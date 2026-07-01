Или не спешит?
Третий подряд провал сборной Германии на чемпионатах мира разозлил немцев. Канцлер Фридрих Мерц сухо отреагировал на унижение Нагельсманна, после чего политик получил ушат помоев в комментариях. Футбол важен для немцев. После победы на ЧМ-2014 они ждали успехов на следующих кубках мира. Дважды подряд бывшие чемпионы не выходили из группы. И если неудачу на ЧМ-2018 можно было списать на привычный синдром для бывших чемпионов, то провал в Катаре стал неприятной неожиданностью. Снова не вышли из группы, а на ЧМ-2026 не перекрыли старые неудачи.
Пасовать немцы научились, а вот бороться за мяч забывают. Сборная Германии не всегда была лучшей на турнирах, на которых играла в финалах. Но чаще всего именно немцы шли дальше. У них за плечами много финалов и полуфиналов. Но когда Гвардиола убедил немцев, что им не хватает своей версии «тики-таки», он лишил футбольную страну идентичности. Опасность отказа от стиля ощутили на себе в Бразилии, где ждут мировую корону 24 года. Немцы выиграли двенадцать лет назад, но на чемпионатах Европы они не побеждали ровно 30 лет. Нагельсманн не вернул идентичность.
У немцев не было ни вдохновения, ни свободы на поле. Даже разгром сборной Кюрасао они встретили сухо, а в последнем туре недооценили команду Эквадора. То поражение помогло парагвайцам набраться уверенности. Немцы впервые в истории проиграли серию пенальти на чемпионате мира. Эксперты и зрители в Германии называют выступление команды позорным, и здесь не поспоришь. Киммих сказал, что его команда заслужила вылет. Дальше идет коллектив, чей голкипер продал вещи, чтобы собрать деньги на лечение сына. Орландо Хилль недавно был резервистом в «Сан-Лоренсо».
Сын Хилля родился раньше срока. В больнице выставили серьезный счет, поэтому молодой вратарь продал почти все личные вещи, даже перчатки и бутсы. Также Орландо выставил на аукцион памятную футболку, в которой добивался успехов с молодежной сборной. И даже переезд из парагвайского в аргентинский «Сан-Лоренсо» не принес футбольного успеха. Год назад Хилля не было в обойме сборной Парагвая, он дебютировал в сентябре. У немцев помогал голами джокер Ундав, который поднялся с низов, но Дениз не пережил нищету, он родился и вырос в богатом немецком регионе.
Тренер Парагвая Альфаро заявил, что разница между его командой и немцами в опыте дворового футбола. Парагвайцы в детстве бегали по голой бурой земле, а будущие игроки сборной Германии тренировались на идеальных полях. Конечно, немцы давно живут лучше почти всех в мире, но с каждым новым десятилетием растет оторванность футболистов от целей любой национальной сборной. Последний в истории чемпион мира родом из ГДР Тони Кроос понимал, что такое патриотизм и как его надо показывать на поле. Современные немецкие футболисты и даже тренер не понимают.
Нагельсманн ужасно отработал на ЧМ-2026, но проявил себя ещё хуже, когда после провала с Парагваем не ушел в отставку. Голландец Куман, который вылетел в серии пенальти от более сильного соперника из Марокко, сразу взял вину на себя. Нагельсманн – клубный тренер. Также он слишком молод, чтобы понимать дух старого немецкого футбола. Даже Флик не сумел передать важные знания самым молодым футболистам, а Нагельсманн для этой цели подходит ещё хуже. Немцам слишком комфортно жить. Вирц и Мусиала не прошли тернистый путь, а с юности обласканы комфортом.
Немцы думают, что надо пригласить Клоппа, ведь Юрген – тренер старой школы, невзирая на любовь к модным тактическим веяньям. Вот только зачем бывшему тренеру «Ливерпуля», который во время творческой паузы помолодел на десять лет, связывать со сборной Германии? У немцев нет поколения талантов, как у Франции. Можно понять желание Зидана забрать готовую молодую команду Дешама перед Евро-2028. Клопп подставит себя, если согласится работать со сборной Германии. Также Юрген может оказаться клубным тренером. Не все двухзадачные, как мудрый Карло Анчелотти.
Киммих несколько раз просил Горецку пробить шестой пенальти в серии. Леон испугался и отказался. Кроме хавбека, пошли в отказ другие футболисты с опытом ударов по чужим воротам. Решающий пенальти пробил центральный защитник Та, хотя он не второй Серхио Рамос. Джонатан угодил мячом в перекладину, однако всё испортили до него нападающие Хаверц и Вольтемаде, ведь оба уступили голкиперу. И пусть немцы успешно выступают на молодежном уровне, при переходе во взрослый футбол важна хладнокровность, и её не показали. Германия лишилась козыря и не нашла нового взамен.
Немцы в футболе всегда были наглыми, начиная с чуда в Берне, когда в финале ЧМ-1954 однозначный аутсайдер умудрился обыграть великую сборную Венгрии. Победа над Нидерландами в финале ЧМ-1974 тоже была неожиданностью, ведь голландцы на том турнире придумали современный футбол. Раньше немцы быстро адаптировались. Когда после победы на Евро-96 их накрыл кризис, они выкарабкались и вышли в финал ЧМ-2002. Хотя Кан проиграл Роналдо, а потом были другие неудачи, немцы держались в топе мировых сборных и добрались до исторического успеха на ЧМ-2014.
После этого первая сборная скатилась, ведь не может пригласить в состав Олисе и Кейна, как сделала «Бавария». У немцев тоже дефицит великих «девяток», как у Бразилии, но «селесао» с десятой попытки пригласили великого тренера Анчелотти. Именно наставник может вернуть сборную Германии на привычное высокое место в иерархии сборных. У Клоппа есть психологическая уверенность. Если немецкие чиновники не уволят Нагельсманна прямо сейчас, то допустят историческую ошибку. Юлиан – перспективный клубный тренер, но он слишком высокомерный для мира грешных сборных.