Разгром шведов под Нью-Джерси. Франция продолжает мстить за прошлый ЧМ

сегодня, 11:15

Банда Дешама мчится в финал.

В первых матчах плей-офф чемпионата мира по футболу все решалось в каком-то одном моменте или же даже в сериях пенальти. Бразилии, Канаде и Норвегии потребовались голы в самых концовках матчей, чтобы сохранить свои места в турнире. Марокко и Парагваю понадобились пенальти — самый жесткий способ выйти из тупика.

А затем на сцену вышла Франция, наиболее сильная команда из всех пока в 1/16 финала, которая напомнила нам всем, что футбольные матчи можно выиграть, сохраняя порядок, спокойствие и абсолютное превосходство. Франция считалась фаворитом этого турнира, и это мнение только укрепилось с момента старта турнира три недели назад. Французская команда на групповом этапе выиграла все три матча, подобным достижением могут похвастаться лишь Аргентина и Мексика.

Победа Франции стала самой уверенной в 1/16 финала на сегодняшний день. Это был сокрушительный разгромом шведской команды , в стартовом составе которой было семь игроков из АПЛ . В матче отличился Килиан Мбаппе, забивший теперь больше голов в плей-офф чемпионатов мира, чем любой другой игрок в истории турнира (9), а завершился поединок тем, что французский тренер Дидье Дешам, казалось, преклонился перед своим нападающим. Франция нанесла 25 ударов по воротам Швеции, 12 из которых попали в створ.

Следует отметить, что Швеция была вполне покладистым соперником. Схема тренера Грэма Поттера дала полную свободу действий Майклу Олисе, совершенно неотразимому плеймейкеру сборной Франции. Олисе – это прорыв года, тут без вопросов. А как он играет десятку на ЧМ ! Скоростной и хитрый Усман Дембеле справа, Брэдли Баркола слева и Мбаппе в центре! Олисе регулярно мог отдавать мяч в эти направления или же бить сам.

Майкл получал мяч от центральных защитников, начиная французские атаки, но затем появлялся практически в любой точке поля. Он оказывался слева, потом справа, затем за спиной шведских полузащитников, а иногда и за спинами своих нападающих. «Бавария» его теперь точно продавать не захочет, как и Кейна.

Тьерри Анри дал наилучшее описание взаимоотношений между Олисе и Мбаппе после победы Франции над Сенегалом в первом матче. «Если Мбаппе — самый ценный игрок Франции, то Олисе — самый важный игрок», — сказал Анри.

Анри, который ранее тренировал Олисе на Олимпиаде 2024 года, продолжил хвалить Майкла в студии Fox во вторник вечером.

«Он смотрит иначе на футбольное поле. Иногда он делал что-то такое на тренировках, что приходилось думать, что он с другой планеты», — сказал Тьерри.

Олисе сыграл безупречно, но и остальной состав не отстал. Дезире Дуэ казался предпочтительным выбором Дешама на левом фланге, начиная со старта в матчах против Сенегала и Норвегии, но в этом матче его заменил Баркола. И именно он забил второй гол, завершив великолепную передачу Олисе.

«Олисе видит такие ходы, на которые способен только гений», — сказал Златан Ибрагимович на Fox.

Олисе, Баркола и Дуэ — 24, 23 и 21 год, и их появление на этом чемпионате мира — часть того, что Дешам называет «свежим воздухом» своей команды. Ранее он уже вдохнул новую жизнь в состав, который вышел в финал ЧМ -2022, но проиграл по пенальти Аргентине в Катаре. Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризман и Оливье Жиру в этом году на мундиаль не приехали. Но каковы замены!

Прогнозы в футболе в стадиях плей-офф опасны. Исход матча может решить судейское решение, неожиданная травма. Мы ещё не знаем, как Франция может отреагировать, если случится что-то подобное. Но на данном этапе сложно представить соперника, обладающего сочетанием силы, скорости, баланса и мастерства, способного победить банду Дешама. Если взглянуть на сетку, то нас может ждать повторение прошлого финала.

На британском телевидении чемпион мира Патрик Виейра даже предположил, что это поколение не хуже, если не лучше, чем его собственная команда 1998 года, выигравшая титул. Теперь Франция встретится с Парагваем в Филадельфии в субботу, а затем сыграет с победителем матча Марокко — Канада в четвертьфинале в Бостоне. В полуфинале возможными соперниками являются Испания, Португалия, Хорватия, Бельгия или США . Франция не может встретиться с Бразилией, Аргентиной или Англией до финала.

«Я не помню, когда в последний раз мы видели команду, которая с самого начала так доминирует», — сказал бывший сборник сборной Англии Иан Райт британскому телеканалу ITV.

Ну и кто же их остановит? Вероятным кандидатом на такое действия могут считаться Испания или Португалия. Но пусть банда Криштиану сначала пройдет Хорватию. Да и Австрию со счетов списывать не стоит раньше времени. В общем, многие поклонники футбола уже видят Францию в финале. Вполне заслуженно, ведь играют очень мощно, а состав у Дешама просто фантастический. Там с замен можно команду усилить так, что…