Главный камбэк ЧМ-2026. Бельгия перевернула игру за три минуты

сегодня, 10:22

Герой – бывший лидер «Лестера», отказавший «Барсе».

Первые 50 минут – тотальный ужас для Бельгии

Концовка в исполнении «красных дьяволов», конечно, шикарна, но по-другому сказать сложно – команда просто не вышла на поле. После первой атаки, в которой вывели на удар Леандро Троссарда, игровое преимущество полностью перешло в ноги Сенегала – причём моменты команда создавала крайне острые, «красные дьяволы» могли устроиться и на 0:3. На 13-й минуте сенегальцам позволили разбежаться в финальной трети – у тех не было численного преимущества, но Исмаила Сарр рванул в штрафную под заброс, и его никто не накрыл. В итоге форвард расстреливал ворота в упор – лишь касание Куртуа спасло, форвард не смог подстроиться под изменившуюся траекторию мяча.

На 25-й Сенегал сначала выиграл верх, а потом подоспел на добивание – Хабиб Диарра открыл счёт в матче. После перерыва Исмаила Сарр реализовал-таки свой момент. Форвард убежал в контратаку и получил дальнюю диагональ со своей половины поля. Дальше – забег и прицельный удар. Причём между этими эпизодами были другие моменты: Садио Мане выцеливал в ближний, он же после перерыва вывел на удар Диарра (мог оформлять дубль). В каждом из этих эпизодов не срабатывала оборона «красных дьяволов». При 2:0 на 85-й минуте последний гвоздь мог вбивать всё тот же Мане – он, как и Сарр на 51-й, убежал в контратаку, но опекун успел его догнать, а Куртуа надёжно прикрыл дальний угол.

Камбэк запустили лидеры «золотого состава»

Надо отметить, что какие-то моменты бельгийцы создавали и при 0:1 уже в концовке первого тайма – Доку искал адресата для прострела, защитник Сенегала встал на пути мяча, де Кейпер проверил Диава дальним ударом, тот спас. Позже Лукебакио бил с линии штрафной – мяч чуть разминулся с крестовиной. У камбэка можно выделить две причины. Первую назвал тренер бельгийцев Руди Гарсия:

Я уже говорил, что сила этой команды в том числе и в скамейке запасных. С одиннадцатью игроками результата не добьешься. К концу матча соперники потеряли концентрацию. Они хотели удержать счет 2:0, что, на мой взгляд, было большой ошибкой. Это придало нам уверенности. Потому что, когда счет стал 1:2, ход матча изменился. После этого мы сравняли счет, и хорошо, что реализовали этот – заслуженный – пенальти в концовке.

Вторая причина – появление на поле Ромелу Лукаку. Де Кетеларе матч не удался, а с выходом Ромелу на поле вернулась частичка «золотого состава». У самого форварда была огромная мотивация на этот турнир: из-за травмы он пропустил почти весь сезон, рассорился с «Наполи» из-за инцидента в марте-апреле с вызовом в сборную и в итоге покидает команду. Нужно было доказывать, что нападающий ещё дееспособен.

Лукаку подарил «красным дьяволам» надежду, забив на 86-й минуте: продавил Сисса и пробил в ближний. Форвард вновь стал настоящим танком, который на острие может продавливать защитников, а в подыгрыше – прикрывать мяч корпусом и за счёт этого сохранять владение. Бельгийцы могли обойтись и без дополнительного времени, когда Ромелу таким образом на второй добавленной отдал на Тилеманса, а тот простреливал на Лукебакио.

Голливудская развязка

В любом случае Бельгия перевернула ход встречи всего за три минуты – а это уже, боже мой, какой футбол. Надо отметить, что сравнял счёт Юри Тилеманс – лидер «Лестера», когда «лисы» ещё боролись за еврокубки, футболист, отказавший «Барселоне» и в итоге оказавшийся в сказочной «Астон Вилле» Унаи Эмери (и не прогадал). Он же нанёс решающий удар, завершивший этот голливудский сюжет.

Время близилось к завершению, в очередной атаке пошёл прострел на Лукебакио, тот пробил выше ворот. Но внимание привлёк предшествовавший этому эпизоду момент: Тилеманс упал на газон и требовал назначить точку. В ходе повтора увидели, что Юри первым коснулся мяча и подставился под уже занёсшего ногу Камара. Того же Юри отправили бить точку – и он забил решающий мяч, который вывел «красных дьяволов» в 1/8 финала.

С такой обороной дальше делать нечего

Всё это красивое шоу для болельщиков, но нельзя не отметить: с таким уровнем игры в обороне сборной Бельгии в плей-офф делать нечего. Теате и Мехеле провели ужасную игру – их след отчётливо виден в обоих пропущенных мячах «красных дьяволов» и ряде других острых эпизодов. Опаснейший момент Сарра в дебюте: Мехеле не пошёл за ним, Исмаила мог расстреливать Тибо. Первый пропущенный мяч – Теате проигрывает верх Сарру, Мехеле не успел за Диарра (это можно назвать коллективной ответственностью: тот же Артюр выключился из эпизода, проиграв единоборство, а де Кейпер поздно рванул за оппонентом). Когда Сарр всё же реализовал момент, Теате элементарно проиграл забег до штрафной, а Мехеле лишь следил за эпизодом, не рискуя вмешаться.