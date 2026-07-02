Португалия буксует. Хорватия ещё способна на чудо на ЧМ

сегодня, 14:53

Потенциальная причина слёз Роналду.

Роналду – уже не тащер

Эта мысль идёт лейтмотивом вот уже второй Чемпионат мира подряд. Такой у Криша менталитет – он постоянно гонится за рекордами, ему важно играть и забивать. В прайме это делало его главным конкурентом Месси, но время не обманешь. С годами держать планку стало сложнее, а запросы Роналду не изменились. Он всё так же хочет постоянно выходить в старте, играть полные матчи, быть лидером атаки своих команд и сборной. Только вот ему уже 41, играет он в чемпионате Саудовской Аравии с другими пенсионерами и игроками, которые выбрали деньги. В отборочном цикле форвард ещё давал результат – но на мундиале перестал.

Лео в первом матче на ЧМ -2026 разобрал Алжир и принёс Аргентине победу. Вскоре после этого Португалия сыграла с ДР Конго – Криштиану в той игре не показал абсолютно ничего, а андердог смог отнять очки у «селесао». Да, с Узбекистаном случился проблеск – 5:0, дубль Роналду (и хоть какой-то рекорд). Но когда попался стоящий соперник – снова тишина (0:0 с колумбийцами).

Даже игроки Конго отмечали, что им не приходилось играть по Роналду персонально – учитывая то, что он показывал на поле, этого и не требовалось. Проблема в том, что и усадить форварда на скамейку нельзя. Попробовали четыре года назад – начались скандалы, обиды, а это неизбежно скажется и на раздевалке. О чём речь, если даже после первого тура, где Криш вышел с первых минут, его фанаты и сестра обрушились с критикой на Бруну и Невеша – якобы те недостаточно часто снабжали их любимца передачами. Такой Роналду – скорее обуза для сборной.

Нет альтернативы

Но легко сказать: «Выводите Рона из состава». А какая альтернатива? Конечно, после 1:1 с ДР Конго и 0:0 с Колумбией сложно придумать хуже. Кто тогда займёт позицию на острие? Феликс, конечно, преобразился под руководством своего кумира в «Аль-Насре» – только это футболист совсем другого плана. Он скорее дриблёр-плеймейкер, чем киллер в штрафной. А игровую структуру прямо по ходу турнира переделывать никто не будет. Делать акцент на фланге Леау бессмысленно – Рафаэл очень зависим от настроения, это вполне может вылезти боком.

Ещё есть Гонсалу Рамуш. Но чем он запомнился кроме перформанса со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ -2022, когда Роналду усадили на скамейку? Это не стабильный лидер, на которого можно положиться. В том же ПСЖ он стал игроком-опцией, которого выпускают лишь иногда, чтобы снять нагрузку с лидеров атаки. В минувшем сезоне Гонсалу так вообще за 30 игр Лиги 1 отметился лишь шестью голами, в ЛЧ – два гола за 11 матчей.

Отсутствие Криштиану принесёт мало пользы, поскольку «селесау» не наиграли рабочей альтернативы. В то же время под удар опять попадёт раздевалка.

«Шашечные» боролись даже с яркой Англией

У хорватов есть определённый статус кота в мешке – вот уже на двух ЧМ подряд команда показывала шикарный результат. Но каждый раз это было куда выше ожиданий от «шашечных». В России вообще никто не ожидал увидеть банду хорватов в финале турнира. После такого результата к ним, конечно, стали относиться серьёзнее – но никто не предполагал, что на следующем мундиале сказка повторится. На деле – матч за третье место и победа над Марокко.

Запал остался – это было видно уже в игре против англичан. «Три льва» оформили крупную победу (4:2), но на деле «шашечные» дали серьёзное сопротивление. Они отлично наказывали соперника за ошибки в обороне, дважды возвращали равенство по ходу первого тайма. В этот раз не повезло, но оценивать эффективность будут по играм плей-офф – хорваты чаще кого-либо показывали, что умеют набирать форму к решающим стадиям. Сборная Португалии – опасный соперник, но не без слабых сторон. Через такие игры «шашечные» и набирают форму.

Повторить успех прошлых ЧМ будет сложно

Уже всем ясно, что хорваты – это крепыши, которые надламывают соперников за счёт терпения и исполнительности. Ясно, что футболисты выступают на топ-уровне, Модрич вон вообще брал «Золотой мяч», а за Йошко в своё время вышел на охоту Гвардиола. Но из раза в раз казалось, что команда прыгает выше головы.

Понятно почему – лидеры команды не молодеют, а качественную альтернативу найти сложно. Тот же Лука Модрич долго сохранял стабильность и, казалось, после ЧМ в России только вышел на пик. Но показательно, что ему пришлось покинуть Мадрид и перебраться в менее интенсивную Серию А (теперь готов к завершению карьеры). А ведь это центральная фигура в игре «шашечных» – объём и качество на мяче, которые он давал, никто просто не сможет восполнить в полной мере. У него была шикарная связка с Ковачичем и Брозовичем – первый пропустил значительную часть сезона из-за травмы второй уже третий сезон отыграл в Саудовской Аравии и, кажется, свыкся с выходом на футбольную пенсию. Марцело пропустил ЧМ -2026.

Перишичу 37 лет, Пашаличу, 31 год – и они тоже являются важной частью стартового состава. Но невозможно держать марку, когда тебе за 30 – если, конечно, речь не о Модриче. Есть и молодые – Сучич, Батурина, Гвардиол. Но в случае с ними только предстоит понять, готовы ли они на крупных турнирах давать то же качество, что и их предшественники.

В рядах Хорватии началась смена поколений – поэтому тяжело поверить, что «шашечные» повторят сказку. Но поэтому они и могут снова включиться в борьбу за медали.