Мбаппе идёт за титулом. Франция не повторит ошибку других топ-сборных

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Не последует за немцами и Нидерландами.

Два француза выдали перформансы на групповом этапе

Дидье Дешаму повезло с командой – в сборной Франции сменилось поколение, но состав точно не стал слабее. Теперь «синих» тащат другие. На групповом этапе ярче остальных выглядели Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

Насчёт первого – неудивительно. Как бы ни складывались делах на клубном уровне, Килиан стабильно хорош в сборной и на больших турнирах делает разницу на поле. Показательно, что ему потребовалось ощутимо меньше матчей, чем Лионелю Месси и Мирославу Клозе, чтобы забраться в тройку. Понятно, что относительно дублёров Норвегии и сборной Ирака всегда будут разговоры, что на таких соперниках набивают статистику – и форвард в этих матчах записал себе в актив два мяча и две голевые. Но, во-первых, их тоже надо обыгрывать, а Мбаппе в этих победах сыграл важную роль. А во-вторых, на примере игры с Сенегалом нападающий показал, что он не теряется и перед сильным соперником. В той игре он открыл счёт тяжело складывающегося матча, а потом ответил на гол сенегальцев своим.

Усман включился позже, но выдал яркую игру с норвежцами – да, те выпустили второй состав. Но Дембеле просто утрамбовал соперника – в первом же тайме оформил хет-трик и не оставил вопросов о победителе. Плюс против Ирака забил и отдал голевую. Вполне хорошая статистика.

Сбалансированное сочетание в атаке

Французы показывали антифутбол на Евро-2024, удивительно, как они спустя всего два года полностью изменились. Возможно, дело в балансе. Сейчас в сборную залетел Майкл Олисе, который позднее созрел для сборной и крупных турниров. Он раскрылся как отличный плеймейкер.

Плюс Майкл отлично вписывается в игровые сочетания по характеристикам – в «Баварии» он привык играть с Кейном и Диасом, а это крайне гибкая атака, где каждый может сменить несколько позиций и запутать этим соперника. В сборной есть Дуэ, Барколя и Дембеле, которые в ПСЖ играют в такой же стилистике и выходят сразу на нескольких позициях.

Понятно, что погоду в завершающей стадии делает Мбаппе, но ему и остальным ведь кто-то должен подносить снаряды. И профиль Майкла сделал его идеальным оружием для Дешама. На своём дебютном ЧМ Майкл уже отметился голевой передачей и ассистентским дублем.

Шведы ярко начали, но быстро погасли

Грэм Поттер, казалось, пересобрал кризисную команду – шведы, которые ещё в 2018 году доходили до четвертьфинала ЧМ , теперь полностью провалили отборочный турнир и в итоге чудом вышли на мундиаль. И после такого начали турнир с разгромной победы над Тунисом. Дальнейшие результаты показали, что стоит быть скромнее – Швеция в такой же манере была разбита Нидерландами. К перерыву горели 0:2, в начале второго тайма получили ещё два, ответили своим голом, а в концовке «оранжевые» укрепили разгромный счёт.

С японцами было ожидаемо тяжело. Команда себе сделала имя как «палач топ-сборных» – на прошлом ЧМ разобрались с Германией и Испанией, теперь отобрали балл у голландцев, которые позже деклассировали подопечных Грэма Поттера. Ещё хорошо, что удалось спасти ничью. Уже перед плей-офф было ясно, что проблемы Швеции никуда не делись.

Исак в порядке

При этом есть за что зацепиться – у шведов два шикарных форварда, которые закалены высокими стандартами АПЛ . Исак – вообще главное преображение турнира. Нападающий провёл кошмарный сезон. Скандалы с руководством «Ньюкасла» ради перехода в «Ливерпуль» позволили добиться перехода, но спортивная карма существует – после этого он полностью растворился на поле. В первом круге Александер отметился лишь двумя забитыми мячами и потом вообще выбыл на четыре месяца. В отличие от Дьёкереша, которому тоже пришлось тяжело в «Арсенале» на первых порах, Исак так и не привык к новым требованиям.

Вдобавок это переносилось на матчи сборных, где форвард тоже слился с газоном. Александер должен был повести за собой, а в итоге лишь отбывал номер – шведы в итоге забили четыре мяча в шести играх отбора и пробились на турнир через плей-офф (туда вышли через Лигу наций). И вот тут Исака прорвало. Да, Швеция выдала только один уверенный добротный матч, но форвард наконец снова начал приносить пользу – в игре с Тунисом Александер забил гол, ставший победным, и после прибавил к этому две голевые, плюс отметился ещё одной – уже против Нидерландов. Игра сборной по-прежнему далека до идеала, но сейчас хотя бы есть на кого положиться.

Фаворит не повторит ошибок других топ-сборных

Сенсации на ЧМ начались неожиданно рано – ЮАР , которая кошмарно провела первую игру и должна была готовиться к отпуску, в плей-офф, а сильные чехи и корейцы – за бортом. Уругвай тоже пролетел мимо плей-офф. А в первой же стадии топ-команды следом отправились в отпуск. Результат Германии – вообще шок. Команда сошлась с Парагваем, который в последний момент залез в следующую стадию. Нидерланды уже давали слабину против соперников с характером – тут случилось то же самое. Марокко на ЧМ -2022 повторило путь хорватов, а теперь закрепляется среди неуступчивых рабочих лошадок.