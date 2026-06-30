Голы Холанда и Нусы спасли Норвегию. Сыновья футболистов сияют на ЧМ-2026

вчера, 23:00

Сложная и важная победа.

Эрлинг Холанд – сын Альфа-Инге

Холанд забил 60 голов в 53 матчах за сборную Норвегии. Дальше у машины с безумной статистикой будет матч против обороны сборной Бразилии, где играет его любимый защитник – Габриэль из «Арсенала». Хотя в матче против ивуарийцев у Эрлинга не было много моментов, в решающий момент элитный форвард вырвался на ударную позицию. На спине нападающего на ЧМ -2026 красуется двойная фамилия Браут Холанд: Эрлинг хотел подсветить родовое имя матери Гри. По габаритам и атлетизму футболиста понятно, что он из спортивной семьи. Мама Холанда занималась семиборьем и была чемпионкой Норвегии. Она встретила футбольного защитника Альфа-Инге Холанда, у пары три ребенка. Старшие брат и сестра Эрлинга не стали элитными спортсменами, а форвард порадовал. У Холанда 5 голов на ЧМ -2026, он поддержал семейную традицию, ведь папа Альф-Инге тоже играл на мундиале.

Антонио Нуса – сын Джо

Как и Холада, у автора красивого гола в ворота ивуарийцев – обводящий удар в дальнюю девятку, с детства тоже была мечта стать футболистом. Антонио Нордбю Муса – сын нигерийца Джо Нусы, который приехал в Норвегию играть в футбол. Спортсмен встретил норвежскую девушку, у них родился сын Антонио. В 21 год крайний форвард «Лейпцига» растет в цене на чемпионате мира. Джо Нуса не был футболистом высокого уровня, он не играл на чемпионате мира. Зато очень рано стал отцом, подарив сборной Норвегии будущую молодую звезду. Без шикарного гола Нусы норвежцы не сумели бы пройти опасного соперника. Теперь у Антонио появятся варианты развития карьеры. За ним присматривали до чемпионата мира, а удачные действия на таких турнирах часто влияют на интерес больших клубов. Напарник Диоманде по «Лейпцигу» тоже думает о трансфере.

Патрик Берг – сын Орьяна

У Холанда и Нусы отцы играли в футбол, а Патрик – представитель целой династии. Его отец Орьян Берг провел 19 матчей за сборную Норвегии. Он не был таким опытным на международном уровне, как отец Холанда, но вокруг Патрика было много футболистов. Легендой норвежского футбола был его дедушка Харальд. Старина Берг был атакующим хавбеком, сыграл 43 матча за сборную и забил 12 голов. Дедушке Харальду сейчас 84 года, и он точно смотрел, как его внук отдал решающую голевую передачу на Холанда. Харальд воспитал троих футболистов – своих сыновей. Двое играли за сборную Норвегии, но Патрик Берг их превзошел. Также у хавбека «Будё-Глимт» уже больше матчей за национальную команду, чем у его дедушки Харальда. Патрик сыграл на чемпионате мира, где благодаря его пасу вошли в топ-16 лучших сборных турнира.

Александр Серлот – сын Горана

Футболист, которого не нужно представлять. Серлот – нападающий «Атлетико». Александр играл за «Лейпциг» и «Вильярреал», а недавно помогал Альваресу и Гризманну. Посмотрим, какой трансферный выбор сделает форвард сборной Норвегии после успеха на ЧМ -2026, а пока он жертвует своими интересами ради национальной команды. В футболе мало вингеров ростом 196 сантиметров, но ради удобства Холанда его опытный напарник ушел на фланг. Александр работает на Эрлинга вместе с Нусой. Тренер Сольбаккен не сомневается в талантах своих нападающих, ведь все они воспитаны профессиональными футболистами. Папу Серлота зовут Горан, он сыграл 55 матчей за сборную Норвегии и забил 15 голов. Отец выступал в Турции и Германии, а сын стал футболистом более высокого уровня. В семье есть Йонни Серлот – дядя Александра, и он тоже был футболистом.

Мартин Эдегор – сын Ханса Эрика

Капитан сборной Норвегии и «Арсенала» тоже родился в семье футболиста. Ханс Эрик не был таким мастером, как отцы Серлота, Берга и Холанда, но Мартин получил первые уроки от профессионального тренера. Его папа провел плодотворную карьеру на клубном уровне, был центральным хавбеком. Также очень важно, что Ханс Эрик тренировал юношескую команду «Реала», когда его сын Мартин перешел в клуб из Мадрида.