Кейн спас Англию от вылета. Дубль Харри обеспечил волевую победу

вчера, 21:20

Футбол на выживание.

Англичан выручила физическая готовность

На последних минутах матча Кейн получил мяч перед штрафной площадью после передачи Гордона. Харри сделал маленькую паузу, во время которой сотни миллионов зрителей сумели прочитать его мысли. Капитан сборной Англии понимал, что нет надежды на напарников. Форвард вышел на ударную позицию и сильно пробил по воротам. Голкипер ДР Конго во второй раз после перерыва не спас, Кейн сделал дубль и перевернул для британцев тяжелейший матч на выживание. У африканцев по игре ничья с Англией, а победил сегодня один человек – Харри Кейн.



Сначала форвард нашел правильную позицию в штрафной площади и после навеса Гордона пробил головой. Удар не получился, мяч летел легко, но голкипер Мпаси отбил мяч в сетку. В отличие от сборных Германии и Нидерландов, которые против своих крепких соперников не прибавили физически на ключевых отрезках матчей, англичане физически были готовы лучше соперника. И хотя очень долго у фаворита не было качественных моментов, Тухель правильно проводил тренировки. После замен Англия не перестроилась, но оживилась и дожала чужую оборону.



На турнирах, где жарко и сложно, много матчей и разные по стилю соперники, очень важно наличие лидера – у англичан это капитан Кейн, и тонуса. Фаворит не ждал овертайма, а старался выжать второй победный гол. Но волевая победа над ДР Конго не мешает пройтись по плану и стратегии Тухеля, а также по игре многих футболистов сборной Англии. Плохой поединок провели Рэшфорд, Беллингем, Мадуэке и Спенс. Левый вингер Гордон начал матч на лавке, но сегодня именно новичок «Барселоны» вышел на замену и спас Тухеля от вылета – у Энтони два ассиста.

Аутсайдер украсил поединок ранним голом

Футболисты сборной Франции придумали Килиану Мбаппе прозвище Мобуту. Так звали диктатора, который переименовал ДР Конго в Заир и издевался над народом на 90 миллионов человек на протяжении десятилетий. Мбаппе не злится после шуток партнеров и подыгрывает. Например, он передал капитанскую повязку через арбитра Оливера. Сегодня любимая сборная английского рефери сыграла против ДР Конго. И если Франция может не выиграть чемпионат мира, потому что слишком хороша, то Англия в меру плохая, чтобы далеко забраться на турнире.



Тухель проиграл первый тайм коллеге Десабру. У ДР Конго тренер из Франции, он работал по всей Африке. Седобородый Себастьян заставил Томаса нервничать, ведь аутсайдер забил быстрый мяч. Для нейтрального зрителя гол ДР Конго – идеальный дебют. В случае раннего гола Англии могли увидеть переход к скучной игре, а точный удар воспитанника «Боавишты» Сипенги заставил англичан работать агрессивнее и раскрываться. У африканцев были контратаки, а вторая ошибка англичан в обороне стала бы роковой. До перерыва фаворит не сравнял счет.



Форвард ДР Конго попал мячом в штангу, а вот англичане дважды просили пенальти. Сначала мяч легко зацепил руку футболиста ДР Конго в верховой борьбе, но не было умысла и явного лишения голевого момента. Арбитры рассудили верно, не каждое случайное касание рукой мяча является нарушением правил. Во втором случае Кейн не успел нанести удар по воротам и искал пенальти. Поскольку Харри коснулся голкипера, то не получил желтую карточку за симуляцию, но и повода для пенальти не было, ведь вратарь не задерживал грозного форварда.

У ДР Конго очень организованная команда