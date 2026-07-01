сегодня, 14:45

Или не спешит?

Фанаты назвали вылет от Парагвая унижением

Третий подряд провал сборной Германии на чемпионатах мира разозлил немцев. Канцлер Фридрих Мерц сухо отреагировал на унижение Нагельсманна, после чего политик получил ушат помоев в комментариях. Футбол важен для немцев. После победы на ЧМ -2014 они ждали успехов на следующих кубках мира. Дважды подряд бывшие чемпионы не выходили из группы. И если неудачу на ЧМ -2018 можно было списать на привычный синдром для бывших чемпионов, то провал в Катаре стал неприятной неожиданностью. Снова не вышли из группы, а на ЧМ -2026 не перекрыли старые неудачи.

Пасовать немцы научились, а вот бороться за мяч забывают. Сборная Германии не всегда была лучшей на турнирах, на которых играла в финалах. Но чаще всего именно немцы шли дальше. У них за плечами много финалов и полуфиналов. Но когда Гвардиола убедил немцев, что им не хватает своей версии «тики-таки», он лишил футбольную страну идентичности. Опасность отказа от стиля ощутили на себе в Бразилии, где ждут мировую корону 24 года. Немцы выиграли двенадцать лет назад, но на чемпионатах Европы они не побеждали ровно 30 лет. Нагельсманн не вернул идентичность.

У немцев не было ни вдохновения, ни свободы на поле. Даже разгром сборной Кюрасао они встретили сухо, а в последнем туре недооценили команду Эквадора. То поражение помогло парагвайцам набраться уверенности. Немцы впервые в истории проиграли серию пенальти на чемпионате мира. Эксперты и зрители в Германии называют выступление команды позорным, и здесь не поспоришь. Киммих сказал, что его команда заслужила вылет. Дальше идет коллектив, чей голкипер продал вещи, чтобы собрать деньги на лечение сына. Орландо Хилль недавно был резервистом в «Сан-Лоренсо».

Сын Хилля родился раньше срока. В больнице выставили серьезный счет, поэтому молодой вратарь продал почти все личные вещи, даже перчатки и бутсы. Также Орландо выставил на аукцион памятную футболку, в которой добивался успехов с молодежной сборной. И даже переезд из парагвайского в аргентинский «Сан-Лоренсо» не принес футбольного успеха. Год назад Хилля не было в обойме сборной Парагвая, он дебютировал в сентябре. У немцев помогал голами джокер Ундав, который поднялся с низов, но Дениз не пережил нищету, он родился и вырос в богатом немецком регионе.

Высокий уровень жизни немцев – проблема сборной

Тренер Парагвая Альфаро заявил, что разница между его командой и немцами в опыте дворового футбола. Парагвайцы в детстве бегали по голой бурой земле, а будущие игроки сборной Германии тренировались на идеальных полях. Конечно, немцы давно живут лучше почти всех в мире, но с каждым новым десятилетием растет оторванность футболистов от целей любой национальной сборной. Последний в истории чемпион мира родом из ГДР Тони Кроос понимал, что такое патриотизм и как его надо показывать на поле. Современные немецкие футболисты и даже тренер не понимают.

Нагельсманн ужасно отработал на ЧМ -2026, но проявил себя ещё хуже, когда после провала с Парагваем не ушел в отставку. Голландец Куман, который вылетел в серии пенальти от более сильного соперника из Марокко, сразу взял вину на себя. Нагельсманн – клубный тренер. Также он слишком молод, чтобы понимать дух старого немецкого футбола. Даже Флик не сумел передать важные знания самым молодым футболистам, а Нагельсманн для этой цели подходит ещё хуже. Немцам слишком комфортно жить. Вирц и Мусиала не прошли тернистый путь, а с юности обласканы комфортом.

Немцы думают, что надо пригласить Клоппа, ведь Юрген – тренер старой школы, невзирая на любовь к модным тактическим веяньям. Вот только зачем бывшему тренеру «Ливерпуля», который во время творческой паузы помолодел на десять лет, связывать со сборной Германии? У немцев нет поколения талантов, как у Франции. Можно понять желание Зидана забрать готовую молодую команду Дешама перед Евро-2028. Клопп подставит себя, если согласится работать со сборной Германии. Также Юрген может оказаться клубным тренером. Не все двухзадачные, как мудрый Карло Анчелотти.

У немцев появились большие психологические проблемы

Киммих несколько раз просил Горецку пробить шестой пенальти в серии. Леон испугался и отказался. Кроме хавбека, пошли в отказ другие футболисты с опытом ударов по чужим воротам. Решающий пенальти пробил центральный защитник Та, хотя он не второй Серхио Рамос. Джонатан угодил мячом в перекладину, однако всё испортили до него нападающие Хаверц и Вольтемаде, ведь оба уступили голкиперу. И пусть немцы успешно выступают на молодежном уровне, при переходе во взрослый футбол важна хладнокровность, и её не показали. Германия лишилась козыря и не нашла нового взамен.

Немцы в футболе всегда были наглыми, начиная с чуда в Берне, когда в финале ЧМ -1954 однозначный аутсайдер умудрился обыграть великую сборную Венгрии. Победа над Нидерландами в финале ЧМ -1974 тоже была неожиданностью, ведь голландцы на том турнире придумали современный футбол. Раньше немцы быстро адаптировались. Когда после победы на Евро-96 их накрыл кризис, они выкарабкались и вышли в финал ЧМ -2002. Хотя Кан проиграл Роналдо, а потом были другие неудачи, немцы держались в топе мировых сборных и добрались до исторического успеха на ЧМ -2014.

После этого первая сборная скатилась, ведь не может пригласить в состав Олисе и Кейна, как сделала «Бавария». У немцев тоже дефицит великих «девяток», как у Бразилии, но «селесао» с десятой попытки пригласили великого тренера Анчелотти. Именно наставник может вернуть сборную Германии на привычное высокое место в иерархии сборных. У Клоппа есть психологическая уверенность. Если немецкие чиновники не уволят Нагельсманна прямо сейчас, то допустят историческую ошибку. Юлиан – перспективный клубный тренер, но он слишком высокомерный для мира грешных сборных.