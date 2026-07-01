Обогнал Роналдо, позади даже Пеле. Мбаппе вошёл в историю футбола

сегодня, 18:09

Килиан продолжает разрывать ЧМ .

Криштиану Роналду, как известно, никогда не забивал голов в плей-офф чемпионата мира, но какое место занимает его вечный соперник Лионель Месси среди лучших бомбардиров всех времен в этом списке? Этот факт вас точно может удивить. Лео недавно стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, но ему на пятки наступает Мбаппе. В силу возраста Килиан обгонит рано или поздно великого аргентинца, если будет здоров. Среди тех, кто опережает Месси по количеству голов в плей-офф, есть как легендарные игроки, так и менее известные.

Вот лучшие бомбардиры плей-офф чемпионата мира по футболу на данный момент:

1-е место. Килиан Мбаппе – 10 голов в 9 играх

Мбаппе повторил рекорд уже на втором своем чемпионате мира, забивая в среднем один гол за игру в плей-офф, особенно запомнился его хет-трик в финале против Аргентины в Катаре. На тот момент половина его голов в плей-офф пришлась на финальные матчи. И он продолжил в том же духе в своем первом матче плей-офф чемпионата мира 2026 года. Забив четыре мяча на групповом этапе, он сохранил шансы на «Золотую бутсу», отличившись перед самым перерывом в матче против Швеции. В середине второго тайма он добавил еще один гол. Десять голов всего в девяти матчах плей-офф чемпионата мира. Невероятный результат.

Леонидас – 8 голов в 5 играх

Роналдо – 8 голов в 10 играх

Восьмой гол Мбаппе в плей-офф, забитый им в предыдущем матче в Катаре, позволил ему сравняться по количеству мячей с двумя бразильскими легендами. Леонидас так и не завоевал трофей, но забил восемь голов, в основном в турнире 1938 года, проходившем исключительно по системе плей-офф, включая хет-трик в матче против Польши и два гола в ворота Швеции. Спустя 60 лет Феномено пошел по его стопам, забив три гола на чемпионате мира 1998 года во Франции и четыре мяча, в том числе два в финале, когда сборная Бразилии завоевала трофей четыре года спустя.

=4-е место. Жюст Фонтен – 7 голов в 3 играх

=4-е место. Вава – 7 голов в 5 играх

=4-е место. Олдрих Неедли – 7 голов в 6 играх

=4-е место. Пеле – 7 голов в 6 играх

Тринадцать голов, забитых Жюстом Фонтеном на чемпионате мира 1958 года, — это один из тех головокружительных рекордов, которые, как кажется, никогда не будут побиты. Хотя, учитывая расширение турнира и форму некоторых звездных игроков, никогда не говори «никогда». Легенда сборной Франции забил более половины своих мячей на том турнире всего в трех матчах плей-офф, сравнявшись по этому показателю с великим Пеле и менее известными Вавой и Олдрихом Неедли по количеству голов в решающих матчах.

=8-е место. Эйсебио – 6 голов в 3 играх

=8-е место. Дьёрдь Шароши – 6 голов в 5 играх

=8-е место. Гари Линекер – 6 голов в 6 играх

=8-е место. Роберто Баджо – 6 голов в 9 играх

Роналду, несомненно, закрепил за собой статус величайшего португальского футболиста всех времен. Но если он не сможет показать себя с лучшей стороны в возрасте 41 года на, безусловно, своем последнем чемпионате мира, его достижения на самой большой арене всегда будут затмеваться достижениями Эйсебио, который забил шесть голов всего в трех матчах плей-офф на чемпионате мира 1966 года, включая четыре в великой победе над Северной Кореей со счетом 5:3 на «Гудисон Парк». Тогда корейцы к 25-й минуте матча вели со счётом 3:0.

Дьёрдь Шароши забил шесть голов в плей-офф за Венгрию в 1930-х годах, а Гари Линекер и Роберто Баджо сравнялись с ним по этому показателю благодаря своим достижениям в 80-х и 90-х. Роналду сейчас участвует в своем шестом чемпионате мира и ему только предстоит сыграть в плей-офф ЧМ -2026.

=12-е место. Сильвио Пиола – 5 голов в 4 играх

=12-е место. Дьюла Зенгеллер – 5 голов в 4 играх

=12-е место. Хельмут Ран – 5 голов в 6 играх

=12-е место. Томас Мюллер – 5 голов в 7 играх

= 12-е место . Зинедин Зидан – 5 голов в 7 играх

=12-е место. Уэсли Снейдер – 5 голов в 8 играх

=12-е место. Лионель Месси – 5 голов в 12 играх

=12-е место. Мирослав Клозе – 5 голов в 14 играх

Клозе принадлежал рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, но из своих 16 мячей он забил лишь пять в плей-офф. Аналогичная ситуация и с Месси, который теперь обогнал Клозе, но у многократного обладателя «Золотого мяча» есть шанс увеличить рекорд хотя бы в матче с Кабо-Верде. Сетка позволяет забить и в следующих играх.

Мюллер, Зидан и Снейдер входят в число современных топовых игроков, которые проявили себя в решающие моменты, присоединившись к таким легендам, как Сильвио Пиола, Дьюла Зенгеллер и Хельмут Ран, в историческом рейтинге.