварились в собственном соку. Марокканцы оказались выносливее, хотя с овертаймами в футболе в целом надо завязывать. Они не несут смысловой нагрузки, опасны для здоровья футболистов и неинтересны зрителям: в овертайме у Нидерландов и Марокко один удар в створ ворот. Лучше сразу исполнять пенальти.

Хотя голландцы после знаменитого побоища с Португалией на ЧМ -2006 двадцать лет не проигрывают в основное время на мундиалях, у них снова вылет в серии пенальти. Голкипер марокканцев Буну хорош при пенальти. Он двигается линией, показывает бьющему, куда отправить мяч. Психологические игры привели к промаху Саммервиля – вингер пробил в угол, в который ушел голкипер. А вот Хакими, Клюйверт, Эль-Айнауи и брат-близнец «канонира» Тимбера собрали серию промахов с «точки».

Фаворитов напугал старт раунда плей-офф

Вылеты немцев и голландцев, а также мучения бразильцев насторожили других фаворитов. На турнире несколько команд уровня Японии, то есть с поставленной игрой, как у марокканцев, ивуарийцев, сенегальцев и норвежцев. Привычным лидерам из вселенной прогнозов важно тщательнее изучать соперников. Хотя даже тактическая подготовка, как у Нидерландов, ничего на подобном уровне не гарантирует. Куман уважал всех оппонентов, в том числе японцев и шведов, которые вышли в плей-офф.

Но Нидерланды не подтвердили статус фаворита турнира, который им приписал немецкий экономист. Профессор угадывал победителей ЧМ , но он не знает будущего, а дает оценки вероятности событий. Профессор был близок к успеху, когда ставил на вылет Бразилии от Японии. Без гола Мартинелли могли дойти до пенальти. Нидерланды не уступили Марокко с разгромным счетом, но серия пенальти была ужасной по исполнению. В голландцев будто вселились англичане, а Вербрюггену не повезло.

Фавориты учтут ошибки коллег. Аргентине важно изучить особенности схем Кабо-Верде. Месси через год 40 лет, Лионель не сможет всегда спасать команду Скалони. Ивуарийцы – серьезный соперник для Норвегии, у которой оборона слабее атаки. В паре Мексики и Эквадора нет фаворита до матча, лишь игра покажет разницу в готовности. Бельгия может пропустить от Сенегала. Будет много сложных поединков, как у Марокко и Нидерландов. И даже действия вторым номером не всегда спасут фаворита.

Марокко надеется на реванш с Францией

Марокко надо обыграть Канаду, а Франции – Швецию и Парагвай. Тогда друзья Мбаппе и Хакими снова сыграют между собой на ЧМ , как было в полуфинале в Катаре. Тогда марокканцы выдохлись после изнурительных матчей с Испанией и Португалией, а Дешама выручил быстрый гол. Теперь у Марокко больше опыта и появился прекрасный тренер Уахби. Он произнес молитву перед серией пенальти с Нидерландами, а дальше должен уважительно разобрать тактику канадцев.

Тренер Марш, как и Почеттино в сборной США , убрал из игры Канады вредные привычки МЛС . Марокко мощнее, но им может аукнуться дополнительное время против голландцев. Вылет Нидерландов нельзя назвать заслуженным и закономерным, в их паре обе команды наиграли на следующую стадию. Но голландцы испугались пенальти, а до этого были скучными в атаке без Хави Симонса. В центре не хватало форварда класса ван Нистелроя, который работает помощником Кумана.

У голландцев нет новых Снейдера, Роббена и Ван Перси. На успешном ЧМ -2010 была яркая команда, и тогда прошли аналог Марокко. Нидерланды обыграли Уругвай 3:2 в полуфинале, а вот команда Кумана вылетела от полуфиналистов ЧМ -2022. Марокканцы давно не удивляют, ведь к их классу привыкли. Нравится зрелость коллектива. На замену вышли двадцатилетние игроки, но голландцы не отобрали мяч и ждали серию пенальти вторым номером. Уахбиможет гордиться всей командой.

Символом игры служит рассечение брови у Сайбари. Форварда «Баварии» залило кровью, эпизод напомнил легендарный момент с голландцем Стамом на Евро-2000, когда защитнику зашивали рану иголкой на бровке, а Яп даже не скривился. В те времена у сборной Нидерландов были характер, класс и звезды. Теперь всё это есть у команды Марокко. Сайбари заклеили рану и вытерли кровь с лица и шеи. Исмаэль надел чистую футболку и спокойно реализовал решающий пенальти в серии.